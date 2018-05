Letiště zakáže kouření, trapné minibudky zmizí. A co kuřárna Václava Havla?

17. 4. 2018

Když se dá kouření provozovat tak, aby ostatní nemohlo obtěžovat, je správné kuřáky tolerovat.

Kuřácký ajnclík v tranzitu mezinárodního Letiště Václava Havla mi způsobil mírný šok. U zdi, ale s výhledem na velký prázdný plac, se krčila maličká prosklená budka, sice větší než ta telefonní, ale zase ne o moc. V ní se tísnili milovníci tabáku. Přede dveřmi stepoval další, který se dovnitř už při nejlepší vůli nevešel.

Něco tak trapného aby člověk na veřejnosti pohledal. Kuřáci se dají na letištích disciplinovat různě, ale nač šikana? Kuřácké budky mohou mít i normální fyzické a sociální parametry, jako na amsterodamském letišti Schiphol.

Od 1. května pražské letiště kuřáky ponižovat přestane. To je na jednu stranu dobře. Zjednodušilo to. Zakáže kouření vůbec. Jakékoli kuřácké zóny zevnitř letiště zmizí, zapálit si bude možné jen na čerstvém vzduchu, na vyhrazených místech venku před terminály. Zákaz bude platit i pro elektronické cigarety!

"Domníváme se, že počty nekuřáckých letišť se budou postupně zvyšovat, a chceme tak jít vstříc tomuto modernímu zdravému trendu. Zároveň jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí přinese zvýšení kvality a komfortu během pobytu na letišti pro většinu cestujících i zaměstnanců," vysvětlil šéf Letiště Praha Václav Řehoř.

Jakkoli o kvalitě pobytu na letišti ví - doufám - víc než já, neumím si představit, jak by kuřácké minibudky mohly omezovat komfort ostatních cestujících. Jediné, co mě napadá, je psychické trauma z pohledu na uvnitř napěchované mučedníky nikotinu. Hermeticky uzavřené a odvětrávané budky nemohou, nevím jak, škodit nikomu, ani bezpečnosti na letišti, ani zdraví nekuřáků. Zabírají minimum místa.

Podle ředitele stížností na kouření na letišti přibývalo. To je možné, někomu "kuřáci smrdí", zvlášť když právě vylezli z minibudky, ale umím si představit, že si stěžovali i kuřáci. A jestli se pravidla a zákazy porušovaly, nebo nebyly dobře nastavené, dalo se to napravit, a ne vysypat s popelníkem i všechny kuřáky včetně elektronických.

Praha není první, nekuřácká letiště po světě existují. Ale to je nedorozumění. "Moderní zdravý trend" neznamená totéž co "eliminovat kuřáky", pokud nikoho neobtěžují. Ve skutečnosti to vždycky nemusí znamenat vyšší komfort - kuřáků před letištními halami asi přibude, takže není vyloučeno, že se budou dostávat do kontaktu s nekuřáky častěji a ti si, konfrontováni s cigaretovým dýmem, budou stěžovat. Kam s nimi příště?

Ještě jeden důvod: "K rozhodnutí vedl letiště také předpoklad budoucích investic na vybudování trvalých kuřáren splňujících veškeré legislativní nároky." Ano, do servisu cestujícím se investuje, ale nemoderní nezdraví netrendy kuřáci mají smůlu.

Zrušení kuřáckých rezervací a absolutní zákaz kouření na letištích neznamená pokrok, ale utažení šroubů. Když se dá kouření provozovat tak, aby ostatní nemohlo obtěžovat, je správné kuřáky tolerovat. Koneckonců, dopřát cestujícím privátní popotažení z cigarety se dá brát jako součást nabídky služeb.

Nechcete tam někde nechat alespoň symbolickou kuřárnu Václava Havla?