"Metoda Scholz" narazila na ruské tanky. Chladného kancléře porážejí emotivní Zelení

Slovensko bude podle ministra hospodářství Richarda Sulíka nadále platit ruskému plynárenskému koncernu Gazprom za nakupovaný zemní plyn v eurech, příslušná platba bude následně převedena na ruble. Sulík dnes novinářům také řekl, že země dostává nadprůměrné množství ruského plynu, který do země proudí také z České republiky.

"Budeme platit v eurech na euroúčet v Gazprombank, tam to bude proměněno na ruble a ruble půjdou dál do Gazpromu. S tou další operací my už nic nemáme. Pro nás je rozhodující, že budeme platit v eurech do Gazprombank," řekl Sulík.

Slovenský ministr hospodářství v dubnu připouštěl platby za plyn v rublech, jak to nově vyžaduje Moskva. Sulík za to čelil kritice některých kolegů z vládní koalice. Gazprom před třemi týdny zastavil tok suroviny do Polska a Bulharska. Zdůvodnil to tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, což obě evropské společnosti označily za porušení smluv.