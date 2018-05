O čem Babiš sní, když lepí vládu s Hamáčkem, Filipem a v kremelském odéru Miloše Z.

před 4 hodinami

Něco pozitivního se taky najde. Vláda slibuje, Zeman Nezeman, že naše "zahraniční politika bude vycházet především z členství v EU a NATO".

Na světě je program vlády ANO a ČSSD, již mají držet nad vodou komunisté. Kdyby se podařil prosadit, Česko by se (skoro) proměnilo v ráj, připomínalo by tak trochu vize Svědků Jehovových o sladké budoucnosti. Zároveň jde o volné pokračování knihy Andreje Babiše "O čem sním, když náhodou spím".

Ráj by to byl hlavně pro ANO, minimálně v senátu. V programu stojí: "Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému." Uvědomují si pánové Hamáček a Filip, jak by dopadly minulé volby do horní komory? Ano, takřka všude ANO.

Naivka by čekal, že se program vlády soustředí na to, co nás ohrožuje, co Česko rozkládá. Sem patří katastrofální vysychání země, masivní ruská dezinformační kampaň, jež zpochybňuje demokracii a naše západní spojence. Dál rozvrácená společnost, jež bojuje sama se sebou a jejíž rozvrat je zvenčí i zevnitř živen. Jedním z krmičů rozkladu je prezident Zeman. Asi proto o této hrozbě nenajdeme v programu nic.

Zato se dočteme: "Budeme usilovat o snižování rizik terorismu, včetně islámského, a to kontrolou migrace, bojem s islamistickou propagandou a bojem s extremismem jakéhokoliv druhu." - Musíme bojovat s islamistickou propagandou? Kde? Bují to snad v Agrofertu? Proč chybí kremelská propaganda?

Vysychání v programu naštěstí najdeme: "Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího veřejného zájmu. Proto budeme pokračovat v podpoře účinných přírodě blízkých vodohospodářských opatření…"

O. K., avšak jako mnoho dalších věcí v Babišově snění to už slibovala řešit minulá vláda a jediné, co udělala, byl soupis toho, co by se dělat mělo. Jinak se odehrálo velmi málo, betonáž a asfaltáž země zdárně pokračuje. A pokračuje ještě něco, dotace na sucho (loni sem šly dvě české miliardy), takže na maléru se nakonec dá i vydělat.

Sucho Babiš považuje za "věc nejvyššího veřejného zájmu", super. Kdy jste ho slyšeli o tom tématu mluvit? Pro něj je věcí nejvyššího zájmu, jak se vykroutit z Čapáku a zostudit vyšetřovatele kauzy. O tom mluví imrvére, o suchu ne.

Řepka dál bude kvést

Program jistě uvítá Agrofert, neboť vláda bude usilovat o "srovnatelnou úroveň dotací napříč EU pro zemědělce a potravináře bez umělého krácení finanční podpory skutečným producentům na základě jejich velikosti…" Dotace velkým firmám musí zůstat aneb Řepka dál bude kvést atd.

Preambule programu obsahuje šest strategických směrů. V pasáži Chceme důchodovou reformu čteme, že vláda udělá "konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem…" Mnoho jsme se nedozvěděli, z důchodů se však hned hupne na slib, že vláda "zavede nejpozději do konce roku 2018 slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let". Asi tak.

Preambule říká: Chceme být v Evropě vidět. - Jsme vidět, až hanba, patříme do party V4, jež je v EU vnímána jako toxická, nedůvěryhodná. Vidět jsme i díky heslu "ani uprchlíka" a našemu novičockému prezidentovi. Dál v preambuli stojí, že chceme "podporu pro naše záměry v rozvoji jaderné energetiky. Nechceme jen přikyvovat Bruselu, ale chceme jeho politiku měnit." Otočí Česko postoj moderních zemí k atomové energii? Ne. Totální utopie.

Vláda sestaví strategický investiční program, jehož záměr zní jak zápis snu lehce sjeté Sibyly: "…stavět dálnice, obchvaty měst. Začít s přípravou trasy pro vysokorychlostní železnice a s rekonstrukcemi nádraží - ve světě jsou nádraží moderní infrastrukturou, která slouží celému městu - jsou zde obchody, občanská vybavenost - a u nás často bohužel špinavé budovy, které hyzdí město". Když jezdíte z Brna do Prahy, snění vás trapem přejde, stejně jako když jedete v podstatě kdekoliv jinde v Česku (Prahu raději vynechme).

AB slibotechna

V pasáži "Digitální Česko" čteme, že vláda vytvoří "centrální portál státu, kde si občan bude moci vše vyřídit" (asi nejdřív zruší hackery). Vybaví se mi, jak už měsíce žádám o pokácení shnilých, životu nebezpečných, náletových bříz na své zahradě. Podal jsem to osobně, dodal fotky stromů, několikametrových prasklin, výtoku zkaženiny z kmenů atd. Úřad po dvou měsících vyslal úřednici, jež provedla "šetření na místě" a zjistila, že to je všecko pravda, za což zaplatím poplatek 500 Kč/hod. Jak ta paní přijde digitálně, to mi uniká.

Takto se dá pokračovat do haleluja. Sliby. (Zasadíme se o zlepšení podmínek života seniorů, zabráníme jejich diskriminaci v jakékoliv podobě v přístupu k práci, ke vzdělávání, ke všem typům služeb, k volnočasovým aktivitám, k aktivní účasti na veřejném životě. - Samospráva, ve spolupráci s vládou, musí budovat byty pro mladé rodiny i seniory.

Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku. - Zintenzivníme výstavbu dálnic na všech hlavních trasách, konkrétně zejména D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D49, D52, D55 a dokončíme kompletní modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic…)

Jeden superhit již od roku 1990: "Snížíme byrokracii a administrativní zátěž policistů, aby se mohli soustředit na svoji základní činnost, jíž je zejména boj s kriminalitou a s ní souvisejícími doprovodnými jevy." Povídali, že mu hráli.

Něco pozitivního? Vláda slibuje, Zeman Nezeman, že naše "zahraniční politika bude vycházet především z členství v EU a NATO. V základních směrech bude navazovat na předchozí vlády." Tak to se mi ulevilo, když půlka ČSSD, část ANO a celá KSČM by chtěla ven z EU i NATO nejpozději včera.

Škoda, že ten program není skromnější, tedy reálnější. Takhle se nám předkládá babišovská slibotechna korigovaná vědomím, že vládu mají držet (poprvé od revoluce) komunisté a že se nad ní vznáší odér kremelského parfému Miloše Z.