Nová kontrola tajných služeb se mění ve frašku. Hlídat mají lidé od Zemana a Hamáčka

Původním, prapůvodním záměrem novely zákona byla vyšší úroveň kontroly tajných služeb. Ta se zjevně změnila ve snahu „narvat tam svoje lidi, dokud jsme u moci“.

Na ulicích se demonstruje za odstoupení ministryně spravedlnosti Marie Benešové, jež tlačila na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana tak dlouho, až se rozhodl skončit. A do toho chce vláda a Hrad ještě honem honem dosadit členy nového pětičlenného orgánu, který má hlídat práci tajných služeb a nahlížet do jejich živých operací. Po pět let budou tito lidé neodvolatelní.

Aktuálně.cz a Respekt zjistily, že se na seznamu, který navrhuje vláda, objevil i exministr zahraničí Cyril Svoboda, který slavil výročí propagandistické televize s Vladimirem Putinem. Mezi nominandy se vyskytuje Václav Pelikán, šéf legislativy Miloše Zemana, vrchního českého nepřítele Bezpečnostní informační služby. I další nominace vyvolávají obavy, pochybnosti, navozují dojem, že se vládnoucí garnitura snaží co nejrychleji obsadit klíčové bezpečnostní posty, urvat, co jim veřejnost dovolí. Babiš a Zeman si během koronavirové pandemie, kdy se nesmělo demonstrovat, navykli, že si dělají takřka absolutně, co chtějí.

Obsazení onoho nového, bezpečnostní služby kontrolujícího neodvolatelného orgánu, vyvolává otázky. Oč jim jde? Je to jen hloupost? Víme, že o to nejde, sledujeme neukojitelnou touhu mocných po nejtajnějších informacích státu.

Podívejme se na celou věc podrobněji. Výběr těch lidí je vlastně šokující a antiobčanský, nebo, řečeno s Babišem, "firemní". Všichni nominovaní jsou spojeni s výkonnou mocí (nejméně ze všech ústavní právník Jan Kudrna, který je pouze členem Legislativní rady vlády a působí nejdůvěryhodněji). Vypadá to, jako by vláda řekla: o nezávislou kontrolu nám jde ze všeho nejméně, žádné nezávislé osobnosti tam nepustíme.

Připomeňme si, že původním záměrem (prapůvodním) měla být vyšší úroveň kontroly tajných služeb. Až dosud do živých akcí nikdo nesmí nahlížet, a to včetně kontrolního orgánu sněmovny. Odtud mnoho let plyne, že si tajná služba může dělat, co jí libo, ověřit, zda a jak konala, se dá "až po", tedy po skončení živé operace. Takže nezbývalo a nezbývá stále dál tajným službám působícím uvnitř země "prostě věřit", ač mohou vstupovat a vstupují do našeho soukromí.

V lednu 2018 začala platit novela zákona o zpravodajských službách, jež měla tuto "slepou skvrnu" odstranit. Jenomže ona v podstatě žádnou občanskou kontrolu neumožňuje, nepředpokládá. Je to dáno podmínkami, které musí splnit každý člen kontrolního orgánu: věk minimálně 40 let, vysokoškolské vzdělání v oboru právo (v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice nebo studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v ČR uznáváno…), je držitelem platného osvědčení fyzické osoby pro stupeň přísně tajné.

Občanským hlídačům vstup zakázán

Zároveň členem kontroly "nemůže být ten, kdo byl v posledních třech letech příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostního sboru České republiky, vojákem z povolání nebo zaměstnancem ozbrojených sil České republiky". Členem orgánu se nesmí stát prezident, člen vlády, náměstek ministra, poslanec, senátor, poslanec EP, soudce, člen orgánu územního samosprávného celku nebo s postavením příslušníka nebo zaměstnance bezpečnostního sboru České republiky, vojáka z povolání nebo zaměstnance ozbrojených sil České republiky. Členové jsou na návrh vlády voleni Poslaneckou sněmovnou na dobu pět let.

Když to domyslíte, kdo vlastně zbývá? Kdo tak hustým sítem projde? Proč nestačilo, proč nebylo podmínkou, aby na živé akce služeb dohlížela veřejně, všeobecně uznávaná osobnost, jež by se pod tvrdou sankcí zavázala k mlčenlivosti?

