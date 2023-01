Nerudová na Nově buď zazáří, nebo skončí

Prezidentská kandidátka dokázala od léta nabrat nejvíce přízně ze všech, přesto to podle posledních průzkumů stále vypadá jen na třetí, nepostupové místo. Nejzajímavější finále tedy slibuje právě její kampaň.

Andrej Babiš (ANO) se dočkal osvobozujícího verdiktu v kauze Čapí hnízdo a opanoval po něm mediální prostor. Zároveň poslední průzkumy řadí Petra Pavla před Danuši Nerudovou. Vyhlídky jediné ženské uchazečky o nejvyšší úřad tak nejsou zrovna růžové.

Zároveň je celkem jasné, o co v závěru kampaně před prvním kolem půjde. Předseda hnutí ANO se bude pokoušet maximalizovat svůj potenciál u protestních voličů. Petr Pavel je spokojený s tím, že aktuální průzkum agentury Median ho řadí na první místo a průzkum společnosti Ipsos na druhé postupové místo hned po Andreji Babišovi. Jeho kampaň volající po "řádu a klidu" tak již asi nedozná změn.

Odhodlat se k velkému finále by však mohl tým Danuše Nerudové. Podle zmiňovaného průzkumu Medianu se její podpora propadla o 6,5 procenta a dosahuje nyní 21 procent. Stejnou hodnotu jí naměřil také Ipsos. Oba její hlavní konkurenti se přitom pohybují nad 25 procenty, to už je pomalu na dalekohled.

Chce-li s tím někdejší rektorka Mendelovy univerzity ještě něco udělat, nezbývá jí, než začít hrát vabank.

Rychlý start a zpomalení

Třebaže její kampaň nyní trochu skomírá, je neuvěřitelné, co od podzimu Danuše Nerudová dokázala. Z letních sedmi procent vystoupala až na čtvrtinovou podporu, některé prosincové průzkumy dokonce naznačovaly i její vedení. Podobně úspěšná byla rovněž ve shánění peněz. Ze začátku se jí moc nedařilo, ale nyní má zcela konkurenceschopný rozpočet. Klobouk dolů.

Zároveň nelze přehlédnout, že právě její podpora je od počátku nejméně stabilní. Andrej Babiš má ve srovnání s ní velmi disciplinované voliče, nedokáže však zase oslovit nikoho dalšího. A jako pevnější se ukazuje i elektorát Petra Pavla. To vše doháněla Nerudová emocemi, díky nimž oslovila především mladší, liberální voličstvo. Jakmile se však začala topit v univerzitní kauze a její všudypřítomný úsměv ztuhl, přestalo její kouzlo zabírat.

V debatách navíc nijak nezazářila. Investovala hodně energie do oslovení liberální části společnosti, pak ovšem přiznala, že v minulých prezidentských volbách si vybrala ryze konzervativního kandidáta Pavla Fischera a v těch sněmovních zase odevzdala hlas podobně laděné koalici Spolu. Její bezelstné odpovědi si jistě zaslouží ocenění za upřímnost, v očích potenciálních voličů jí ale sotva mohly pomoci.

Šanci přesto stále má, přičemž kartami ještě zamíchalo čerstvé odstoupení Josefa Středuly. Jeho pár procent spíše protestně naladěných voličů samozřejmě může zběhnout k Babišovi. Ale také může svého oblíbence poslechnout a hlasovat pro Nerudovou, jež se díky Středulově podpoře najednou jeví jako ta, která už před prvním kolem dokáže spojovat.

Chce-li však opravdu uspět, bude muset ještě sama kandidátka dosti přidat. Jaké možnosti má?

Účetní, která nebyla

Nabízí se třeba pokus přesvědčit ještě někoho dalšího z "hvězdné pěchoty" slabších kandidátů, aby ji podpořil podobně jako Středula. Získala by tím jakousi oficiální auru nepřijatelnější perosny, což by nerozhodnutí voliči jistě nepřehlédli. Potíž tkví v tom, že na obzoru není nikoho, kdo by jevil ochotu Středulu následovat. Nerudové by jistě nejvíce pomohla podpora od Marka Hilšera, který si vybudoval podobný liberální profil jako ona. Ten ale odstoupení z boje čím dál razantněji odmítá.

Alternativu představuje negativní kampaň. Takovým krokem by ale kandidátka přepólovala svůj dosavadní veskrze pozitivní koncept, s nímž o získání úřadu usiluje. A je to také disciplína, jež vyžaduje specifické dovednosti. Nerudová se o výpad opatrně pokusila na sociálních sítích, když využila dryáčnického titulku "Babiš umí jen kňučet a strašit. A Nerudovou bych vzal na Hrad jako 'účetní', říká Petr Pavel", jímž byl uvozen jeden z rozhovorů, který generál ve výslužbě poskytl. Bývalá rektorka to charakterizovala jako příklad snahy o ponižování žen. K čemuž dodala, že Česko nesmí mít v čele rozvědčíka a promarnit dalších pět let v "klidu a řádu".

Pavlův tým ale s odražením tohoto útoku neměl mnoho problémů. Stačilo mu jen soupeřce doporučit, aby "neztrácela hlavu". A ocitovat, co ve skutečnosti v interview zaznělo - tedy že si jí váží jako expertky na účetnictví a rád by ji měl za poradkyni.

Danuše Nyborg

Co tedy zbývá, když podpora od slabších kandidátů nepřichází, útoky na Pavla se moc nedaří a republika je již závěrečným heslem o "dnu D pro budoucnost" oblepená?

Nyborg. Fiktivní postava dánské političky ze seriálu Vláda, který začíná tím, že Birgitte Nyborg jde do závěrečné předvolební debaty. Není favoritkou, ale proti dvěma hlavním hádajícím se politikům zvolí vášnivou obhajobu svých hlavních principů - a tím nakonec uspěje.

Debata v České televizi něčím takovým pro Nerudovou rozhodně nebyla. Kdyby nezískala body díky Středulově podpoře, celkový dojem z jejího vystoupení by nebyl moc dobrý. Zásadní debata se ale odehraje až ve čtvrtek na Nově, kam dorazí také Andrej Babiš. Pokud bude napadat favorita Pavla - a napadání Babišovi nepochybně jde -, pak se pro Nerudovou otevře možnost revitalizovat image pokrokové konsenzuální uchazečky o Pražský hrad.

Každopádně právě Danuši Nerudové teď jde o nejvíc a lze tak od ní čekat nejzajímavější finále.

Video: Velmi mě to mrzí, reakce měla přijít dřív, říká Nerudová k mlčení kolem univerzity (3. 1. 2023)