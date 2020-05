NEMAŽ! ŠIŘ, NEŽ TO SMAŽOU! Vojtěch Falmer Filip do čela sněmovny patří!!!!

Musíme si uvědomit, kde žijeme. V Česku. A jak to tu máme. Hlavou dolů. Pokud hledáme pravdu (realitu), musíme si věci znegovat, otočit.

Patří šéf komunistů Vojtěch Filip do čela sněmovny, jejímž je místopředsedou? Položme otázku jinak: reprezentuje Vojtěch Falmer Filip silnou skupinu českých občanů, jejich názory? Nebo je to snad moderní český disident stojící proti většině národa a jakousi náhodou uvízlý ve funkci místopředsedy dolní komory?

Použijme jeho čerstvé výroky. Pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda děl: "Členové KSČM a další občané České republiky kladně vnímají skutečnost, že ruská vláda nemá zájem na tom, aby nutila místní orgány budovat pomníky těm českým legionářům, kteří v Rusku nikoho neosvobodili a neudělali nic dobrého pro tu nejskvělejší socialistickou revoluci na světě, která byla v roce 1917 v Rusku."

Čeští legionáři patří mezi chloubu našich dějin, představují to lepší v nás, úctu k pravdě, statečnost, obětavost nejvyššího řádu. Naopak pokud jde o "tu nejskvělejší socialistickou revoluci na světě", ta stála Rusko miliony životů a Československo desítky let ztracené svobody. Dodnes jsme se z jejích následků nevyhrabali.

Novinář Alexandr Mitrofanov přeložil další Filipovy výroky: "… demontáž sochy maršála Koněva, osvoboditele koncentračního tábora v Osvětimi a osvoboditele Československa včetně Prahy, vnímáme jako obrovskou neúctu, znesvěcení a velmi zákeřný a barbarský čin, který svědčí o tom, že někteří fašizující politici Prahy pod negativním vlivem EU a USA hodlají narušit doposud dobré vzájemné vztahy dvou slovanských národů a nestydí se urážet osvoboditele z Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu."

Nechme Koněva v depozitu, jsou však lidé jako starosta Ondřej Kolář (TOP 09) a primátor Zdeněk Hřib (Piráti) "fašizující"? Urážejí osvoboditele z roku 1945? Odpověď zase známe, ne.

Komunista Filip taky řekl, že v naší společnosti lze "v posledních letech vypozorovat zjevný růst fašistických tendencí, které v řadě případů zůstávají nepotrestány. A někteří lidé záměrně podporují neonacismus a oslavují banderovce a vlasovce. Mám za to, že je to hanba mezinárodní velikosti a naprosté fiasko šéfa české diplomacie, který měl okamžitě rezignovat anebo měl být bez prodlení odvolán z funkce". (Nemylme se, nejde o Filipova antievropského kolegu, místopředsedu sněmovny Tomia Okamuru, šéfa SPD, řeč je zřejmě mimo jiné o starostovi Řeporyjí Pavlu Novotném za ODS.)

Tak patří Filip do čela sněmovny? Je to disident? Je předsedou strany, která se nerozešla se stalinismem. Vystupuje proti Česku a dělá politiku Kremlu. Může však být disidentem někdo, kdo má plnou podporu prezidenta (zde Zemana) a kdo sám podporuje vládu, kterou řídí bývalý agent komunistické tajné služby StB? Zkuste si odpovědět sami.

Znovu, patří Filip do čela sněmovny? Než odpovíme, musíme si uvědomit, kde žijeme. V Česku. A jak to tu máme. Hlavou dolů. Pokud hledáme pravdu (realitu), musíme si věci znegovat, otočit. Tak třeba: je člověk, který vzhlíží k totalitářům, demokrat? Mimo Česko ne, avšak u nás (pro nemalou skupinu voličů) ano (ANO). Čili: kdo není demokrat, je demokrat. Kdyby nebyl tento typ demokrata (nedemokrat, obdivovač totality), lid by ho byl nezvolil. To je pravda (chápej lež).

Stejně se to má s vládou. Vadí, že ji vede exestébák ve střetu zájmů jako Brno, jako New York, jako Moskva? (Návod: neguj výrok "vadí, není to v pořádku".) Nevadí, je to v pořádku.

Nu, jak říká naše hlava státu, nu, a pojďme na to: patří Vojtěch Falmer Filip do čela sněmovny? (Návod: neguj výrok "nepatří".) Patří. Proč? Nu, protože tam nevadí straně exestébáka a straně, kterou dříve vedl a opět ovládá hlava státu.

A teď pozor. Prosím, moji milí voliči žijící v negaci reality, pravdy, stejně uvažujte, až půjdete letos a příští rok k volbám: chci volit ANO? (Návod: neguj chci.) U Falmerovy KSČM to je jedno, ta se zřejmě tak jako tak do sněmovny nedostane.