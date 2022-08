Mlejnek rezignuje, Rakušan se stal koulí na noze vlády, Fiala dostal lekci

Kauza spojená s končícím šéfem tajné služby je varováním i pro premiéra. Snad si uvědomí, jak nesmírně citlivá je bezpečnostní oblast a že ji nesmí zvlášť dnes zanedbávat.

Ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek po několikatýdenním tlaku rezignuje na svůj post. Rozhodnutí velmi rozumné, pro vládu má cenu zlata. Držet ho dál v pozici bylo v podstatě neúnosné, stal se z něj dokonalý a hojně využívaný terč pro opozici, bylo kvůli němu dokonce vyvoláno hlasování o nedůvěře vládě. Svoji roli hrál zřejmě i fakt, že se poněkud opožděně rozhoupali vládní Piráti, jejichž členové měli v referendu hlasovat, jestli má strana usilovat o sesazení šéfa ÚZSI z funkce, do níž ho dosadil předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Začala se tedy drolit i Mlejnkova vládní podpora.

Jmenování muže bez prověrky na přísně tajné, jež by ho byla kryla, bylo velkou Rakušanovou chybou. Stejně tak lze za mimořádnou chybu považovat fakt, že věděl o stycích Mlejnka s Michalem Redlem, ale neinformoval o nich vládu.

Hrálo se o hodně - ředitel tajné služby, který nastupuje po vládě Andreje Babiše, by měl být maximálně důvěryhodný. Obzvlášť když jde o službu, kterou měl Babiš podle některých interních informací ovládat. Před Mlejnkem ministr vnitra Rakušan vyměnil - opět dost nešťastně a nešikovně - policejního prezidenta. Rozdíl však tkvěl v tom, že nová hlava policie, Martin Vondrášek, nevyvolává pochybnosti, byl vybrán dobře. S Mlejnkem to proběhlo přesně naopak.

Nejde jen o veřejné mínění, jež nemohlo nebýt ovlivněno především Mlejnkovými styky s kumpánem Radovana Krejčíře Redlem, jde taky o další tajné služby a jejich kooperaci s ÚZSI. A jde i o spolupráci se zahraničními zpravodajskými službami. Těžko si představit, že by se jí domácí spory o šéfa civilní rozvědky nedotkly. Jak by měla třeba naše BIS nebo Vojenské zpravodajství spolupracovat s člověkem bez prověrky na přísně tajné? A s cejchem člověka, jehož žena, učitelka na základní škole, podnikala v bezpečnostním oboru, v ochraně před nasazenými odposlechy? Tedy i před jejich prací?

Ale najdeme i jiné problémy, zopakuji jednu zásadní věc - v době, kdy nás Rusko zařadilo na seznam nepřátelských zemí, v době, kdy ruská armáda napadla Ukrajinu, by člověk očekával, že do čela nevojenské rozvědky bude instalován někdo, kdo Rusko zná, nějaký expert na tuto zemi. Budeme informace z Ruska nutně potřebovat. Připomenu, že v době mnohem méně drsné, tedy když byl do čela BIS jmenován Michal Koudelka, měl za sebou desetileté vedení kontrašpionážního oddělení, nepřesně řečeno protiruského odboru. A vyplatilo se to.

Zpravodajská hra? Těžko

Setrvání Mlejnka by znamenalo jisté mrtvé období pro civilní rozvědku až do doby, než by získal či nezískal prověrku na přísně tajné. Ale i s ní by to nakonec nemuselo fungovat. Prověrka se mohla táhnout klidně tři čtvrtě roku. Jak by byl přijat její výsledek? Pokud by proběhla rychle, lidé by jí nevěřili. Pokud by rozhodnutí znělo, že je Mlejnek v pořádku, lidé by výsledku opět nevěřili, vždyť ho prověřovala jeho vlastní, jím řízená služba. Pokud by výsledek zněl, že prověrku na přísně tajné nedostane, byl by to malér pro Rakušana i koalici, že nechali Mlejnka ve funkci tak dlouho. Celé to prostě bylo špatně, diletantsky provedené. Špatný byl postup jeho výběru a musíme doufat, že se nic tak strašného nebude opakovat.

Ještě jeden důležitý detail. Vít Rakušan začal tvrdit, že dění okolo Mlejnka může být zpravodajskou hrou. Deníku N řekl: "Přece musíme vnímat, že ta situace může být i jinak. Že Petr Mlejnek nastoupil do služby, kde se mnoha lidem nelíbí. Že ministerstvo vnitra zahájilo ve třech institucích personální změny, které vedou k roztrhání starších vlivových struktur."

Na otázku, zda tedy jde "o zpravodajskou hru nebo protiútok z těch struktur", řekl že stoprocentně ano, a pokračoval: "Já vycházím jen z informací, které ke mně smějí doputovat. A v případě Petra Mlejnka to může být velká hra, která se ve svém důsledku ukáže až později v čase, a já to považuji za pravděpodobné. Protitlaky, abych nepůsobil na ministerstvu vnitra, jsou obrovské. Střílí se na mě." - To je samozřejmě zlé, pro politika je obrovská zátěž, když začne věřit, že proti němu jdou jakési tajné, temné síly. A je hodně zlé, že o tom mluví veřejně. Neměl by zapomínat, že výhrady proti Mlejnkovi byly velmi konkrétní, nevymyšlené, věcné.

Co bude po rezignaci Mlejnka následovat? Stáhne opozice hlasování? Andrej Babiš chtěl, aby rezignoval Vít Rakušan, a ten, jak předpokládám, nerezignuje. Takže hlasovat se zřejmě bude, tohle divadlo si ani ANO, ani SPD nenechají ujít. Rakušan nepřipouští, že udělal s Mlejnkem chybu. A Fiala ho k odchodu nutit nebude, pro něj je mimořádně důležité, aby se vláda v době, kdy předsedáme Evropské unii, neklížila. Navíc je STAN druhou nejsilnější vládní stranou. Ale platí, že z Rakušana coby ministra vnitra se stala pro kabinet koule na noze. Bude už nastálo přítěží. Opozice se do něj bude strefovat, ať udělá, co udělá.

Důležité nyní bude, aby výběr nového šéfa ÚZSI proběhl jinak, bez karambolu. Aby byl široce konzultován také s poslanci, kteří službu kontrolují, aby byl brán zřetel na mezinárodní situaci. Mlejnek je varováním i pro premiéra Fialu, snad si uvědomí, jak nesmírně citlivá je bezpečnostní oblast a že ji nesmí zvlášť dnes zanedbávat. To on měl jmenování Mlejnka bez prověrky na přísně tajné zarazit.

