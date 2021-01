Mají očkovaní „smět do hospody“? Lepší je rychle očkovat a otevřít pro všechny

Rozumné a nediskriminační se jeví rychle očkovat, tím snížit počty nakažených, a v jisté, snad nikoli příliš vzdálené chvíli zemi zas otevřít pro všechny.

Pomalu se rozbíhá očkování. Ministerstvo zdravotnictví plánuje systém, který by například hospodským umožnil ověřit, jestli jsou jejich hosté očkovaní proti covidu-19. Ti by směli dovnitř, na pivo a na panáka. Podobná "zvýhodnění" či "privilegia" očkovaných plánují i jiné země.

Čeká nás tedy dělení na očkované a neočkované? Na dva typy obyvatel, dvě zcela různé sorty? Ministerstvo zdravotnictví očekává, že systém umožní snadný zisk očkovacího potvrzení u každého lékaře. Byl by to dokument ve formátu PDF s QR kódem a pečetí Ústavu zdravotnických informací a statistik. Tím by se člověk vykázal v kavárně, hospodě či jinde - a směl by dovnitř.

Jeden čtenář mi poté, co jsem zmínil, že očkovaní občané možná získají jistá "privilegia", napsal: "Jedná se dle mého přesvědčení o flagrantní porušení Listiny základních práv a svobod hned v čl. 1! Nejsem odpíračem, ale stát musí zajistit rovné podmínky pro všechny občany v době jakékoliv epidemie." Článek 1 Listiny zní: "Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné."

Obojí je logické. Kdo je očkován nebo má čerstvý test, získá "výhodu" v podobě vstupu do tělocvičny, na výstavu, na koncert. A zároveň jsme si ze zákona rovni ve svých právech, takže by měla pro všechny platit stejná pravidla. Argument "možná jsi nakažený" není dost silný.

Ale pozor, stát rozhodl, že očkování není povinné, je zcela dobrovolné. (Máme povinná očkování, proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě typu B, onemocněním vyvolaným Haemophilus influenzae typu B, spalničkám, zarděnkám, příušnicím.) U covidu-19 je jen a jen na nás, jestli se budeme očkovat. Stát nám to neukládá, ač je situace velmi napjatá, na covid zemřely tisíce lidí a způsobené škody jdou do stovek miliard.

Vlastně se nabízí otázka, proč není očkování povinné? Protože je nemoc nebezpečná především pro dospělé a ti se mají očkovat? Nebo proto, že mnoho lidí cítí k vakcínám nedůvěru a stát jim nechce "zdraví" nutit? Stát zjevně nemá odvahu očkování nařídit.

Privilegium je dostat vakcínu

Další otázka. Pokud bude mít očkovaný možnost jít do hospody (nebo jinam, třeba do práce místo home officu) a jiný tam smět nebude, máme to chápat jako "privilegium"? Ne, je to normál, jde o návrat do normálu. Nenormálem se dá nazvat omezování, škrcení, zakazování, které prožíváme nyní. "Jít do hospody" je jen cesta zpátky do života, jak ho známe a chceme, a ten návrat má mít umožněn každý, kdo už neohrožuje.

Potíž tkví mimo jiné v tom, že nevíme, jestli očkovaný nemůže přenášet virus. Ministr zdravotnictví Jan Blatný nedávno řekl: "Očkovací látka není na světě tak dlouho, abychom mohli přesně říct, jestli bude očkovaný člověk částečně vylučovat virus." Mimochodem odpovídal na dotaz exministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha. Blatného odpověď znamená, že očkovaný teoreticky může virus šířit dál. Chráněn je jen sám.

Jít do hospody není privilegium. Jako privilegium se dnes jeví dostat vakcínu, být očkován. Nemůžeme se hned nechat očkovat všichni, bude to dlouhý proces. Pak ale "výhody pro očkované" vypadají poněkud jinak (pokud chápeme "jít do hospody", "jít na koncert", "jít na zápas" jako výhody).

