Na omezení aut v centru si Praha netroufá. Zdražila záchytná parkoviště a jízdenky

Budoucnost pražské dopravy je v pohodlném, moderním ježdění tramvajemi, metrem, trolejbusy a autobusy. A v tom, že Pražané pochopí: čím méně aut, tím lépe.

Jedna pro mnohé nepříjemná, rozhodně nevítaná novinka - od 1. srpna vedení hlavního města zdražilo jednorázové jízdenky městské hromadné dopravy v Praze. Zároveň podražilo odstavení auta na většině pražských záchytných P+R (park and ride, zaparkuj a jeď) parkovištích.

Jde o mimořádně nepopulární krok (každé zdražení je takové). Hromadná doprava v Praze je ostře sledovaná, primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho lidé jsou též ostře sledovaní, neoblíbené zdražení si dovolili udělat krátce před volbami (ano, zastupitelstvo Prahy se nevolí, ale Piráti se STAN do velkých voleb jdou a sveze se to na ně).

Piráti často drží zelené postoje, do nichž se zdražení MHD a odstavných parkovišť vejde jen těžko. Ideální zelená představa je jiná: co nejlevnější městská hromadná doprava a co nejméně aut vjíždějících do střední části města. To se dá zařídit různě, především omezením vjezdu autům do centra, rušením parkovacích míst ve středu města (jak to dělá více evropských měst, třeba Paříž), zpoplatněním vjezdu do centra.

Zásadním opatřením však jsou právě dostupná záchytná parkoviště pro lidi, kteří do Prahy dojíždějí za prací. A zase ideální by bylo, kdyby se tam nemuselo platit, kdyby to byla kvalitní služba (parkoviště hlídaná), již město nabízí, aby ušetřilo životní prostředí a nervy Pražanů i "dojížděčů".

Logicky se na hlavu Zdeňka Hřiba a vedení metropole snáší za zdražení kritika. Je ovšem dobré se na změnu tarifů podívat podrobně. Jízdenka na 30 minut zdražila z 24 na 30 korun, 90minutová z 32 na 40 korun. Zdražují taky SMS jízdenky, 30minutová z 24 na 31 korun, 90minutová z 32 na 42 korun. Podstatný je však i fakt, že se nezvedly ceny měsíčních a ročních kuponů (to se týká lidí, kteří v Praze bydlí nebo do ní pravidelně dojíždějí). A vznikl nový tarif pro občany ve hmotné nouzi, kteří zaplatí měsíčně 165 Kč. Cenný krok.

S parkováním je to nastaveno podobně, na čtyřech místech nově stojí denní stání 100 korun a na devíti 50. Na zbylých sedmi, která nejsou hlídaná, je nově na 12 hodin stání zdarma. Dosud řidiči platili všude za den 20 korun.

Primátor Hřib to na Facebooku vysvětluje: "Parkoviště, která mají nejlepší dostupnost do centra, jsou zmodernizovaná a hlídaná, mírně zdraží. Naopak ale nabídneme parkování na sedmi P+R parkovištích nově úplně zdarma." Zadarmo jsou nově stání na P+R Běchovice, Běchovice střed, Braník, Kotlářka, Nové Butovice, Skalka II a Troja.

Dál od centra zaparkujete zadarmo

Hřib: "Takže když teď jedete do Prahy třeba z východu, tak si můžete sami svobodně vybrat. Buď zastavíte gratis na neplaceném nehlídaném P+R parkovišti Skalka II u Tesca, odkud to máte k metru pěšky 9 minut, ale trochu do kopce. Nebo si vyberete levné hlídané P+R parkoviště Depo Hostivař s větší rozlohou, odkud dojdete k metru na konečnou za 4 minuty. A nebo pojedete na dražší placené nonstop hlídané P+R parkoviště Skalka I, odkud dojdete k metru za 2 minuty, a navíc to máte o zastávku blíž k centru."

