Navalného otrávili "státním" jedem novičok. Jednoznačná nejednoznačnost té akce děsí

Snad si u nás víc lidí uvědomí, jak totálně nepřijatelný je ruský režim. Nejlepší odpovědí by bylo upevnění klížící se české demokracie, oslabení stran a hnutí, které Rusko veřejně podporují.

Strašná, ač nepřekvapivá zpráva: ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl otráven jedem novičok. Potvrdila to berlínská nemocnice Charité, kde Navalnyj leží v kómatu. Německá vláda sdělila toto: "Na popud berlínské kliniky Charité provedla toxikologický rozbor vzorků od Alexeje Navalného zvláštní laboratoř německé armády. Zde byla nade vši pochybnost zjištěna nervově paralytická látka ze skupiny novičok." Útok co nejostřeji odsuzuje. "Od ruské vlády je požadováno neodkladné vysvětlení této události." Žádá, aby Rusko vysvětlilo své případné zapojení do atentátu. Spolková vláda se také obrátí na Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a další kroky projedná s partnery v Evropské unii a NATO. Bude hledat "odpovídající společnou reakci".

To všecko jistě musí zaznít, nikdo ale neočekává, že by Putinovi policisté skutečně vyšetřili, kdo Navalného otrávil, natožpak kdo to objednal. Za zmínku stojí, co řekl mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov: když byl Navalnyj v Rusku, žádné jedy v organismu neměl. A poslanec Andrej Lugovoj, bývalý pracovník KGB, muž, který otrávil Alexandra Litviněnka a dostal od Putina medaili "za služby vlasti", řekl, že Navalného otrávili Němci. - Strašné a zároveň jasné.

Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin se zase nechal slyšet: nelze vyloučit, že situace s Navalným byla provokací západních tajných služeb. Mluvčí Peskov později dodal, že by otrava Navalného nikomu nepomohla. Skutečně? Pojďme si to rozebrat.

Nejprve k logice celé operace. Alexej Navalnyj byl otráven poté, co podpořil několikatýdenní protivládní demonstrace v ruském Chabarovsku, šest tisíc kilometrů daleko od Moskvy. A přece ne dost daleko, aby to Putinovi nevadilo.

Otráven byl novičokem, tedy čímsi, co lze nazvat ruským "státním" jedem. (A jistě, kromě státu ho asi umí vyrobit ještě pár lidí.) Novičok ruští tajní agenti použili v britském Salisbury proti exagentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři. To bylo venku a zaměřeno proti "přeběhlíkovi", proti muži, o kterém Putin v říjnu 2018 řekl: "Byl to jen zrádce. Zrádce své vlasti. To je takový koncept: zrádce vlasti. A on byl jedním z nich. Je to jenom šmejd, to je celé." - Teď novičok použili doma, v Rusku, proti odpůrci Vladimira Putina, jeho režimu a jeho oligarchům.

Taktika akce je složitá. Lidé se budou (zdánlivě logicky) ptát: Proč by ho Putin nechal zabít novičokem? To je, jako by se rovnou přiznal. A proč by ho dovolil převézt do Německa? Musel přece vědět, že v jeho těle najdou jed (lékaři mohli novičok přece najít už v Omsku).

Nepřiznat vinu Putin považuje za sílu, ne za slabost

Zároveň však platí to druhé - novičok je jako razítko na bumážce, jež říká: Státní akce, kterou provedli buď civilní, nebo vojenští agenti. (Ano, možná to byli lidé, kteří momentálně nejsou přímo členy FSB či GRU, čekejme však, že budou vbrzku Putinem vyznamenáni.)

Putinovi podřízení dávají světu najevo, že si dělají a budou dělat, co chtějí, a ještě se budou Západu smát do ksichtu. Přesně to přece znamená vyjádření Peskova, že Navalnyj v Rusku v těle žádné jedy neměl, Lugového, že ho otrávili Němci (logiku nehledejte, proč by to Němci dělali, snaží se roky o dobré vztahy s Ruskem) a Naryškina, že může jít o akci západních tajných služeb. Těchto fabulací bude přibývat.

