Létání vestoje, placené WC? Cestující v economy přijdou o poslední zbytek důstojnosti

Sedadlo je od slovesa sedět, ne stát. Takže v letadlech budou stádla? Nebo stáje?

Ve světě sociálních sítí, internetu, touze po pozornosti a uznání má člověk pocit, že se postupně vytrácí "zlatá střední cesta". Jedeme v extrémech, ode zdi ke zdi. Buď je Evropská unie nejhorší zlo světa, nebo jediná spása evropské civilizace. Kdo nejí maso, zachraňuje naši planetu, a kdo si dá kuřecí řízek, je ztělesněním ďábla. Pravicově smýšlející lidé jsou otroci kapitalismu, ti s levicovým cítěním zase neomarxisti a komunisti. A tak dále.

Je zajímavé, že extrémy se mohou také promítnout do letecké dopravy. Italská firma Avio Interiors představila na veletrhu v Hamburku prototyp nových verzí svých "sedadel" Skyrider 3.0. pro letadla. Budou mít vyšší sklon, a cestující tak budou v podstatě celou cestu stát, proto ty uvozovky; sedadlo je od slovesa sedět, ne stát. Takže stádlo? Nebo stáj? Bude to zkrátka místo, kde budou cestující x hodin pobývat opření zády s trojúhelníkovou podložkou pod zadkem.

Cílem návrhu je samozřejmě ušetřit co nejvíc místa, a tím pádem prodat víc letenek. Italové pro britský The Independent uvedli, že komfort cestujících bude "přijatelný". Tak určitě. Forma novou verzí reaguje na trend leteckých společností, které stále ubírají místo pro nohy pasažérů. A to nejen nízkonákladovky jako EasyJet a Ryanair, ale u kratších letů i British Airways a American Airlines.

Ryanair přišel s "geniálním" nápadem, jak dostat na palubu víc cestujících. Za použití záchodu budou muset zaplatit jednu libru a z utržených peněz pak společnost zavede místa na stání. Pokud by stáje měly začít fungovat, Ryanair uvažuje o odstranění dvou toalet na konci letadla. Pak se na palubu vleze o 40 až 50 lidí víc. Létající králíkárna!

Nebylo by lepší už tak dost pochroumanou lidskou důstojnost v letadlech zachovat a zůstat při malém místě na nohy, ale aspoň v klidu vsedě a s bezplatnými toaletami?

Dalším extrémem, i když o něco pozitivnějším, je nový koncept společností Airbus a Safran, který čeká na první objednávku od aerolinek. Jedná se o využití kousku zavazadlového prostoru pro lehátka cestujících v ekonomické třídě. Jednou třeba nahoře budou lidi stát, kdežto jiní si ustelou dole u kufrů. Co by ne, že? Přece jak zpívá Visací zámek: "Každý zboží má svýho kupce."