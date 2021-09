Leyenová dala lekci českým politikům, myslí i na mladé lidi a znásilňované ženy

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová: „Nejde tu o nic menšího, než je důstojnost jednotlivce a spravedlnost. Neboť v tom spočívá samotná duše Evropy.“

Ve středu pronesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová poselství o stavu Evropské unie. Na Leyenovou slyšíte od českých politiků různé názory, často velmi kritické, považují ji za slabou, málo schopnou. Její řeč (jistě připravená celým týmem) však stála za slyšení. Mohla by být vzorem pro mnohé české politiky včetně stávajícího premiéra. Stála na hodnotách. A přesně trefovala bolavá místa unie, naše bolavá místa.

Leyenová ukázala, že Evropská komise není mimo, velmi důsledně sleduje eurosvět, zná jeho slabiny a má pro něj dost přesvědčivý program. Projev byl obsáhlý, zaměřím se jen na několik jeho oblastí.

Za naprosto zásadní moment považuji to, co u nás politici zahledění do sebe a svých partají nadneseně přehlížejí, a to je role mladých lidí. Leyenová řekla: „… naši mladí vidí smysl v empatii a solidaritě. Věří, že máme odpovědnost vůči své planetě. A i když mají obavy o budoucnost, jsou rozhodnutí ji zlepšit. Unie bude silnější, pokud bude více jako naše příští generace: přemýšlivá, odhodlaná a starostlivá. S pevnými hodnotami a odvahou jednat.“

Leyenová se nestaví nad mladé lidi: „Současná mladá generace je velmi vzdělaná, neobyčejně talentovaná a silně motivovaná. Tato generace toho mnoho obětovala, aby zachovala bezpečnost druhých.“ Vzpomněla na dobu pandemie a lockdownů: „Mládí je obdobím objevování… Co jsme však chtěli po dnešních mladých lidech? Aby omezili sociální kontakty, zůstali v izolaci a učili se z domova. A to déle než jeden rok.“ Slyšeli jste někdy podobná slova od našich politiků?

Předsedkyně EK pokračovala: „Proto všechny naše iniciativy - od Zelené dohody až po NextGenerationEU - usilují o ochranu jejich (mladých) budoucnosti. I proto je nutné financovat NextGenerationEU z nových vlastních zdrojů, na nichž již pracujeme.“ Zdůraznila, že „musíme podporovat ty, kteří propadnou sítem systému. Ty, kteří nemají zaměstnání. Ty, kteří se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Těmto mladým lidem nabídneme nový program - ALMA“.

ALMA je program, s jehož pomocí budou moci mladí lidé (nikoli studenti) získat pracovní zkušenost v jiném členském státě. „Protože i tito lidé si zaslouží získat zkušenost, jakou je účast v programu Erasmus. Získají tak odbornost, vytvoří si vazby i vlastní evropskou identitu.“

Leyenová navrhuje, aby se rok 2022 stal rokem evropské mládeže, rokem věnovaným „ocenění mladých lidí, kteří toho tolik věnovali ostatním. A my uděláme vše pro to, aby se mladí lidé aktivně zapojili do diskusí v rámci Konference o budoucnosti Evropy“. Důležité. U nás většina stran mladé bohorovně pomíjí. Pomíjí tak naši budoucnost.

Mladá generace má svědomí

S mladými lidmi a budoucností souvisí další téma projevu o stavu EU - klima. Leyenová je začala právě mladými lidmi a jejich starostí: „Tato mladá generace má svědomí. Naléhají na nás, abychom účinněji a rychleji řešili klimatickou krizi. Události z léta jsou výmluvným dokladem toho, proč je to potřeba. Byli jsme svědky záplav v Belgii a v Německu. A nekontrolovaných požárů, které sužovaly území od řeckých ostrovů až po francouzské stráně. A pokud nevěříme svým očím, jsou tu vědecké důkazy.“

Předsedkyně EK považuje za jisté, že „změna klimatu je způsobena člověkem. Ale právě proto, že je způsobena člověkem, s ní můžeme ještě něco udělat“. Mluvila o Německu, kde bylo v první polovině tohoto roku registrováno více elektrických vozidel než automobilů s dieselovým motorem. O Polsku, jež je dnes největším evropským vývozcem automobilových baterií a elektrických autobusů. „Dalším příkladem je nový evropský Bauhaus, který vedl k rozmachu tvořivosti architektů, designérů a inženýrů v celé unii.“

