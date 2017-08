Na Hrad míří Hynek, komický zbrojař od Robejšků. Havla by dnes nezvolili

před 1 hodinou

Opravdu nemáme nikoho lepšího? Jistě máme, ale české osobnosti zřejmě cítí, že se s nimi současné "češství" nechce identifikovat.

Realisté Petra Robejška nepředstavili Robejška coby svého kandidáta na prezidenta. Zřejmě sleduje preference a spočítal si, že má podobné šance jako třeba předseda republikánů (SPR-RSČ) Miroslav Sládek. O Hrad za Realisty bude usilovat zbrojní lobbista Jiří Hynek (56). Představil se v rozhovoru pro DVTV. Umělecký dojem? Ostuda, kašpárek (míněno coby kandidát na post nejvyšší).

Ještě k Robejškovi, proč nekandiduje? Prý funkci hlavy státu nechce. "Vždy říkám, že svou roli vidím jako roli intelektuálního politického vůdce, myslitele, který má na politiku vliv, ale který politiku nechce provádět přímo, protože by jinak ztratil svou nezávislost."

Tento skromný vůdce-myslitel tedy místo sebe a zřejmě i za miliardáře Dospivu (Penta) vysílá do soutěže o Hrad zbrojaře, který vystudoval matfyz, vede Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu, českou delegaci v průmyslovém poradním orgánu NATO a sedí v Radě pro výzkum, aplikovaný vývoj a inovace ministerstva obrany.

Prezident má podle něj plnit "tři základní věci": pomáhat s exportem (jakýsi nejvyšší ústavní lobbista, vyplývá ze zbrojařových odpovědí), být vrchním velitelem ozbrojených sil a hájit národní zájmy. Kamsi se vytratili občané, ti existují jen tehdy, když jim zlý Brusel chce brát zbraně. Neskutečná bída.

Robejškův kandidát soudí, že velitel ozbrojených sil je "role, která je dosud strašně podceňovaná", on by ji zvládl líp. "Já se dvacet let pohybuju v oblasti bezpečnosti, znám se s vojáky, s generály, náčelníky generálních štábů bývalými, současnými, já si myslím, že bezpečnosti hodně rozumím, a byl bych tím prezidentem, jehož role nebude degradována na kladeče věnců…"

Ani přátelům, ani nepřátelům

Když byl představován, oznámil, že by rád přesvědčil "vojáky, policisty, dobrovolné hasiče, lidi, kteří dělají něco navíc ve prospěch naší země", pro ně je vhodným kandidátem. Armáda je podle něj podfinancována (v tom se trefuje) a "zrušením povinné vojny jsme ztratili možnost mobilizace". (Jiří Čunek, zastánce povinné vojny, možná najde svého kandidáta snů.)

Jak by Hynek pomohl české obraně? "Vytvořil bych z pozice prezidenta, která je nejen dána ústavou, ale i dána trošku očekáváním obyvatel, obrovský tlak na politiky, aby s tím rozpočtem opravdu něco udělali…" Jak by tlak vyvinul? "Mediálně. Individuálními jednáními…"

Podobně jako Vratislav Kulhánek, další čerstvý kandidát v boji o Hrad, svými výroky připomíná plukovníka Bedřicha Krause von Zillergut ze Švejka. Obranný průmysl je prý výjimečný, "protože vy nestavíte vlastní obranu na deset minut nebo na hodinu nebo na týdny, vy musíte být schopen dlouhodobě se bránit". Tvrzení, že nestavíte obranu na deset minut, připomíná Zillergutovo slavné "Tedy okno, pánové, ano. Víte, co je to okno?"

Typický výrok zbrojaře se týkal dotazu po financování jeho kampaně: "Nějaké financování jsem jednal, ale nejednal jsem s těmi lidmi, kteří výrazným způsobem podporovali Realisty, ono jich zase není tolik a ono ta není zas takovým výrazným způsobem, ale já věřím, že ty peníze dám dohromady." Budoucí prezident? Pán bůh s námi a zlé pryč.

Jeho základní heslo: "Spoléhat se sami na sebe a neohýbat hřbet před nikým, ani před přáteli, ani před nepřáteli." Přátelé a nepřátelé mu dost leží na srdci. Viz jeho výrok o EU: "Já myslím, že jsme velmi servilní před některými zeměmi Evropské unie, necháváme si diktovat, a tím si respekt nezískáváme. Ono platí úsloví, že lezením do zadku asi nikde nezískáte respekt, ani přátelům, ani nepřátelům."

Vize fachidiota

Směrnice EU o zbraních ho velmi popuzuje, "to je stejné chování jako mnichovanství". Že nám Brusel vnutil méně nábojů do zásobníku, to je pro něj stejná zrada jako v Mnichově! (Ví, co byl Mnichov?) Co by jako prezident nabídl? "Česká republika ve mně získá člověka, který nebude ohýbat záda, nebude ohýbat záda ani před přáteli, ani před nepřáteli."

Hrůza, přátelé i nepřátelé, vážně hrůza, stydíte se, že někoho takového "myslitel" vážně posílá do soutěže o českou nejvyšší ústavní funkci. Ono to jaksi degraduje i samy voliče. Podobně jako kandidování švejkomila Kulhánka.

Úroveň kandidátů na hlavu státu cosi vypovídá o úrovni národa. My jsme vyprodukovali Miloše Zemana, Jiřího Drahoše, Michala Horáčka, Vratislava Kulhánka a Jiřího Hynka. (Plus nějaké další muže. Ženu bohatí a vlivní nekandidují ani jednu. Typické.)

Drahoše a Horáčka je možné brát, smířit se s nimi. Zvlášť ve srovnání s Hynkem a Kulhánkem. Naprosto ale chybí kandidátka či kandidát, kteří by budili úctu, nadšení, obdiv, radost, že někdo takový nás bude reprezentovat.

Prezident přece není žádný lobbista, to jsou fachidiotské představy, má představovat otisk české kultury, člověka, za kterého dáme ruku do ohně. Drahoš má vědecké renomé, ale je nemastný neslaný, Horáček nepostrádá drajv, ale táhne si cejch valchaře a hráče a volič možná cítí, že mu jde hlavně o sebe, Zeman se vzhlíží v Putinovi a komunistické Číně, nepřijatelný. Smutné.

Opravdu nemáme nikoho lepšího? Jistě máme, ale tyhle osobnosti nepůjdou do politiky, nejsou ochotny se identifikovat se současným politickým češstvím, nebo spíš cítí, že by se češství nechtělo identifikovat s nimi. Kdyby dnes kandidoval Václav Havel, nezvolili by ho.