Lipavský chce rozmrazit vztahy s Ruskem. Nezemanovská zahraniční politika se nekoná

Jak bude vypadat česká zahraniční politika v době vlády Petra Fialy? Oblast stejně důležitá jako zadlužení, covid a ceny energií. Mnoho voličů pětikoalice si od nástupu nové vlády slibovalo a jistě stále dál slibuje cosi, co bychom mohli stručně nazvat "nezemanovskou zahraniční politikou".

Zřejmě nás však ještě rok nečeká nějaké úplné odstřižení prezidenta Miloše Zemana od vlivu na špičkovou českou diplomacii. Když si premiér Petr Fiala prosadil na post šéfdiplomata piráta Jana Lipavského, mohlo to tak vypadat. Asi však není tak jednoduché Zemana eliminovat. Také není jasné, jestli premiér prezidentovi přece jen při souboji o vládu a o Lipavského neslíbil, že mu nějaký vliv na diplomacii ponechá, aby ho uchlácholil.

Hodně se psalo o vyslání Babišova exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) jako velvyslance do Finska. Také se debatuje o tom, zda má exministr zahraničí Jakub Kulhánek odejít na post velvyslance při OSN v New Yorku. Ale vláda to nechala být, do střetu se Zemanem nešla, ač některé nominace Jan Lipavský původně nahlas kritizoval. O.K., to není zřejmě zas až tak zásadní. Podle Lipavského, řekl to v ČT v neděli, "nastupující vláda vyslala poměrně jasný signál, že na ty minulé nominace se sahat nebude". Bohužel nevysvětlila proč.

Na otázku, kdo řídí zahraniční politiku, jestli ministr zahraničí, nebo prezident, odpověděl Lipavský následovně: "Za zahraniční politiku odpovídá vláda a nejvyšší hlavou navenek je prezident." Pokud za ni odpovídá vláda, pak ji také řídí, odpověď byla nejasná a nepřesná. A byla by obří chyba mít dvě různé zahraniční politiky. Když byl ministr zahraničí moderátorem tlačen do kouta, protože u nominací na velvyslance změnil názor a kupříkladu Adama Vojtěcha odsouhlasil, řekl, že jmenování velvyslanců "je sdílená kompetence prezidenta a premiéra a já respektuji tu situaci". Ale ona to žádná "sdílená kompetence" není, tak si to prosadil Zeman, ve skutečnosti jde o kompetenci vlády a ministerstva zahraničí.

Je zřejmé, že Zeman o udržení své váhy v oblasti zahraniční politiky bojuje ze všech zbývajících sil. A ta váha se u nás neprojevuje skutečnou kompetencí v dané oblasti nebo uznáním zahraničí, že dotyčný je přijímán a ctěn - to by taky u Zemana ani trochu nesedělo, ale tím, co mohu slíbit, koho kam postrčit, komu sehnat jaký flek. Tohle je politika prezidenta i předchozích vlád. Nejde o to mít ve Finsku či v OSN toho nejlepšího člověka, ale použít post jako důkaz své moci a vlivu. Na tohle tedy Fiala a šéfdiplomat Zemanovi kývli, ať už to byla součást dohody o Lipavském, nebo nebyla. Pro Česko to není dobré, na takové posty mají chodit lidé se zkušenostmi. Jsme malá země a venku potřebujeme perfektní zástupce.

Jak udržovat normální vztahy s někým, kdo vás bodá nožem do břicha

Mnohem důležitější je ovšem jiný bod, který se objevil už v listopadu v koaliční smlouvě ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů a který byl doslovně zopakován v programovém prohlášení vlády: "Provedeme revize vztahů s Ruskem a Čínou." Podívejme se na to trochu podrobněji. Co vlastně ty "revize" znamenají? Co je potřeba revidovat? A kdo má vzájemné vztahy revidovat?

Lipavský větu ve vztahu k Rusku vysvětlil takto: "Už můj předchůdce Jakub Kulhánek zahájil aktivitu, kdy byl vytvořen audit česko-ruských vztahů, proběhly kulaté stoly na bázi politických stran ve sněmovně a to je proces, ve kterém budeme pokračovat a budeme hledat cestu, jak rozmrazit tu česko-ruskou relaci, ale je to ovšem záležitost, která bude vyžadovat určitý čas a trpělivost."

