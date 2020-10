Levá a pravá koalice plus Minář mohou odstavit Babiše. Česko se dalo do pohybu

Minář má jednu velkou přednost: nadšení, víru, která jemu a jeho lidem pomohla probudit k životu masy, občanskou společnost. Mohl by založit hnutí nazvané Nadšení, to by sedělo.

Zamrzlá politika se najednou dala do pohybu. Volby s ní pohnuly. Odhalily změny, které předtím nebyly patrné. Sledujeme přesun na levici i kvas ve středu a na pravici. Do toho expředseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář v pondělí oznámil, že skutečně vstupuje do politiky a založí stranu. Zároveň je patrná stagnace hnutí Andreje Babiše, přes všechny vynaložené prostředky, přes všechny nesporné výhody, jimiž disponuje, nedokázal v krajských volbách potvrdit ani "svou" třetinu hlasů.

Symbolická byla fotografie povolebního přípitku, na němž se sešli Petr Fiala (ODS), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vzkaz směrem ke sněmovním volbám 2021. Naléhání Milionu chvilek, Petra Pitharta a dalších, aby se opozice začala spojovat do koalic a překonala past přepočtu hlasů na mandáty, našlo odezvu. Samozřejmě zatím s jistotou nevíme, jestli ke spojování skutečně dojde.

Drsný je pohyb, který se odehrává na levici. Sociální demokracie brutálně ztrácí, absurdní spojení s oligarchou ji ničí. Vypadá to, že ČSSD, kdysi nejsilnější partaj v zemi, zaniká nebo se smrskává do nevýznamnosti. Podobný osud zažívají komunisté.

Mám pro vás hádanku: o čem se baví předsedové těchto tří stran, když jsou za rok sněmovní volby? :)) pic.twitter.com/wj0tXPWQx0 — Dominik Feri (@DominikFeri) October 3, 2020

Neúspěch KSČM hraje velkou roli. ANO Andreje Babiše přetáhlo hodně komunistických voličů. Pokud by hnutí začalo oslabovat, což se zřejmě stane, uplácení jednou skončí, začnou přeběhlíci uvažovat, kam se vrtnout. Kdyby KSČM neoslabovala, vraceli by se k ní. Jestliže však bude dál ztrácet, volit ji pro ně ztratí smysl. A komunisté v Česku jsou skutečně ošklivý pozůstatek ošklivé minulosti.

Levici u nás dneska představují Piráti. Mají sílu, dokážou přitahovat část mladých voličů. V krajských volbách až překvapivě uspěli, pracují, oslovují lidi v regionech. Nyní vyjednávají koalici se Starosty a nezávislými, levostředový blok, kde STAN umí nabízet pro veřejnost přitažlivé osobnosti, jak jsme viděli v prvním kole senátních voleb.

Vedle ANO, komunistů, ČSSD a SPD, čtyřky, která se nikdy nespojí, ač se podporuje, tedy asi vzniknou dva silné bloky, levostředový (Piráti a STAN) a pravý (ODS, lidovci a TOP 09). Můžeme to vidět jako systém dohody proti sólistům. ANO se s nikým spojovat nebude, Babiš touží vládnout sám. Navíc se ukazuje, že kdo se k němu připojí, vydal se do rukou upírovi, který mu vysává krev, až zbude jen kostřička.

Trpaslíci, kteří vyrostli

Babiš a Zeman si uvědomují nebezpečí oněch dvou koalic. Premiér už zase fňuká, že se proti němu všichni spikli, Zeman se posmívá trpaslíkům, kteří vytvoří jen velkého trpaslíka (předvedl to na Primě). Mýlí se. Ty dva bloky, pokud vzniknou, rozhodně nejsou trpaslíci. Budou z nich trpaslíci, kteří vyrostli.

Podstatné bude, jak na spojování zareagují voliči, nakolik bude důvěryhodné. Záleží to na tom, jak se k sobě budou strany v koalicích chovat, jestli se nezačnou rvát o místa na kandidátkách a dělat si podrazy. (Mají možnost poučit se z minulosti, z rozkladu Čtyřkoalice, tedy lidovců, Unie svobody, Demokratické unie a Občanské demokratické aliance, jež vznikla v roce 1998 proti ODS a ČSSD.)

