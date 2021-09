Mynář a spol. se chovají jako bolševici. O hospitalizaci Zemana nás Hrad neinformoval

Ovčáček informuje o Zemanovi: „Prý tady přiletěl jakýsi žvanivý pták. Jenže mlčení, které moc dobře zná, je vzácné krásné. Proč se ochuzovat plkáním?“

Prezident Miloš Zeman byl v úterý před polednem přijat do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Při jeho zdravotním stavu celkem nic překvapivého. Zároveň ale jde z více důvodů o zcela zásadní zprávu. Jednak je Zeman nejvyšší ústavní činitel země, vrchní velitel ozbrojených sil, reprezentant státu navenek (že nás nereprezentuje je druhá věc) a jednak jsou za dveřmi zásadní sněmovní volby, volíme už za tři týdny a role prezidenta po volbách je naprosto klíčová. Právě on určuje, kdo bude sestavovat vládu, což může být po volbách dost velký rébus.

Píšu to proto, že speciálně nyní velmi záleží na tom, abychom měli prezidenta, který je s to suverénně projít následujícím náročným obdobím, kdy bude muset vyjednávat se šéfy stran a hledat pro zemi nejlepší řešení (měl by to dělat). Zároveň můžeme jako občané už dlouhou dobu sledovat, jak „hlava státu“ schází, jak se mění, jak je pro ni čím dál těžší vykonávat svoji náročnou funkci. Zeman se viditelně a dlouhodobě nenachází v dobrém stavu.

Bylo by tedy nejen logické, ale také vysoce žádoucí, abychom nyní, když byl hospitalizován, dostávali co nejpřesnější informace o tom, co se s ním děje, v jakém je stavu, proč byl krátce před volbami převezen do ÚVN. Místo toho jsme byli v úterý svědky absolutní frašky.

Na stránkách Hradu se v den, kdy byl prezident odvezen do nemocnice, neobjevila vůbec žádná zpráva o tom, že byl Zeman hospitalizován. Jak si to vysvětlit? Jsou dvě možnosti, Kancelář prezidenta republiky (KPR) a její šéf, kancléř Vratislav Mynář, byli zaskočeni. Nevěděli, co se děje, co se Miloši Zemanovi stalo, proto nebyli s to vydat žádnou zprávu.

Druhá možnost, KPR a pod ni spadající tiskový odbor neinformovaly úmyslně. Dodejme, že v roce 2019 měla podle návrhu závěrečného účtu kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky 110 zaměstnanců. Nevím, kolik jich pracuje v tiskovém odboru, ale vypadá to, že jistě dost.

Proč by Mynář a spol. neinformovali veřejnost úmyslně? Důvodů se najde víc, hlavní je, že se tato složka státu dávno vymkla veškeré kontrole, válčí se značnou částí občanů, staví se nad nás i nad vládu, dlouhodobě de facto neinformuje o dění vztaženém k prezidentovi, jehož činnost je v poslední době čím dál víc utlumována, objevuje se sporadicky a zřejmě se dostává pod stále silnější vliv svého okolí, především kancléře Mynáře a s Rusy spojeného poradce Martina Nejedlého.

Pro okolí Zemana by jeho konec na Hradě znamenal i jejich konec na Hradě. Zdá se, že se ze všech sil snaží veřejnost přesvědčit, že je Zeman fit a může plně vykonávat svoje povinnosti. Přitom ale skoro nikam nechodí a nejezdí, jak se dá snadno poznat z jeho programu.

Ovčáček volá (k Hospodinu)

Vrcholně absurdní (nebo lépe vrcholně hradní) bylo informování mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. V úterý neřekl nic, okolo 11. hodiny dopolední, tedy v době, kdy Zeman nastupoval do nemocnice, tweetoval toto: „Hlasitě jsem volal k Hospodinu a vyslyšel mě ze své svaté hory. Klidně jsem ulehl a usnul. Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. Žalm 3, 5-7.“

Opravdu těžko přetěžko to vnímat jako „zprávu“ o hospitalizaci prezidenta. Pokud bychom vybranou citaci z biblického žalmu nějak analyzovali, vypadalo by to tak, že se zřejmě stav Zemana někdy v noci prudce zhoršil (Ovčáček hlasitě volal k Hospodinu), pak se, zřejmě po zásahu lékařů či po Ovčáčkových modlitbách zlepšil (Hospodin ho vyslyšel ze své svaté hory). „Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují,“ to už asi nerozklíčujeme, Ovčáčka „obkličuje“ 109 zaměstnanců KPR, obkličují ho lidé jako Mynář a Nejedlý, jsme rádi, že se jich nezalekne, ale moc tomu nerozumíme.

