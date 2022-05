"Metoda Scholz" narazila na ruské tanky. Chladného kancléře porážejí emotivní Zelení

Filozof Habermas, nejvlivnější německý myslitel dneška, chválí Berlín za to, že si i tváří v tvář válce zachovává přísnou racionalitu a nepodléhá nejrůznějším morálním apelům. Volby v nejlidnatější spolkové zemi ale ukázaly, že lidé touží spíš po opaku.

Německý sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz.

Němčina je hodně upovídaný jazyk. Pro vystihnutí nálad, jaké teď ve vztahu k Němcům panují v Česku, Polsku i jinde na východě Evropy, jí ale stačí jediné slovo: Schadenfreude - škodolibost. "My jsme vám to říkali," opakují Češi s poukazem na hluboce zakořeněnou německou vstřícnost vůči Rusku. Varšava je ve svých výtkách ještě ostřejší. A za "nemorální" váhání ohledně dodávek zbraní napadené Ukrajině to Berlín schytává dokonce i na západě kontinentu.

O uplynulém víkendu si Schadenfreude vyzkoušel na vlastní kůži také kancléř Olaf Scholz, když jeho sociální demokraté utrpěli drtivou porážku během zemských voleb v průmyslovém Severním Porýní-Vestfálsku. To léta platilo za baštu tradiční levice, nyní si tu ale kancléřská strana sáhla na historicky nejhorší výsledek. NRW, jak se nejlidnatější spolkové zemi přezdívá, je přitom vnímána jako politická zmenšenina celého Německa. Aby také ne, když tu žije každý pátý občan spolkové republiky.

Celá situace je pro Scholze o to bolestivější, že prohra má své kořeny v jeho politickém stylu. "Už nechci dál poslouchat ten diskuzní klub," svěřil se autorce tohoto textu mladý Němec. Jeho slova odkazují na výkony, které sociální demokraté v poslední době předvádějí ve vztahu k Ukrajině. Konkrétně sám Scholz mlčí, mlží, na dotazy novinářů odpovídá vyhýbavě, odmítá přiznat jakékoli chyby a ve výsledku působí arogantně. Volební výsledky v NRW tak dávají najevo, že kancléřova politická metoda narazila. Za hranicemi i doma. Pokud ji nepřehodnotí, utrpí Německo brzy ještě větší reputační škody.

Kancléř Jitrnice

Sám Scholz jako by kritiku příliš nevnímal. Ukrajinský velvyslanec v Berlíně ho mimo jiné i kvůli tomu nazval "uraženou jitrnicí". Chytlavá urážka, další z příkladů zdařilého politického PR kyjevské reprezentace, vystačila médiím po celém světě na několik dní komentářů a analýz.

Jitrnice (Leberwurst) zní skutečně zle. Pohled pod slupku ale prozrazuje méně drsný úmysl: před deseti lety sociální demokraté volby v Severním Porýní-Vestfálsku vyhráli právě se sloganem "My jsme (curry)wurst". Čímž chtěli voličům naznačit, že s nimi plují na stejné lodi a chápou jejich životní trable. Loni na podzim pak zvítězil Olaf Scholz ve volbách do Bundestagu s podobným étosem.

Nenechme se mýlit, spolková vláda zmírňuje dopady energetické krize a inflace mnohem účinněji než ta česká. Sami Němci podporují protiruské sankce i finanční pomoc Kyjevu více než Češi, podobně jako přijímání těch, kdo utíkají před válkou. Berlín na co nejrychlejší ukončení odběru ruských fosilních paliv plánuje vynaložit stovky miliard eur. A také v Bruselu prosazuje ropné embargo na Moskvu.

Jenže Němci se zároveň také hodně bojí třetí světové války. A panují mezi nimi samozřejmě také obavy, že na zemi kvůli válce dolehne ekonomická krize. Místo toho, aby se v takové situaci Scholz s lidmi setkával, odpovídal jim na otázky, jestli mu Putin po telefonu skutečně vyhrožoval jaderným útokem, a vysvětloval jim, proč má ekonomicky nejsilnější evropská země v této bezprecedentní situaci zvláštní odpovědnost, nabízí jen bezbřehou diskusi.

Němcům i světu avizoval po přepadení Ukrajiny "historický obrat". Přehodnocení strategie, na níž jeho země vyrostla z trosek druhé světové války. Extrémně zjednodušeně řečeno slíbil odklon od dosavadní taktiky mluvit a taky obchodovat se všemi, autoritáře a diktátory nevyjímaje. Uznal, že teď nastal čas zbrojit. Jenže na vkus střední a východní Evropy je ten obrat pořád ještě moc pomalý a také podivně chladný, málo zúčastněný. Právě s empatií má současný kancléř asi největší problém. "Nebudeme dělat, co po nás zrovna ten nebo onen chce," nechal se slyšet.

Symbolický je v tomto kontextu komentář Jürgena Habermase, jednoho z nejvlivnějších německých myslitelů 20. století. Dvaadevadesátiletý filozof chválí nejmocnějšího Němce za to, že "poučen dějinami" preferuje střídmost a nesedá na lep emotivním morálním apelům ukrajinské nebo polské vlády.

Jenže nedělní zemské volby ukázaly, že nejspíš přesně to teď Němci od svých politiků očekávají. Jediná ze stran spolkové vládní koalice, která dosáhla výrazného úspěchu, jsou Zelení. Ty reprezentují hlavně šéfové dvou klíčových resortů: ministr energetiky Robert Habeck a ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. A jejich empatická vyjádření přitahují v kontextu brutalit, jichž se na ukrajinském území dopouští Rusko, voličské hlasy evidentně o dost silněji než Scholzův odstup a chladnokrevná rozvaha.

Reputační tragédie

Cítit v Německu "národní hrdost" je stále do značné míry tabu. Být ale vzorem evropským sousedům, to zase Němci tuze rádi. Ekonomika spolkové republiky byla dlouho extrémně výkonná, auta spolehlivá, vlaky, když už ne příliš přesné, tak aspoň pohodlné a země nepřestávala rozdávat miliardy v rozvojové pomoci. Copak jsou všechny tyto zásluhy zapomenuty? Ano, Berlín opravdu podcenil, jak moc mu může váhavý a přísně racionalizující postoj k ruské agresi uškodit. A to zejména v té části Evropy, kam patří i Česko.

Sebevědomá pozice, kterou Německo dlouhá léta přirozeně zastávalo, je otřesena. Pokud jde o válku, Berlín nejspíš evropským lídrem nikdy být nechtěl. Jenže ruská agresivita zásadně změnila situaci na celém kontinentu. Konkrétní obrysy německého "historického obratu" se budou ještě nepochybně vyvíjet. Ať ale naberou jakýkoliv finální tvar, Olaf Scholz si už nemůže dovolit v půlce otočky pořád jen diskutovat.

