Náš velvyslanec na přehlídce v Moskvě? Českozrádný akt. Stát jedná jako zbabělec

Už máme kauzu Vrbětice, ruský vojenský útok na sklady výbušnin v Česku, po němž zůstali dva mrtví a miliardová škoda, za sebou? Víme, kým jsme a kde stojíme? Jak Česko zareagovalo, když sledujeme více než tři týdny ode dne, kdy premiér Babiš a vicepremiér Hamáček oznámili, že muniční sklady vyhodili do vzduchu agenti ruské vojenské tajné služby GRU?

Prvotní reakce, dalo by se říci "reakce vlády v šoku", byla překvapivě ostrá a suverénní. Česká republika vypověděla 18 ruských špiónů, kteří u nás působili pod diplomatickým krytím, a o pár dní později se s Ruskem ministerstvo zahraničních věcí dohodlo na srovnání počtů české ambasády v Moskvě a ruské v Praze. Což bylo dobré a u nás nečekané. Nebudu psát o reakci opozice, zajímá mě odpověď těch, kteří jsou u moci.

Státní reakce, jež následovaly po 17. dubnu, kdy roli GRU obnažil Andrej Babiš, přesně kopírují stav, ve kterém se Česko dlouhodobě nachází. Část lidí u výkonné moci podporuje Rusko, ať udělá, co udělá, část si už uvědomuje, jak nebezpečné akce Ruska jsou, ale obvykle nemá sílu čelit vlastním obavám z reakce Hradu, Miloše Zemana, neboť se kauza Vrbětice objevila v předvolební kampani. (A části jde dost možná jen a jen o své vlastní zájmy.)

Mezi jasné a čitelné reakce patřil projev prezidenta Zemana před týdnem: nahrál Kremlu, což jsme ostatně čekali. Postaral se o to, aby pro část občanů platilo, že pravda neexistuje (pokud ji za pravdu nevyhlásí Hrad). Pro demokratické zahraničí katastrofální zpráva o rozpolceném Česku.

Stejně špatnou zprávou je pak "kauza Hamáček vlastizrádce" či kauza "Hamáček usvědčený lhář". Český vicepremiér věděl o GRU útoku na našem území, a stejně plánoval let do Moskvy, tedy jak nákup Sputniku, tak pozvání Putina a Bidena do Prahy na summit. Seznam Zprávy v neděli přinesl text, který popisuje, že s přípravami cesty do Moskvy Hamáčkovi údajně pomáhala prezidentská kancelář.

Rudolf Jindrák, šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře, serveru řekl: "Co se týče pozvání pana prezidenta Bidena, bylo to v nějakém stadiu diskuzí s panem prezidentem i s panem premiérem, že to musí být akce, kde zvacím subjektem je prezident, protože to je prezidentská úroveň." Dále prý potvrdil, že se o americko-ruském summitu bavili právě v souvislosti s plánovanou cestou Jana Hamáčka do Moskvy. - Pro Deník N to však později popřel: "Není pravda, že prezident s ministrem Hamáčkem připravoval nebo se podíleli na cestě do Moskvy." A dodal: "Nikdy jsem o tom ani s Hamáčkem, ani s prezidentem, ani s Babišem nejednal, ani se nepřipravoval žádný způsob předání pozvání."

Koudelka ne-generál znamená, že je Zeman věrný Putinovi

Která verze je pravá? Pro Seznam Zprávy? Pro Deník N? Bezpečně víme toto: Hamáček lhal o tom, že cestu neplánoval a měl to být zastírací manévr. Jak nás pak asi vidí demokratické země? Premiér i vicepremiér věděli o útoku GRU, a stejně chtěli v Praze hostit Putina? Můžeme se pak divit, že je pro naše diplomaty těžké sehnat masivní podporu zemí EU?

