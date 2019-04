Na vysoké škole jako milenky boháčů? Proč ne, nic na tom není. Ale co studenti?

Škole přijde skandální, že by si studentky měly vydělat řekněme oboustranně výhodnou výměnou statků. Mně asi přijde skandálnější, že existují země, ve kterých se člověk musí zadlužit na několik let dopředu jenom proto, že chce mít vysokoškolské vzdělání.

Internetové seznamky a chatovací fóra. Využívání moderních technologií pro poznávaní nových neznámých lidí za nejrůznějšími účely a s nejrůznějšími pohnutkami. Mnohdy konvenčními i těmi méně konvenčními.

Pravděpodobně mezi ty méně konvenční patří i norská internetová seznamka (byť ne nijak revoluční nebo nová) Rich Meet Beautiful (volně přeloženo jako Bohatí potkávají Krásné, která spojuje studentky (Sugar Babe) toužící po vztahu se zámožným starším mužem (Sugar Daddy). To není nic neobvyklého, u nás funguje česky přeložená mutace celosvětové seznamky Sugar Daters.

Seznamka Rich Meet Beautiful ale v Belgii narazila na problém. The Guardian informoval o tom, že loni tam na obřích plakátech na kamionech inzerovala své služby po studentském kampusu jako "Zážitek jako z Padesáti odstínů šedi" nebo "Zlepši svůj život se Sugar Daddym", což se nelíbilo tamní Svobodné univerzitě Brusel. Vysoká škola seznamku zažalovala za zhýralost, majiteli Noru Sigurdu Vedalovi hrozí půlroční podmínka i mnohamilionové pokuty.

Přístup vysoké školy je v první řadě zbytečně konzervativní a pokrytecký. Nevidím jediný důvod, proč by měli akademici hodnotit, jakým způsobem si mají dívky vydělávat na svá drahá studia. Vysoká škola na svých stránkách propočítává roční náklady zahraničního studenta na 11 552 eur. Docela balík!

Škole přijde skandální, že by si na to studentky měly vydělat řekněme oboustranně výhodnou výměnou statků. Mně asi přijde skandálnější, že existují země, ve kterých se člověk musí zadlužit na několik let dopředu jenom proto, že chce mít vysokoškolské vzdělání. A vůbec, kdo si akademici myslí, že jsou, když povídají do toho, jakým způsobem si má kdo vydělávat? Neměli by se spíš soustředit na akademický aspekt života studenstva?

Jediné, co mi na seznamce Rich Meet Beautiful není sympatické, je skutečnost, že cílí pouze na dívky. To není fér! Naopak na seznamce Sugar Daters je možné se registrovat i jako Toy Boy, který hledá Sugar Mamma. Čili mladý muž bude chtít poznat starší zámožnou ženu, a naopak.

Rich Meet Beautiful by měl někdo zažalovat za diskriminaci na základě pohlaví, ne za zhýralost! Ale to je nereálné. A vlastně bych to ani sám nechtěl, je to soukromý byznys, se kterým si majitel může dělat, co sám uzná za vhodné; každopádně je škoda si zbytečně zavírat dveře před další velkou potenciální cílovou skupinou.