Moskvě jde o cosi, co bychom mohli nazvat "jednoznačná nejednoznačnost". Čili: celé je to sice naprosto jasné, běžní Rusové si mohou velmi dobře spočítat, kdo nechal Navalného otrávit, navíc viděli to bolestné video z letadla, kde otrávený muž úpí, dokonalé zastrašení. A zároveň to nikdy nebude oficiálně jasné, nebo alespoň dokud se Putin udrží u moci, což vypadá na ještě hodně dlouho.

Proč Navalného Rusové dovolili transportovat do Berlína, je najednou úděsně srozumitelné. Doma jedy údajně nenašli. Kdyby ho nenechali převézt do Charité, přiznali by vinu, zároveň by se však svět nedozvěděl o té strašné, vražedné látce, kterou byl otráven. Takhle se novičok dostal na scénu, přesně jak chtěli. Použili stejný scénář jako s exagentem Skripalem. Varování plus lhostejnost a výsměch Západu. - Je to však jiný scénář než se sestřeleným letem MH17, kdy je dnes sice jasné, že to udělal ruský Buk s ruskou vojenskou posádkou, ale zřejmě šlo o omyl. Přesto Rusové ani zde nikdy nepřiznají vinu. Protože nepřiznat vinu považují za sílu, nikoli za slabost.

Co na to my? Upevnit klížící se demokracii by stačilo

Moskva nikdy nepřiznala, že si objednala vraždu Litviněnka (zemřel roku 2006 na otravu poloniem). Ale takřka jistý vrah (jeden ze dvou) Lugovoj dostal metál. Kremlu nevadí, že jedním ze závěrů britského soudního vyšetřování v roce 2016 bylo: ruský prezident pravděpodobně odsouhlasil operaci FSB, jejímž cílem bylo Litviněnka zabít. Naopak.

Co udělá Evropská unie a NATO, Spojené státy a další země? Rozšíří sankční seznam o jména několika Rusů? Nic se nestalo po Gruzii, po Litviněnkovi, strašně málo po Ukrajině, nic po sestřelení MH17, málo po pokusu o vraždu Skripala (vyhošťování agentů), EU i USA se horko těžko brání ruskému vměšování do voleb, kyberútokům a hybridní válce. Odtud plyne: to všecko bude pokračovat. Putin se nedá zastavit nějakými prohlášeními, směje se jim.

Minimálně by měly hodně přitvrdit ekonomické sankce Západu proti Rusku, ale ani to se nejspíš nestane. Rusové perfektně rozkládají západní státy včetně nás, podporují neonacisty, "exitáře" (brexit, czexit), rozbíjejí demokracii, pěstují si svoje lidi (u nás mají na své straně dokonce prezidenta a vysoko postavené poslance ve sněmovně).

Počkejme, jak zareaguje Evropská unie, případ otravy Navalného je totiž jiný než likvidace přeběhlých agentů (jakkoli je tato naprosto nelidská, nepřijatelná a odporná). Navalnyj je lídr opozice, představuje podstatu demokracie, otrava takového člověka je atentátem na demokracii. Putin tím světu i své domácí scéně ukazuje (nebo otravy využívá, aby ukázal): Takhle zatočím s demokraty já, doživotní vůdce Ruska.

Česká odpověď na otravu Navalného? Bude opatrná, ponese se v duchu kroků EU (aspoň to). Snad si u nás víc lidí uvědomí, jak totálně nepřijatelný je ruský režim. Nejlepší odpovědí by bylo upevnění klížící se české demokracie, oslabení stran a hnutí, které Rusko veřejně podporují. Podpora ruské opozice. Azyl pro Putinem pronásledované Rusy. (O prezidentovi Zemanovi, vyznavači Putina, nemá smysl ani mluvit.)