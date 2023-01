Chceme-li být v bezpečí, nesmíme polevit v podpoře Ukrajiny. Přijmout ji do NATO i EU

Je třeba stát za Kyjevem stále silněji a se stále větším odhodláním. Dál ze všech sil pomáhat ukrajinským uprchlíkům, kteří už nám to dnes ostatně začínají vracet.

Co bude dál s Ukrajinou a Ruskem? Skončí válka, nebo se potáhne až do roku 2024? Prohraje Kreml, nebo se mu podaří sousední zemi udolat, vygumovat z mapy, jak si předsevzal? Vydrží Západ podporovat Kyjev, nezačne v tom ochabovat?

Ruská válka a její výsledek zásadně ovlivní další vývoj v Evropské unii. Pokud Ukrajina prohraje, pokud se přes své neuvěřitelné nasazení, přes všechny pro nás nepředstavitelné oběti neubrání, bude to prohra nejen pro ni, ale obrovský zásah do evropské stability, prohra pro celý kontinent.

Putin už roky zasévá nacionalismus, kde jen může. Posiluje "antibruselisty". Jeho propaganda a hybridní válka se podepsala na brexitu, teď jeho armáda páchá genocidu na Ukrajině. Rusové uznávají jen některé národy, některé státy. Kupříkladu nás ne, my jsme pro ně jen odpadlý satelit, na který mají právo…

Vyhráno však nebude ani tehdy, když se Ukrajina ubrání, když Rusy vyžene, když Putin prohraje. Kyjev teď bojuje o svobodu, o autonomii. Západ jej podporuje. Ale uzná jeho plnou autonomii i po válce? Nechá jej, aby se rozhodl, kam chce patřit? Dnes je jasné, že si tam Rusko na desítky let zavřelo dveře, zaselo nenávist. Ukrajina touží vstoupit do unie a do NATO, to je její vůle. Bude do těchto dvou společenství přijata? Nebo ji budou čekat další a další těžko splnitelné podmínky, odklady?

Putin a jeho vedení se asi opravdu bojí rozšíření Severoatlantické aliance. Logicky, protože ta reprezentuje i západní hodnoty. I když Putin prohraje, a on nakonec musí prohrát, jako musel prohrát Hitler, odváží se západní politici Ukrajinu do NATO přijmout? Podívejme se, jak těžké je dohodnout se na přijetí Švédska a Finska. Nevrátí se západní lídři k opatrné, Rusku podlézající, zbabělé politice? Politice "nedrážděme hada bosou nohou", i když je had slabý a noha není bosá?

Pokud by Ukrajina nebyla přijata do NATO, byla by to rána pro její autonomii. Který jiný stát by měl mít právo stát se součástí aliance než ten, který sebe i nás tak statečně brání? O jaké jiné vojáky by NATO mělo stát než o ukrajinské hrdiny? Nestali se už dnes oni příkladem, vzorem boje za svobodu?

Přijmeme Ukrajinu bez zbytečných okolků do unie? Přijmeme ji, i když víme, že se budeme muset uskromnit a investovat stovky miliard do obnovy této Rusy zničené země? Podpoříme ukrajinskou vůli připojit se k sedmadvacítce? Časem by se z ní mohla stát jedna z nejsilnějších zemí klubu. Je velká, má ohromné bohatství, ve válce předvádí neskutečné odhodlání. Jak se na ni bude dívat Francie a Německo? Nebudou se Macron a Scholz Ukrajiny bát? A jak se na ni budeme dívat my, nebudeme mít strach, že se na nás už "nedostane"?

Co by se stalo, kdyby se Ukrajina poté, co se s pomocí západní podpory ubrání Rusku, nedostala do NATO a Evropské unie? Visela by mezi Západem a Východem, postupně by ztrácela identitu, kterou se jí po napadení Putinem podařilo získat. Rusko by dál usilovalo o svůj původní plán, o konec ukrajinského národa, o jeho pohlcení a anulování.

Pro Západ je dnes Ukrajina vzorem, můžeme ji jedině obdivovat. Prezident Volodymyr Zelenskyj je hrdina, který neutekl z boje, nenechal se "zachránit", neemigroval. A po válce? Jak dlouho si zachováme ten obdiv a úctu? - Obnova Ukrajiny bude nesmírně drahá, ale s Ukrajinou Evropa mimořádně posílí. Pokud by jí dokázala pomoci, obnovit, z unie by se stal ještě vlivnější blok. To samé platí pro Severoatlantickou alianci.

Nejen to. Pokud bude Ukrajina přijata do západních struktur, pokud se podaří její obnova, pokud zesílí tamní demokratické instituce, stane se varováním pro Rusy, aby na ni nesahali. Stane se nejen varováním, ale i důkazem, že západní hodnoty fungují. Pro imperiální ruské politiky by se demokratická, obnovená Ukrajina stala vážným nebezpečím. Přesně tohle nechtějí.

Naopak Západ by měl velmi stát o to, aby se Rusko změnilo, aby Rusové svrhli putinský nedemokratický režim. Nikdo na Západě nechce napadnout Rusko, to zůstane zjevně ještě dlouho centrem ohrožení pro Evropu, centrem neklidu, imperialismu. Proměna Ukrajiny by mohla fungovat jako návod pro Rusy, jak to doma změnit.

Dnes máme před sebou jedinou rozumnou cestu. Nepolevit v podpoře Kyjeva, naopak ještě přidat. Nepolevit v podpoře ukrajinských uprchlíků, naopak se o ně starat lépe, ostatně už dnes také oni našemu systému pomáhají. Česko se svou minulostí, kdy bylo jako Československo v područí Ruska, by mělo intenzivně podporovat integraci Ukrajiny do evropských struktur. Bezpečná Ukrajina by se stala branou k bezpečné Evropě. A možná i k pozdější změně ruského myšlení a posléze i režimu.

