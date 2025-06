Fiala v ohrožení. Premiér místo vysvětlování raději otvíral sokolovnu u Brna

Právě probíhající kauza ministra spravedlnosti Pavla Blažka možná víc než cokoliv jiného ukáže, do jaké míry je premiér a předseda ODS Petr Fiala skutečným lídrem. A zda má být on hlavním soupeřem opozičního lídra Andreje Babiše v podzimních volbách. Fiala by měl být teď více než kdy jindy ve světle reflektorů a měl by odpovídat na všechny otázky k této kauze. Zatím to ale nedělá.

Kdybychom se podívali na časovou posloupnost kauzy Pavla Blažka, začala ve středu 28. května článkem Deníku N. Ten informoval, že Blažkovo ministerstvo si vzalo miliardu v bitcoinech od obchodníka s drogami. Následující den už kauza jednoznačně dominovala veřejnému prostoru a v pátek ráno se stala také hlavním tématem v Poslanecké sněmovně.

Ani během víkendu nebylo téma, kterým by česká politika a veřejné mínění žily více, což platí i dnes, v pondělí.

Pokud se ale podíváme na aktivitu premiéra Petra Fialy ve vztahu k této kauze, musíme být přinejmenším v rozpacích. Premiér se k ní zatím vyjádřil naprosto minimálně, v médiích není prakticky v těchto dnech vidět, v Poslanecké sněmovně v pátek nebyl a v pondělí dopoledne to zatím ani nevypadá, že by se chystal v tento den k případu vyjádřit.

Jeho komunikace s veřejností má fakticky podobu několika kusých vět na sociálních sítích. Tam se nejdříve Blažka zastal, aby v pátek publikoval krátké sdělení k jeho konci ve vládě.

"Vážím si rozhodnutí Pavla Blažka rezignovat na funkci ministra spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že v případě dražby bitcoinu konal v dobré víře, a o to více si jeho odpovědného kroku cením," napsal a vzápětí Blažka pochválil za to, že v pátek prošla sněmovnou ceněná novela trestního zákona. "Pavel Blažek má velké zásluhy na modernizaci české justice, čehož je novela trestního zákona dalším důkazem," psal předseda vlády.

Jinak jsou jeho sociální sítě plné propagačních videí a příspěvků o tom, jak výborně jeho vláda pracovala a pracuje, že je Česko šestou nejsvobodnější zemí na světě v Indexu svobody projevu, nebo jak chystá konferenci o dostupném bydlení. Mimochodem, další ze série konferencí, co a jak by mělo fungovat a co pro to chce vláda dělat, přestože stejná vláda to vše mohla dělat už uplynulé téměř čtyři roky.

Petr Fiala tedy takřka mlčí ke kauze, která hýbe Českou republikou, otřásá důvěrou veřejnosti v jeho vládu a ohrožuje samotného premiéra. A to nejen jako muže v čele vlády, ale také jako lídra ODS a koalice Spolu. Stručně a jednoduše řešeno, tyto dny rozhodují nejen o budoucnosti vlády, ale také České republiky. Rozhodují o prozápadním směřování země a také existenci středopravicového proudu a úspěchu či propadu ve volbách.

Místo vysvětlování otvírání sokolovny

Kde je v těchto chvílích hlavní muž celého tohoto bloku Petr Fiala? V Brně. Alespoň ráno tam byl, a pokud nezměnil plány, bude tam i během dne.

Stejně jako byl v Brně v pátek. Nebyl v Poslanecké sněmovně, která žila obrovským průšvihem člena jeho vlády a zároveň i nejbližšího politického spojence a vlastně i osobního přítele. S troškou nadsázky člověka, se kterým do určité míry padá a stoupá i kariéra Petra Fialy. Místo toho předseda vlády otvíral novou sokolovnu v Kobeřicích u Brna.

Nic proti Kobeřicím, vesnici o sedmi stovkách obyvatel, nic proti sokolům, naopak, radujme se z nové sokolovny a děkujme těm, kteří se o ni postarali. Ale premiér této země měl být v pátek v Poslanecké sněmovně a tam měl odpovídat na desítky a desítky otázek k tomu, jak je možné, že se ministr Blažek zapletl do obchodu s bitcoiny s mužem, který byl odsouzen za obchodování s drogami. Ano, Blažek s bitcoiny nebyl v původním programu sněmovny, ale vzhledem ke čtvrtečnímu dění bylo nepochybné, že se jeho kauza bude probírat.

Celá záležitost přitom není jen nějaká izolovaná kauza samotného ministra Blažka. Je logické, že padají otázky, do jaké míry o ní věděl samotný premiér nebo například ministr financí Zbyněk Stanjura. Nelze se divit, že mnozí lidé, a nejenom opozice, podezírají premiéra, že mu Blažek možná řekl o celé věci už dávno. Samozřejmě, pokud případně řekl, opět má veřejnost právo vědět, co Petr Fiala věděl a co řekl Blažkovi. Tedy, dal mu zelenou, ať o bitcoiny od drogového dealera usiluje? Nebo ho před tím varoval? Nebo mu nechal volnou ruku a důvěřoval mu, že vše udělá podle zákona a dobrých mravů? Nebo fakt nevěděl vůbec nic, Blažek se před ním o něčem takovém ani nezmínil? Nevíme.

Premiér žádnou tiskovou konferenci od čtvrtka neudělal, zatím není ani žádná avizovaná. Neodpověděl ani na žádné otázky poslanců. Ani takto nesmírně závažná kauza ho nepřiměla, alespoň z dosud známých informací, že by změnil svůj zažitý víkendový a pondělní program. Jestli je totiž pro Petra Fialu něco typické, tak je to právě tento program. Pokud je to jen trochu možné, snaží se prožívat víkendy doma v Brně, kde zůstává také v pondělí. A občas se snaží být v Brně také v pátek - opět, aby mohl být o víkendu doma. Nebo alespoň tam přespat. Je to i jeden z důvodů, že oproti minulé vládě neprobíhá zasedání vlády v pondělí, ale až ve středu.

Petr Fiala si velmi dává záležet na tom, aby neustále zdůrazňoval, jak úspěšná jeho vláda byla a jak on vstoupí do historie jako premiér, jehož vláda vydrží celé čtyřleté období. Kupříkladu jeho předchůdci, ať už bývalý šéf ODS a vlády Mirek Topolánek, či Petr Nečas, rovněž šéf ODS a vlády, takové štěstí neměli. Není ale vůbec vyloučeno, že nakonec takové štěstí nebude mít ani Petr Fiala. A to v případě, že co nejdříve nevystoupí z "ilegality", nepostaví se před poslance i veřejnost a nezačne odpovídat na otázky.

Doplnění: Po publikování článku přišla informace, že premiér Petr Fiala byl v pátek dopoledne na pohřbu. Odpoledne otvíral sokolovnu a následně tam odpovídal na otázky novinářů. Informaci o pohřbu jsem neměl, ale nic to nemění na mém přesvědčení, že premiér měl na celou kauzu reagovat rychleji, výrazněji a podrobněji.