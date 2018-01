Lithium II aneb pražský imám terorista. Před druhým kolem volby jde do tuhého

před 2 hodinami

Zabere další porce strašení? Kandidát na Hrad Jiří Drahoš opakovaně ujišťuje, že není žádný "vítač", nemá sebemenší pochopení pro terorismus.

Tři dny před druhým kolem prezidentské volby přišla MF Dnes (toho času ve svěřenském fondu Andreje Babiše) s otvírákem "Pražský imám ve službě teroristů". Dočteme se, že policie "obvinila z terorismu první tři Čechy. Jedním z nich je bývalý pražský imám Sámer Shehadeh, o nějž se již dříve zajímaly tajné služby."

Dál byli obviněni jeho bratr a švagrová, neboť se v Sýrii účastní bojů v příbuzné organizaci al-Káidy. Imám jim měl pomáhat a jejich akce schvalovat, v současné době se údajně skrývá v Mauritánii.

V podstatě totéž, jen v kratší verzi a s méně výbušným titulkem, napsal již 8. ledna Respekt v článku "Zpátky jedině na tanku". Text se zabýval Ukrajinou plus Sýrií a popisoval mladé Čechy, kteří bojují "na straně temna". Tehdy nevyvolal žádnou velkou odezvu, byl to prostě jeden z článků, podobně jako se dříve psalo o automechanikovi Janu Silovském, který odjel bojovat za Islámský stát, byl zadržen na letišti v Turecku, vrácen a u nás za podporu a propagaci terorismu odsouzen k šesti letům káznice.

Otvírák MF Dnes má jinou brizanci, "pražský imám ve službě teroristů", to je dokonalá potrava pro strašení tuzemců, a tedy samozřejmě i pro volby.

Spojení s teroristy je velké riziko, onen bývalý imám je ovšem na útěku, stejně jako jeho bratr a švagrová z Hořína na Mělnicku. Dva mladší obvinění se připojili k teroristické organizaci Fronta an-Nusra, jež se již dřív odtrhla od al-Káidy (možná jen na oko, aby nebudila odpor).

Dnes se ta organizace jmenuje Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Jejím cílem je svrhnout syrského prezidenta Bašára Asada a vytvořit Islámský emirát s právem šaría. Syrští členové fronty tvrdí, že bojují pouze proti Asadovi a nemají v plánu atakovat západní státy.

Respekt Frontu dobytí Sýrie popisuje takto: "Nikdy se nevyžívala ve spektakulárních vraždách, jako bylo upalování rukojmí, uřezávání jejich hlav nebo zotročování křesťanských žen. Není také známo, že by fronta přímo útočila v Evropě."

Tři lidé byli obviněni, protože odjeli na straně teroristů bojovat proti masovému vrahovi Asadovi. (Mimochodem tedy dělají něco podobného, jako žádá prezident Miloš Zeman, chrání sami svoji zemi před ohrožením, jež vidí v syrském prezidentovi. Ostatně především kvůli němu uprchli ze Sýrie miliony lidí.)

Perfektní načasování

Načasování textu o imámovi - teroristovi nejde přehlédnout. Vyšel den poté, co prezident Zeman v TV Barrandov vykládal, že se na Evropu mohou valit miliony uprchlíků, přičemž se nejčastěji jedná o mladé svalnaté muže s iPhony. Označil je za jezinky, které k nám strkají imigrantské prstíčky.

Minulý týden vyšly v českých denících inzeráty, na nichž stálo Stop imigrantům a Drahošovi, tato země je naše, volte Zemana. V pondělí vydalo hnutí ANO vyjádření, ve kterém žádá své členy, sympatizanty a voliče, aby dali svůj hlas současnému prezidentovi. Jaroslav Faltýnek řekl, že vedení ANO považuje Zemana za zkušeného politika, který prosazuje národní zájmy a bojuje proti ilegální migraci. "V těchto názorech se my se stávajícím prezidentem stoprocentně ztotožňujeme."

Taktika Zemanova týmu a jeho podporovatelů se zdá jasná: znovu udělat z migrace a džihádu české téma, vyděsit lid, prezidenta prodávat jako "ochránce" a Jiřího Drahoše naopak prezentovat jako "vítače", jako někoho, kdo nás ohrožuje. Kauza Pražský imám - terorista má zřejmě fungovat podobně jako kauza Lithium před loňskými sněmovními volbami. Máme tu Lithium II.

Zabere další porce strašení? Jiří Drahoš opakovaně ujišťuje, že není žádný "vítač", nemá sebemenší pochopení pro terorismus, ale v Česku strašení islámem a uprchlíky funguje, je to osvědčená metoda.

Že policie ty tři uprchlé obvinila, to je naprosto v pořádku, i když se zřejmě nikdy nevrátí. Reálné riziko však odtud Česku nehrozí, pokud to má hrát v kampani proti jednomu z kandidátů, je to podlé a zákeřné.