Zároveň by restauracím, umělcům, obchodům a dalším pomohlo, kdyby už do nich a k nim část občanů (očkovaní) mohla. Státu by to pomohlo. Existuje návrh, že o "různé míře omezení osobních svobod nesmí po svém soudu rozhodovat anonymní vládní úředník, ale je třeba, aby takovou agendu projednal a schválil parlament" (David Klimeš). Zní to dobře, předem víme, jak by to dopadlo (výhody pro očkované), ale představme si ten legislativní proces. Aby to neodsouhlasili za rok.

Další otázka: odkdy by měli mít očkovaní možnost návratu do normálu? Kolik milionů lidí by mělo dostat vakcínu, aby se to zvýhodnění spustilo? A co dělat do doby, než to začne platit? Proč by vlastně očkovaný nemohl do kavárny? Do úřadu v regulérních hodinách? (Nejde jen o hospodu.)

Nastala by diskriminace neočkovaných? Ano, dokonce dvojí, protože neočkovaní se budou dělit na ty, kdo se odmítají očkovat (odpírači), a na ty, kdo se k očkování ještě nedostali (čekatelé). Nejvíce budou diskriminováni mladí lidé, ti se zdrcující většinou dostanou na řadu jako poslední. Přitom právě jim nouzové stavy přinášejí největší nouzi duševní a často i finanční, přicházejí o brigády. Budou koukat oknem do kavárny na staříky a závidět. (Prohloubí se rozkol generační.)

Chybí nám extrémně pružný stát

Ani odpírače vakcín nelze šmahem odsoudit. Jistě, jsou lidé, kteří kvůli dezinformacím věří, že se po očkování promění v opici. Bez komentáře. Ale jsou i lidé, kteří vědí, že to s vakcinací není jednoduché, že se staly i hrubé chyby, i když jich v historii očkování najdeme překvapivě, zázračně málo.

Příklad: CDC (Centers for Disease Control and Prevention) uvádí, že od roku 1955 do roku 1963 bylo odhadem 10 až 30 procent vakcín proti obrně podaných ve Spojených státech kontaminováno opičím virem 40 (SV40). Existovaly obavy, že by virus mohl způsobit rakovinu u lidí (nezpůsoboval).

Vakcína není legrace, časem se mohou ukázat vedlejší účinky. Zároveň však platí, že covid má taky své dlouhodobé následky, hodně lidí jimi trpí. A zabíjí nás. - Odpírači očkování by měli být přesvědčeni argumenty, chytrou kampaní vlády, nikoli tím, že jiní budou mít otevřeno do hospody, zatímco oni ne.

Cestou k normálu jsou i testy. Existují projekty, jak lidi testovat dvě hodiny před koncertem, a pokud budou v pořádku, pustit je dovnitř. To by však vyžadovalo extrémně schopný a pružný stát, který nemáme. Testy by byly spravedlivější, méně diskriminační (každý by na ně asi neměl).

Když to celé shrnu, zdá se mi, že by výhody pro očkované do jisté míry diskriminační byly. (Opakuji, očkování není povinné.) A že by dál poltily už tak rozpolcenou společnost. Diskriminoval by nás ovšem covid, ne vláda, to bychom si měli uvědomit. Zároveň by výhody pro vakcinované mnoha lidem pomohly.

Co tedy dělat? Rozumné a nediskriminační se jeví rychle očkovat, tím snížit počty nakažených, a v jisté, snad nikoli příliš vzdálené chvíli zemi zas otevřít pro všechny. Kdy? Až budou vakcinovaní staří a nejvíce ohrožení lidé, zdravotníci a další z první linie. Až bude jistota, že se nezhroutí náš zdravotnický systém.

Sagan: Někteří pacienti mysleli, že se nenakazí. Pak leží na JIP a zpytují svědomí (video DVTV z 12. ledna)