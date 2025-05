Maďarští špioni na Ukrajině. Realita, nebo výmysl?

Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) oznámila odhalení špionážní sítě maďarské vojenské rozvědky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Agenti údajně zjišťovali informace o rozmístění a síle ukrajinské armády a také názory místních obyvatel na případný vstup maďarské armády do Zakarpatí. Je to reálná hrozba, nebo Ukrajinci zbytečně "plaší"?

Podle oficiálního prohlášení SBU síť maďarských agentů shromažďovala zpravodajské informace o obraně Zakarpatí. Mezi její úkoly patřilo zjišťování slabých míst v systémech pozemní a protivzdušné obrany regionu a studium sociálně-politických názorů místních obyvatel, zejména jejich možné reakce na vstup maďarských vojsk do oblasti.

SBU zadržela ve městě Berehove (maďarsky Beregszász - pozn. red.), které je kulturním centrem maďarské národnostní menšiny, dva agenty. Při prohlídkách úřady údajně zabavila šifrovaná komunikační zařízení, mapy vojenských objektů a dokumenty potvrzující činnost agentů.

Jedním ze zadržených je čtyřicetiletý muž z okresu Berehove, kterého měla maďarská rozvědka naverbovat v roce 2021. Byl aktivován v září 2024, aby vyhodnocoval civilní a vojenské reakce na případné nasazení maďarských "mírových" sil, monitoroval obchod se zbraněmi a sledoval pohyb ukrajinských vojsk. Do Maďarska odcestoval podle SBU na základě padělaných zdravotních dokladů, tam pak obdržel hotovost a zabezpečené komunikační prostředky. Druhý zadržený, bývalý příslušník ukrajinské armády, poskytl informace o letadlech, vrtulnících a vojenské infrastruktuře v regionu.

SBU tvrdí, že síť řídil důstojník maďarské vojenské rozvědky, jehož totožnost byla zjištěna. Zadržení byli obviněni z vlastizrady podle stanného práva a hrozí jim doživotní trest odnětí svobody s konfiskací majetku.

Maďarská invaze

Celý příběh o rozkrytí maďarské špionážní skupiny v Zakarpatí mi připomněl, jak jsem v roce 2023 sledoval v ukrajinské televizi zcela vážně míněnou debatu o tom, jak by si ukrajinská armáda poradila s případnou maďarskou invazí. Jinými slovy: jakkoliv se to může zdát přitažené za vlasy, Ukrajinci to berou docela vážně.

Kdykoliv jsem projížděl Zakarpatím cestou na východ, divil jsem se množství příslušníků ukrajinských ozbrojených sil tak daleko od fronty. Hodně Ukrajinců skutečně věří, že Maďaři v únoru 2022 očekávali porážku Ukrajiny a chtěli to využít k znovuobsazení Zakarpatí. Je to úplně nereálné?

Pro Maďary není Trianonský komplex něčím vzdáleným a teoretickým, je "živý". Mírová smlouva z paláce Grande Trianon ve Versailles z 4. června 1920 odtrhla od Maďarska sedmdesát procent území. Zhruba třetina Maďarů se najednou ocitla za hranicemi.

Představa, že se zase kus "starých dobrých" Uher vrátí, musí být lákavá. Neznamená to, že kvůli tomu napadnou sousední zemi. Není ale úplně z říše sci-fi, že by se Maďaři připravovali na variantu porážky Ukrajiny a následného chaosu. "Mírová operace" za účelem ochrany maďarské menšiny by byla poměrně elegantním řešením.

Dnes už víme, že vše dopadlo jinak. Ukrajina se ukázala být mnohem silnějším oříškem, než Kreml (a možná i Budapešť) čekal. A dnes se dá jen těžko očekávat, že by podobná situace nastala. Ale kdo ví, třeba si připravují plány pro strýčka příhodu, i když šlo o informace, které by jim mohla dodat i sekretářka z konzulátu.

Válka vytváří paranoiu

Stejně tak platí, že válka vytváří paranoiu. Už od roku 2014, od anexe Krymu a prvních bojů na Donbase, platilo na Ukrajině, že každý pokus o národní emancipaci neukrajinského etnika byl trochu "podezřelý". Takže nejen maďarské krajanské spolky, ale třeba i rusínské folklórní soubory byly poctěny zájmem SBU.

Ukrajina pravidelně vyhošťovala maďarské státní úředníky. Obě země vedly boj o menšinové školství, protože podle zákona z roku 2017 je výuka v mateřském jazyce na státních školách povolena pouze na základní úrovni (do 4. třídy), zatímco na vyšších stupních musí být většina předmětů vyučována v ukrajinštině. Spor se dále vyostřil po roce 2022, kdy došlo k odstranění maďarského symbolu Turul v Mukačevu.

Běžné sousedské vztahy mezi příslušníky stopadesátitisícové maďarské menšiny a Ukrajinci jsou přitom dobré, jak o tom svědčí i množství smíšených svazků a minimum vzájemných konfliktů. Nemálo zakarpatských Maďarů slouží dobrovolně v armádě.

Nejznámější je bývalý kontroverzní podnikatel a politik Robert Brovdi "Maďar", který se stal velitelem úspěšné dronové jednotky "Maďarovi ptáci" a získal nejvyšší ukrajinské vyznamenání Hrdina Ukrajiny. I současný ukrajinský velvyslanec v Budapešti Sándor Fegyir byl dobrovolně vojákem ukrajinské armády a coby vysokoškolský profesor proslul distanční výukou online ze zákopů.

Aby byla skládačka kompletní, dodejme, že rezidentura ukrajinské kontrarozvědky SBU v Zakarpatí (tedy nejdál od fronty, jak to jde) je docela početná. Nejednou jsem na Zakarpatí slyšel, že se "hoši od SBU" snaží zdůvodnit své setrvání v této bezpečné oblasti vytvářením důvodů, proč být zrovna v Užhorodu či Mukačevu, a ne třeba v Kramatorsku nebo Izjumu. Každá byrokracie se snaží najít důvod své existence. Tajná služba je také byrokracie.

Možné je tedy všechno - cílené maďarské iredentistické plány, blouznění několika místních maďarských nacionalistů, přehnaná snaha ukrajinských bezpečnostních složek dokázat svou důležitost i potřeba šťouchnutí si do Budapešti.