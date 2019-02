Naši lidé zlobí. Neinvestují nám do drahých mobilních dat, nebude líp jako ve vlaku

Našim lidem se místo objetí Babišovy široce rozevřené náruče tentokrát dostalo hraběcí rady. Alias blábolení.

V novinových inzerátech vloni Andrej Babiš informoval: "Naše vláda se rozhodla investovat tak jako žádná jiná v historii této země. Do vás, do našich rodičů, do vašich dětí, do kvality vašich životů."

Slovo investice tak získalo zbrusu nový a působivější význam. Naplno ho můžeme docenit až teď, s příslušnými parametrickými důsledky.

Je to jednoduché jako motyka. "Investice do lidí" - správně se má říkat do "našich" lidí, aby bylo od začátku jasné, že cizí lidé nedostanou ani suchou kůrku - spočívají v tom, že si lidem dávají, a v některých případech rozdávají peníze.

Že mají růst platy učitelů nebo zdravotních sester, o tom žádná. Naproti tomu, když ve zprávách zas a znova vidíte studenty, kterým je trapné jezdit díky vládnímu dobrodiní autobusem za pár korun, jde o projídání státního rozpočtu v přímém přenosu. Společenský přínos slev víceméně nula, snad kromě vyšší mobility některých seniorů, kteří by si jinak možná cestování odepřeli. Podporu, spíš podpůrku turistického ruchu v tom vidí asi jen ministryně Dostálová. Hromadnou dopravou se přesunuje o několik procent lidí víc, aut neubylo. Za několik miliard ročně to fakt nestojí.

Nikdo pochopitelně nechce budit dojem, že (roz)dávání kazí a je škrt. Výsledkem je absurdní debata, jestli slevy na vlaky a autobusy nechat, jak jsou (cca 6 miliard ročně), anebo je seškrtat, aby bylo na ještě vyšší zvýšení důchodů (cca 7,5 miliardy ročně). Jde o to, jestli senioři dostanou přidáno o 200 korun měsíčně víc, nebo ne. Řešení se rýsuje: Vítězem operace "nechci slevu zadarmo" budou penzisté, kteří nikam nejezdí, takže ty dvě stovky pak mohou investovat jinak.

Nesnil náhodou Babiš v neděli na sjezdu o "malém, levném státu, který nikoho neotravuje"? A to i takovými vylomeninami dáme-vezmeme a zpět?

A pak jsou tu "investice do vás, do našich rodičů, do vašich dětí, do kvality vašich životů", které by měly xkrát větší smysl než prosté "zvyšování peněz". Původní smysl slova investice by naplňovaly lépe. Například investice do všeobecně dostupného datového připojení.

Jenže to není motyka, to je mimo rozdávací kompetenci vlády. Takže našim lidem se místo objetí Babišovy široce rozevřené náruče dostane hraběcí rady.

Češi platí za jeden gigabyte stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíc v Evropě. Jak vysvětlila ministryně Nováková v televizi, do jisté míry si za to - naši lidé! - mohou sami, protože moc používají wi-fi a málo sítě operátorů, do kterých ti chudáci investovali (zase to proklaté slovo). "My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede," pravila ministryně průmyslu a obchodu.

Technická poznámka: Kdo je to ten podmět "my"?

Je to válka nervů. Kdo první nevydrží? Mobilní operátoři? Nebo naši lidé-investoři do kvality svých životů, kteří jim zaplatí, aby bylo levněji? Kdoví, možná se kvůli tomu i uvědoměle zadluží. Už teď jdou pohledávky operátorů za zákazníky do miliard, mohlo by být ještě líp.