Další moment: prezident Zeman 8. května ani pošesté nejmenoval ředitele BIS Michala Koudelku generálem. To je opět vzkaz jak pro domácí, tak pro zahraniční publikum. Samozřejmě to sledují znalci bezpečnostní problematiky našich spojenců, sledují to spřátelené tajné služby, jejichž pomoc potřebujeme dnes (Rusko nás zařadilo mezi nepřátelské státy) ještě mnohem víc než dosud. Jak čtou nejmenování Koudelky generálem? Zeman i po odhalení o Vrběticích zůstává věrný Putinovi a jeho zabijákům. Pracuje pro dezinformační servery. Svůj postoj už nijak neskrývá. Česko má prezidenta, který je vůči demokratickým zemím naladěn nepřátelsky.

Ani tím nekončíme. V Moskvě na Rudém náměstí proběhla v neděli 9. května vojenská přehlídka k 76. výročí konce druhé světové války. Zúčastnil se jí český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka, a to na příkaz českého ministerstva zahraničí (MZV), jež poté, co odtud byl vyhozen Tomáš Petříček, vede Hamáčkův člověk Jakub Kulhánek.

MZV k tomu napsalo: "Účast velvyslance na zítřejší přehlídce ke konci 2. světové války je jen a pouze za účelem vyjádření úcty k této historické události." Hold Rudé armádě prý vzdají také zástupci dalších zemí EU. "Na Vrbětice zareagovala Česká republika rázně jako svrchovaný a sebevědomý stát. Teroristický akt ve Vrběticích, za kterým stojí ruští agenti, nás nesmí nechat zapomenout hrdinství těch, kteří bojovali ve 2. světové válce za naši svobodu," doplnilo ministerstvo.

Na Vrbětice nezapomene

Ne všichni diplomaté EU se klaněli přehlídce současné ruské vojenské síly. Kupříkladu litevští diplomaté na přehlídku nešli, o den dřív "položili květiny u věčného ohně u Kremlu a minutou ticha uctili oběti druhé světové války".

Podstatný je zde fakt, že jiným zemím (s výjimkou Bulharska) agenti vojenské GRU nezabíjeli občany a nevyhodili do vzduchu muniční sklady. Jít těsně po tomto děsivém zjištění na ruskou vojenskou přehlídku je doslova absurdní, zoufalé. Generalita GRU sedí na tribuně s Putinem. Jistě by byly stačily květiny pro padlé o den dřív u kremelského věčného ohně.

Co to je za reakci? Co nám ministerstvo diplomacie vzkazuje? V podstatě toto: vyhostili jsme 18 agentů (akt, který měl stát udělat dávno, a možná by byly sklady ve Vrběticích do vzduchu nevyletěly) a to stačí. Omyl. Nestačí. Jak uvedeno výše, Rusko nás zcela absurdně, čerstvě, po vrbětických odhaleních, zařadilo na seznam nepřátelských zemí. A my děláme, že nic, a zástupce našeho státu Pivoňka se jde koukat na symboly současné ruské agrese na Ukrajině i jinde.

Účast Pivoňky na ruské přehlídce je známkou slabosti, zbabělosti, neschopnosti stát si za svým, neochoty vnímat, že nás Rusové sami považují za nepřátele. Pojede se příště nějaký zástupce českého státu dívat na vojenskou přehlídku v Severní Koreji? Jsme nedůslední, nedůvěryhodní, směšní a trapní.

Za účast Pivoňky na ruské demonstraci síly po Vrběticích nese odpovědnost nejen ministr Kulhánek, ten zřejmě poslouchá "šéfy", ale právě tito šéfové, tedy Babiš, Hamáček a samozřejmě i Miloš Zeman, protože především jemu tím bylo zjevně vyhověno. Pivoňka na přehlídce symbolizoval toto: My už na Vrbětice chceme zapomenout. My už zase budeme poslouchat. My se bojíme jak vás, tak Zemana.

Babiš a Hamáček, oba před volbami, by měli vědět, že mnoho lidí v Česku s tímto zbabělým, českozrádným postojem nesouhlasí, přítomnost Pivoňky na přehlídce považují za nechutnou a nejmenování Koudelky (za které vláda nemůže) za typicky velezrádné jednání namířené proti suverenitě Česka.