Pod tímto Ovčáčkovým žalmotweetem jedna diskutující napsala celkem trefně: „I když našeho prezidenta nijak nemiluju, celkem by nebylo od věci, aby ofiko mluvčí napsal něco víc než příspěvky, které působí, jako by se na něj sesypala hromada biblí a on označoval, pod kterým žalmem zrovna leží.“

Další tweet Ovčáčka vypadal, že prezident normálně pracuje: „Prezident republiky Miloš Zeman dne 14. září 2021 cestou milosti rozhodl o zastavení trestního stíhání a o prominutí podmíněného trestu…“

V roli mluvčího nakonec v úterý za Ovčáčka zaskočil premiér Babiš, který tweetl toto: „Moc teď myslím na pana prezidenta Zemana a přeju mu vše dobré, ať je brzy zdravý, plný sil a elánu. ÚVN je podle mě to nejlepší pracoviště v naší zemi a jsem rád, že je v těch nejlepších rukou.“

Proč se ochuzovat plkáním

To byla první relevantní zpráva o tom, že je Zeman ve špitále. Na ni reagoval žalmista Ovčáček následovně: „Děkujeme, pane premiére! A těšíme se na brzké zářijové pravidelné setkání v Lánech, dá-li Bůh! Držte se a bojujte… (smajlík)“ Žádné potvrzení hospitalizace, žádná diagnóza, kdepak, jen náznak, že se nic neděje (setkání v Lánech), ovšem něco se asi děje, když následuje povzdech (dá-li Bůh!).

V úterý ve tři odpoledne Ovčáček tweetl další hádanku: „Prý tady přiletěl jakýsi žvanivý pták. Jenže mlčení, které moc dobře zná, je vzácné krásné. Proč se ochuzovat plkáním?“ Na tohle už by to chtělo zřejmě buď psychoanalytika, nebo nějakou hradní věštkyni. Zároveň je poněkud tristní, když se mluvčí odmítá „ochuzovat plkáním“, ale zároveň celé měsíce, celé roky plká o sto šest.

Další tweet mluvčího opět na Zemana nedbal. „Ano. Volme Ano. Není dokonalé, ale fakt brání tuhle republiku, co to jen jde. Andrej Babiš je složitej člověk, ale dejchá za tuto zemi (Slovák poznal její krásu!). Tak se vykašlete na XY a hoďte to Andrejovi. Pro republiku (a česká vlaječka)“.

Ovčáček je mluvčí hlavy státu, má tedy tlumočit její vzkazy, ale my zde opravdu nevíme, jestli to byla nemocniční agitka pana prezidenta za ANO, nebo jen nějaký další vznět Jiřího O.

Po promlčeném úterý následovala promlčená středa. Na hradních stránkách opět ani slovo o stavu prezidenta republiky. Jako by v klidu dlel někde v Lánech. Mluvčí Hradu se opět věnoval tweetování: Kancelář prezidenta republiky velmi ráda pomohla při vzniku dokumentárního snímku o sv. Ludmile a konal se charitativní tenisový turnaj Lány Open, už počtvrté. "Hosty přivítaly paní Ivana Zemanová s dcerou Kateřinou."

Za Ovčáčka opět zaskočil premiér Babiš. O Zemanovi řekl, že "není, ani nikdy nebyl jeho zdravotní stav vážný. Nastoupil do nemocnice po konzultaci s lékaři". (Je fajn, že to nebylo po konzultaci s nějakým jeho expertním týmem.) Pokud stav Zemana není vážný, proč to KPR veřejnosti nesdělí?

Když tedy domyslíme celou situaci, Hrad o Zemanově hospitalizaci vůbec neinformoval. My nevíme, jestli Zeman ví, že o něm není informováno, býval to demokratický politik, měl by stát o předávání zpráv veřejnosti (je přece prezidentem „dolních deseti milionů“, jak sám říkal). Den, kdy byl Miloš Zeman přijat do ÚVN, i den následující vypadal, jako bychom se vrátili o nějakých 40 let zpátky, takhle nás neinformovali komunisté. Přejeme prezidentu Zemanovi, ať se brzy uzdraví, pokud je nemocný, nebo ať ho Mynář a spol. pustí z nemocnice, pokud je snad zdravý.

Miloš Zeman před třemi týdny vítal na Hradě německého prezidenta