Do toho vstoupí Mikuláš Minář se svým projektem. V pondělí na Facebooku napsal: "Právě dnes definitivně oznamuji, že do toho skutečně JDU." Není ovšem jasné, s čím do toho jde. Miroslav Kalousek hned tweetoval: "Časy se mění. Když jsme s @schwarzenberg_k před 11 lety oznamovali, že založíme @TOP09cz, řekli jsme, co chceme: Hodnotové desataro, programové priority (rozpočtová odpovědnost, EU, atd.). Dnes už se asi nemusí říkat co chci. Stačí říct, že chci. Hodně štěstí…"

To je zásadní poznámka: nevíme, co Minář nabídne, stranu levou, pravou, středovou, jinou? Takhle postupuje Babiš, jeho ANO je améba. Politolog Jan Rovný (působí na francouzské univerzitě Sciences Po) v srpnu v Respektu řekl: "U ANO experti dlouhodobě nevědí, jaká ta strana vlastně je. Je taková nemastná neslaná, co se týče ideologie. Když si přečtete její program, zjistíte, že je to jistě strana populistická v tom smyslu, že se vymezuje vůči klasickým politikům. Mluví o tom, že makají, že šli do politiky, aby ji očistili od tradičních elit, atd. Ale oproti jiným populistickým stranám ve světě jsou výjimeční tím, že opravdu nemají žádnou ideologii, na kterou by se dál pověsili."

Nadšení a víra

Superpopulista s tím uspěl, ale Minář populistou není. Víme, že chce přetahovat měkčí voliče ANO a že cílí na občany, kteří nechodí k volbám (ve sněmovním klání to jsou už dlouho asi tři miliony lidí). Upozorňuje, že 60 procent voličů nepřišlo ke krajským volbám.

Na Facebooku píše: "Spousta lidí má pocit, že na ně stát kašle. Že bohatnou jen některé regiony. Statisíce lidí a jejich rodin sráží do kolen exekuce. K tomu strach, jestli za pár let bude na důchody a dobrou zdravotní péči. Tihle lidé mají pocit, že se na ně zapomnělo. Chci jim ukázat, že to tak není. Chci zemi pro všechny." Pokud se mu podaří oslovit a přesvědčit lidi v exekucích, klobouk dolů.

Jestliže ANO, tedy "protestní" hnutí, jež se vymezilo vůči "tradičním stranám" (ODS, ČSSD, KDU-ČSL), své voliče zklame, občané se mohou ještě víc odtáhnout od politiky, propadnout ještě hlubší nedůvěře ve stát a v demokratické procesy.

Mikuláš Minář na Facebooku píše: "Oslovit zklamané lidi je těžký úkol. Proč bych to měl dokázat právě já? Protože nejsem sám. Protože mi na nich záleží. A protože půjdeme přímo za nimi. Jestli mi něco můžete věřit, pak schopnost mobilizovat tisíce dobrovolníků a skrz ně oslovit široké spektrum lidí i mimo velká města. Společně uděláme největší kontaktní kampaň v dějinách České republiky. Budeme lidem naslouchat a dáme jim naději. Kdo jiný než my má potenciál skutečně oslovit obrovskou masu zklamaných voličů a nevoličů?" - Chce naslouchat, O. K., s nadějí to bude těžší.

Má jednu velkou přednost: nadšení, víru, která jemu a jeho lidem pomohla probudit k životu masy, občanskou společnost. Mohl by založit hnutí nazvané Nadšení, to by sedělo. Nebo nějaké Občanské fórum 2020.

Pokud Minář stranu postaví, nebude cílit jen na lidi, kteří nevolí. Bude přetahovat i ženy a muže z obou koaličních bloků, levého i pravého. Zároveň bude nutit obě koalice, aby dělaly to, co on, šly za lidmi, naslouchaly jim. Pohyb, který začal, je nadějný a pestrý.