Nerudová si na Nově polepšila, Pavel byl až moc v klidu, Babiš se zase vytahoval

Antipopulističtí, demokraticky orientovaní voliči mohou po poslední televizní debatě s klidným svědomím odevzdat hlas Danuši Nerudové i Petru Pavlovi. V druhém kole by jeden druhého podpořili, pokud by do něj postoupil Andrej Babiš.

Ve čtvrtek v osm hodin večer nabídla televize Nova diskusi hlavních favoritů prvního kola prezidentské volby. Tentokrát pozvání krom Danuše Nerudové a Petra Pavla výjimečně přijal i Andrej Babiš (ANO). Celé to trvalo skoro dvě hodiny a místy bylo dosti nudné. Jak také jinak, když podobných debat proběhlo už mnoho a uchazeči se tedy začínají zákonitě opakovat.

Budiž připomenuto, že ještě předtím mělo na stejné stanici rozmlouvat i zbylých pět soupeřů v boji o nejvyšší úřad. Jeden z nich, Marek Hilšer, toto rozdělení do dvou skupin ale zkritizoval, odmítl a ze studia odešel. Lze jej chápat.

Oč nakonec v celém spektáklu šlo? Babišovu týmu zjevně především o to, aby jeho šéf ukočíroval nervy, vydržel hrát "hodného strýčka" a na nikoho nevypěnil. Petr Pavel naopak působil dojmem, jako by mu nešlo už skoro o nic. Chvílemi dokonce vypadal, že se až nudí. To pro marketéry Danuše Nerudové byla akce adrenalinovou záležitostí. Pokud si má jejich kandidátka udržet naději na vítězství, nutně potřebovala zastavit propad, který ji postihl kvůli nepěkným kauzám, k nimž docházelo na Mendelově univerzitě v době, kdy ji coby rektorka vedla.

Těžko určovat, kdo debatu nakonec vyhrál - to vnímá každý poněkud jinak. Jistě lze ale říci, že poslední klání se vydařilo Danuši Nerudové. Působila klidně, sympaticky a dokázala Babiše stírat jako los.

Ten se sice jakž takž ovládal, ale byl také až školácky nesnesitelný. Zejména ve chvílích, kdy se vytahoval. Sám pak nejvíce napadal Petra Pavla. Nešlo si nevšimnout, že jej považuje za silnějšího soupeře než Nerudovou, kterou nechával na pokoji.

Při některých Babišových útočných větách se Petr Pavel smál, byl v klidu. Možná až příliš. Jeho debatní nevýhodou je jistá vyjadřovací strohost. Pregnance, díky niž mluví kratší dobu, což se nejeví výhodné, zvlášť když Nova neustále počítá, kolik sekund kdo hovořil, jako by šlo hlavně o délku, méně o obsah.

Babiš nebodoval

Ani jeden ze tří premiantů si nestěžoval na to, že ostatních pět kandidátů bylo vyloučeno z finále. Přitom jak Nerudová, tak Pavel mluvili o rovnosti a stejných právech. Na soupeře je však aplikovat nedokázali. Škoda.

Zásadní obrat debata tří vyvolených nepřinesla. V podstatě to bylo dva na jednoho, protože Pavel dal několikrát Nerudové za pravdu, hlavně v ekonomické části debaty. Zdá se ta být celkem jasné, že by jeden druhého podpořili i v druhém kole, pokud do něj postoupí Andrej Babiš. Trochu to připomíná sněmovní volby, kde šla Spolu a PirSTAN proti ANO.

Debata rovněž připomněla, v čem tkví zásadní rozdíl mezi Babišem a dvojicí Nerudová plus Pavel. Totiž ve schopnosti sebereflexe. Když byla řeč o pandemii covidu, opakoval bývalý premiér pořád dokola jen to, že krizi zvládl, stát nezadlužil a "pomáhal lidem".

Pravda, v tomto ohledu se mu Nerudová přece jen poněkud podobá. Také ona stále není ochotna přiznat chyby při vedení Mendelovy univerzity. Jediným kajícníkem z této trojice je tak Pavel, který dává opakovaně najevo, že jej mrzí někdejší vstup do KSČ.

Babiš samozřejmě využil debaty k tomu, aby hojně útočil na vládu Petra Fialy. To je jeho klíčový program, snaží se přitáhnout nespokojené, nerozhodnuté voliče. Moc ale nebodoval. Nerudová i Pavel vládu hodnotili velmi střízlivě, zdůrazňovali, že prezident ji má co možná nejvíce podporovat.

Debata byla výhodnější pro Babiše a Nerudovou v tom, že kladla větší důraz na ekonomické záležitosti. Třeba na otázku, jakou roli by měla Česká národní banka hrát při snižování inflace. Je však pravda, že jistá posedlost těmito tématy se u nás nosí už od dob Václava Klause. A od televize Nova jistě nelze čekat, že to změní. V době války na Ukrajině, jež se nás přímo dotýká, to ale působilo dost zvláštně. Současná role Česka v konfliktu byla prakticky pominuta, pokud si odmyslíme, že Babiš mluvil o míru a o tom, že by jako prezident svolal "mírový summit do Česka".

V druhé části debaty už Babiš poněkud ztrácel nervy. Tvrdil, že druzí dva ničemu nerozumí: "vy jste teoretici, já lídr", "já tam byl, já vím, jak se to dělá". Pak - jako by zapomněl, že nejde o sněmovní volby - se pustil se do vlády: "Fiala nemá čas, stále se věnuje Ukrajině".

Těžko posuzovat, jestli mohl Babiš někoho nového přesvědčit, on je stále stejný, vyčpělý kolovrátek. Naopak Nerudové se mohlo podařit přitáhnout lidi, kteří se od ní začali odklánět. Pavel si asi voliče udržel.

Výsledek prvního kola je nejistý, kdokoli ze tří může postoupit. Pro antipopulistické, demokratické voliče se po večerní debatě nabízí volba jak Danuše Nerudové, tak Petra Pavla. Lze počítat s tím, že se ve druhém kole navzájem podpoří, pokud by postoupil Andrej Babiš.