Představme si, dejme tomu, Tomáše Halíka: ani tento držitel Templetonovy ceny nepadá v úvahu. Stejně jako třeba Benjamin Roll, předseda Milionu chvilek pro demokracii, Mikuláš Minář, ačkoliv se oba zasazují za lidská práva a dodržování zákonů i ústavy. Lidé jako Magda Faltová, Věra Roubalová, Petr Pithart, Helena Třeštíková, Martin Rozumek, Hana Marvanová, nebo, abych dal příklad za "druhou stranu", v úvahu nepadá ani třeba Václav Klaus senior, exprezident. Kdyby žil, nevešel by se ani Otakar Motejl. Nepadají v úvahu Jan Ruml, Šimon Pánek, Miroslava Němcová, Stanislav Devátý, Eliška Wagnerová, Rut Kolínská, Tomáš Němeček, Zuzana Candigliota a další a další …

Kdo se do kontrolního orgánu vejde? Lidé, kteří pracují pro vládu či Hrad a mají prověrku na přísně tajné. A je tu ještě podmínka volby sněmovnou, kupříkladu ta dnešní dolní komora tam nikoho, kdo je obecně považován za důvěryhodného, nepustí. Stačí se podívat na volby Rady pro Českou televizi. Přesně tomu odpovídá i vládní výběr.

Odsávat informace

V politice se vždy jedná o to, v jakém se nalézáme okamžiku. Okamžik, kdy vláda navrhuje sněmovně ony špičkové kontrolory, je u nás mimořádně napjatý. O Marii Benešové už jsem psal. Vláda však bude brzy čelit kritickému hlasování o důvěře. Prezident republiky Zeman nahrává Putinovi ve vrbětické kauze. Odvolán byl prozápadní ministr zahraničí Petříček, odvolán byl ministr zdravotnictví Blatný, který nechtěl vakcínu Sputnik bez souhlasu Evropské lékové agentury. Zůstává vicepremiér Hamáček, který lhal o své cestě do Moskvy, již plánoval, ačkoliv věděl o roli GRU na vrbětických vraždách a výbuších. Máme těsně před volbami, vládním stranám padají preference, za pět měsíců se mohou na vládu dívat z opozičních lavic. Tak vypadá "náš okamžik".

Najednou vidíme zájem hlavních vládních hráčů jasně: narvat všude svoje lidi, přes ně si držet vliv, kdyby to jen trochu šlo, odsávat nejtajnější informace. Lze namítnout, že "členové orgánu nezávislé kontroly jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí při výkonu své funkce", a tato povinnost trvá i po ukončení členství. Ale kdo to zkontroluje, když se nejedná o osobnosti, v něž má veřejnost důvěru? A skutečně tito lidé, většina z nich, skýtá záruku, že budou bojovat za naše práva? Kdy to prokázali?

Máme za sebou odhalení faktů o výbuších ve Vrběticích, žijeme ve velmi citlivém období. Prezident, jehož podřízeného vláda navrhuje jako jednoho z kontrolorů, napadá BIS ("čučkaři", snaha odvolat ředitele Koudelku, odmítá jej jmenovat generálem) a zpochybňuje závěry, jež veřejnosti o Vrběticích oznámil premiér. Poradce Zemana Martin Nejedlý je bez pochyb napojen na Rusy, sám prezident u nás prosazuje zájmy Kremlu.

Dnes lidé BIS věří, ale to se může snadno změnit

Zeman v nejvyšší ústavní funkci setrvá až do března 2023, dá-li mu Bůh zdraví a parlament pokoj. Za Hrad je navrhován vedoucí odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky. Spadá pod další obskurní osobu, kancléře Mynáře, jemuž mimo jiné policie sdělila obvinění z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie. To je totální absurdita, Babišův politický kšeft.

Proč má vůbec mít v kontrolním orgánu svého "zástupce" člověk, který je abonentem tajných zpráv BIS i Vojenského zpravodajství? On přece může kontrolovat rovnou. Myslí vláda vážně, že v této situaci klidně navrhuje do kontrolního orgánu tajných služeb Zemanova člověka?

Velká část veřejnosti dnes BIS věří. Je to výjimečné. Ale časy se mohou změnit, do čela BIS se může dostat Zemanův člověk nebo někdo jinak nevhodný. A přece je veřejnost z kontroly novelou zákona i výběrem vlády vyšachována.

Jedním z navrhovaných je ředitel bezpečnostního odboru ministerstva vnitra, tedy rezortu, který vede Jan Hamáček - politik bez důvěry (míním důvěru v bezpečnostní struktury státu). Je absurdní, že navrhuje svého člověka.

Ostatně totéž lze říct i o premiérovi, který má na krku trestní stíhání, byť jeho postoj k BIS není nepřátelský. Ani on by neměl "za sebe" nikoho navrhovat. Tato vláda by si prostě měla dát pohov a pětičlenný orgán nenavrhovat (neboť ti lidé tam pak zůstanou pět let a budou neodvolatelní).

Vládou předvedený výběr členů kontrolního orgánu obnažuje hrubé chyby novely zákona o zpravodajských službách. Není to kontrola naše ani pro nás, je to kontrola "jejich" a "pro ně", kontrola, že na nich BIS či VZ nedělá, jinak se to skoro nedá chápat. Tak to ještě jednou zopakujme: tato nedůvěryhodná vláda, jež se topí ve skandálech, nemá členy kontrolního orgánu navrhovat.