Mluvila o emisích a jejich snížení, o Green Dealu pro Evropu. „Jsme první významnou ekonomikou, která předkládá komplexní právní předpisy k dosažení těchto cílů… Zajistíme, aby se za znečišťování platilo. Zajistíme, aby energie, kterou používáme, byla čistá. Zajistíme, abychom jezdili inteligentnějšími automobily a létali čistšími letadly.“

Zásadním aspektem nápravy stavu, za který minulé generace a my neseme odpovědnost, jsou sociální dopady zavírání uhelných elektráren a dalších kroků: „Postaráme se o to, aby vyšší cíle v oblasti klimatu šly ruku v ruce s vyššími sociálními cíli. Přechod na zelenou ekonomiku musí být spravedlivý. Proto jsme navrhli nový Sociální fond pro klimatická opatření, který bude řešit energetickou chudobu, jíž trpí již 34 milionů Evropanů.“

Evropa bude podporovat nejen svoje země (tedy sebe samu), ale i jiné potřebné státy: „S hrdostí dnes oznamuji, že EU zdvojnásobí své vnější financování na podporu biologické rozmanitosti, zejména pro nejzranitelnější země.“

Při projevu Leyenové musíte stále znovu myslet na to, jak EU (přesněji bohaté země unie) tohle všechno platí. My tu obrovskou finanční pomoc bereme jako naprostou samozřejmost, jako by Německo, Francie, Nizozemsko a další státy dávat musely. Ale samozřejmost to není.

Čas hrůzy a úzkosti pro ty, které se neměly kde ukrýt

Leyenová hovořila o dalších zásadních tématech, o bezpečnosti, spolupráci tajných služeb, schopnosti se bránit, O spolupráci s NATO, o nové indicko-tichomořské strategii unie. Nezapomněla ale na dvě oblasti, které se Česka velmi týkají.

Prvním byly ženy, násilí páchané na ženách: „Žít svobodně znamená taktéž nebýt spoután strachem. Příliš mnoho žen se během pandemie těchto pout nemohlo zbavit. Byl to čas hrůzy a úzkosti pro ty, které se neměly kde ukrýt, které neměly kam prchnout před svými trýzniteli. Tato temná místa nesmí zůstat zapomenuta… Pachatelé těchto skutků musí skončit před soudem,“ řekla Leyenová. Slíbila, že do konce tohoto roku EK představí „zákon o boji proti násilí na ženách“. Bude se zabývat trestním postupem, prevencí a ochranou. „Nejde tu o nic menšího, než je důstojnost jednotlivce a spravedlnost. Neboť v tom spočívá samotná duše Evropy.“

Druhým pro nás zásadním tématem byli novináři. „Zastavme se na závěr krátce u svobody, díky níž se všem ostatním svobodám dostává hlasu, u svobody médií. Novinářky a novináři jsou terčem útoků jen proto, že dělají svou práci. Jedněm se vyhrožuje, na jiné se fyzicky útočí a jsou novinářky a novináři, kteří byli tragicky zavražděni. V samém srdci naší Evropské unie. Dovolte mi, abych jménem zmínila aspoň některé: Daphné Caruana Galizia, Ján Kuciak. Peter de Vries… všichni bojovali za naše právo na informace. A za to položili svůj život. Informace je veřejným statkem. Musíme ochránit ty, bez nichž by transparentnost byla jen prázdným slovem: novinářky a novináře.“

Leyenová řekla, že se musíme „postavit těm, kteří ohrožují svobodu médií. Mediální domy - to není podnikatelská činnost jako každá jiná. Jejich nestrannost je životně důležitá. Evropa se proto neobejde bez právního předpisu, který tuto nestrannost zajistí. A přesně takový předpis o svobodě médií příští rok předložíme.“ (To bude v Česku radosti.)

Silný projev, který by měli naši politici pečlivě „našprtat“. Za cenný považuji důraz na mladé lidi, které pandemie citelně zasáhla a na které se v Česku nemyslelo. A důraz na hrůzu obrovského množství žen, na nichž je ve stále značně maskulinní společnosti pácháno násilí.

Evropskou unii bereme jako jakousi samozřejmost a zároveň jako dojnou krávu, zkusme si představit, kde bychom dnes byli bez ní…