Změna placení je tedy v podstatě jednoduchá, pokud jste ochotni zaparkovat dál od centra, máte to zadarmo (tam kde P+R parkoviště existuje, Praha 6 je třeba nemá), pokud chcete blíž a na lepší, připlatíte si. A jistě, jak už řečeno, lepší cesta je parkovat na P+R placech zadarmo a mít to všude blízko na metro. Realita: něco to stojí. Tak třeba budovaný třípatrový parkovací dům P+R Černý Most pro dalších 880 aut přijde na tři čtvrtě miliardy korun.

Pražské metro, tramvaje a autobusy pandemie covidu tvrdě zasáhla. MHD v Praze loni využilo o zhruba 40 procent cestujících méně než v roce před pandemií, příjmy se prudce snížily. Největší pokles byl zaznamenán v metru, které přepravilo v době první vlny pandemie denně zhruba 200 tisíc cestujících oproti 1,15 milionu z doby před koronavirem. Snížení tržeb je jeden z důvodů zdražení jednorázového jízdného.

Je jasné, že se na zdražení nadává. Mimo jiné proto, že se zdražuje prakticky všecko, od jídla až po stavební materiál. Život se prostě razantně zdražuje, u stavebního materiálu (kde je skok brutální) nevidíte "viníka", ale u MHD a P+R parkovišť ano. Navíc, jak víme, aut neubývá, právě covid vedl a vede k tomu, že i mladí lidé, pro které automobilismus až do nedávna nepředstavoval takové "posvátno" (a symbol svobody) jako pro starší generace, náhle více sedají do aut, aby se nemuseli dopravovat hromadně.

Centru dál vládnou auta

Zdražení pražské dopravy se samozřejmě chytili i Babišovi marketéři, premiér 1. srpna hbitě tweetoval: "Čau lidi, právě dneska vám Piráti zdražili MHD v Praze a ve středních Čechách. Já jsem vám naopak prosadil slevu na jízdné a hnutí ANO tento týden prosadilo ve sněmovně další navýšení důchodů…" Pirát Hřib na Twitteru reagoval: "Už jsem Vám to napsal i na Facebooku, sem se zdražování Vašich starostů a primátorů ve městech nevejde, proto přikládám screen."

Ve screenu své facebookové reakce vypočítal, kde všude v regionech hnutí ANO zdražuje jízdné: "V roce 2020 zdražili jednorázové jízdenky vaši primátoři v Ostravě i Olomouci, a to o cca 20 %. V Opavě a Ústí nad Labem také zdražili vaši primátoři jednorázové jízdenky v roce 2019. V roce 2017 váš primátor v Českých Budějovicích zrušil levnější jízdenky. Před měsícem zdražil MHD váš primátor v Děčíně. Jednorázové jízdenky právě dnes zdražila i vaše starostka za ANO v České Lípě, a to o 25 %. A přesně za měsíc na 1. září podobně zdražuje jízdenky v MHD váš primátor v Pardubicích."

Z pohledu cestujícího je celkem jedno, jestli zdražuje primátor za Piráty nebo ANO, vítané to rozhodně není. Stejně jako zdražení celodenního stání na záchytných parkovištích. Zároveň se však dá ocenit, že nezdražily měsíční a roční kupony, které jsou dál velmi levné.

Pořád platí, že ve vnitřní Praze jezdí absurdní množství aut, že si vedení města netrouflo ty proudy omezit, že je to stále hudba budoucnosti. Chybí další záchytná parkoviště. Dojížděči pak parkují ve městě, kde se dá, a rezidenty to silně obtěžuje. Lepší se přístup k cyklistům, ale těch v hlavním městě jezdí stále málo. Budoucnost pražské dopravy je jistě v pohodlném, moderním ježdění tramvajemi, metrem, trolejbusy a autobusy. A ve větším a bezpečnějším prostoru pro kola a elektrokola. Hlavně však v tom, že Pražané pochopí: čím méně aut, tím lépe, volněji.