Zní to hodně divně, skoro jako bychom za "zmražení" česko-ruských vztahů odpovídali my. Realita? Ruská hybridní válka, roky trvající ruská dezinformační kampaň, jejímž cílem je nejen rozbíjení české demokracie, ale především rozbíjení soudržnosti států Evropské unie, tedy nikoli vojenské, ale ekonomické velmoci, která Rusku vadí.

Pro nás se situace ještě násobně vyostřila po odhalení, že za výbuchy ve Vrběticích nese odpovědnost ruská vojenská tajná služba GRU, to ona je naplánovala a taky provedla. A jako naprostý paradox, výsměch, pak Moskva zařadila Česko na seznam nepřátelských zemí. Udělala to poté, co se informace o Vrběticích dostaly na veřejnost.

Odtud jasně plyne: míček je na straně Ruska, ne my, nýbrž Kreml by měl začít rozmrazovat. Je to podobné, jako když vám někdo vráží nůž do břicha - hybridní válka trvá dál -, a vy říkáte, že se mu musíte jít omluvit, aby se vztahy zlepšily. Pitomost. Nesmysl. Zemanovský, putinovský nesmysl, takhle se chová satelit Ruska, ne suverénní země Evropské unie.

Orbánovská visegrádská čtyřka Česku škodí

O faktu, že nás Rusko zařadilo na seznam nepřátelských států, Lipavský řekl toto: "Otázka je, jak dospět k tomu, aby Ruská federace pochopila, že nás z toho seznamu má vyndat a že můžeme mít věcné normální vztahy." Rusko nás tam zařadilo úmyslně, jako odvetu za zveřejnění informací o atentátu na Vrbětice. Současná Putinova Moskva "pochopí", že nás má ze seznamu vyjmout, jedině tehdy, když se my omluvíme, že nám to tam vybouchlo, když vystoupíme z NATO a když se budeme chovat jako Viktor Orbán, který veřejně podpořil ruskou výsadkářskou invazi do Kazachstánu.

Lipavský taky řekl, že se vztahy mají "normalizovat, protože dneska jsou velmi špatné". Má pravdu, jediný problém je, že my jsme ty vztahy neučinili nenormálními, jak je tedy máme normalizovat? Máme snad Rusům veřejně odpustit, že nám tu zavraždili dva občany a způsobili obří škody? Později Lipavský dodal, že by bylo dobré, kdyby jel český šéfdiplomat do Moskvy nebo naopak. Do jisté míry to lze pochopit, diplomacie není mlčení, ale jednání. Jenomže Rusko s námi nebude jednat jako rovný s rovným, uznává jedině hrubou sílu, na tu slyší.

Česko ji nemá, a tak každý vstřícný krok bude znamenat kapitulaci a absurdní omluvu za Vrbětice a za hybridní válku, jejímž cílem je zničení Evropské unie. Pro nás existuje jediná cesta a tou jsme po roce 1989 naštěstí taky vyšli, tedy členství v NATO a EU.

Naopak jako překonané a čím dál nebezpečnější se v tomto smyslu ukazuje členství Česka ve V4. Přitom v programovém prohlášení vlády čteme: "Spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí našich vazeb na všech úrovních." Jaká spolupráce s Orbánem, který souhlasí s ruskou invazí do Kazachstánu? To je přece naprostý nesmysl. Ale ani Lipavský, ani Fiala neřeknou "Orbánova slova odsuzujeme".

Vypadá to, že se vláda, premiér a ministr zahraničí, snaží Zemanovi vyhovět, nedráždit ho. Možná je to cena za jmenování Lipavského, nevíme. Pokud ano, byla by to hrubá chyba. Úvaha mohla být následující: Zeman tu bude ještě rok, tak s ním nějak musíme vyjít, pak se to změní. Jde o chybné uvažování, nebezpečné. Proč? Vypadá to, že se změna v zahraniční politice nekoná, přitom ji nutně potřebujeme. Zeman nás táhne pryč z NATO a na okraj EU nebo rovnou z unie pryč. Pro nás by to byla katastrofa.

