O čem byl měl Jindrák mluvit s Rusy, ale nebude. Ricin, dezinformace, ambasády...

Česko-ruské vztahy se nezlepší. Proč? Rusové si je ideálně představují jako před rokem 1989, touží po novém Sovětském svazu a po nás v něm. My bychom zase rádi, aby nám u nás, tedy i v unii, nedělali brajgl.

Českou delegaci, jež má jednat s Ruskem a snažit se zlepšit česko-ruské vztahy, povede Rudolf Jindrák. Šéfuje zahraničnímu odboru na Pražském hradě a od letošního února se také stal poradcem premiéra Andreje Babiše pro zahraniční otázky. Proč delegaci nevede někdo od ministra Tomáše Petříčka, tedy z ministerstva zahraničí? Odpověď známe, část zahraniční agendy premiér Babiš předal Hradu. Jde o Rusko a Čínu.

Česko dělá schizofrenní diplomacii, psal jsem o tom vícekrát. Ale nechat vést delegaci pro jednání s Ruskem Zemanovým člověkem, to se dá chápat jedině jako vítězství Moskvy (a Hradu, kde mimo další působí kupříkladu poradce napojený na Rusy Martin Nejedlý, bývalý jednatel Lukoilu atd.).

Podle mluvčí MZV Zuzany Štíchové byl Jindrák vybrán na "návrh ministra zahraničních věcí, který byl konzultován s prezidentem i premiérem. Chceme, aby konzultace pokryly celé spektrum otázek, nikoliv jen dílčí problémy, jako je spor o sochu Koněva". Lze si představit, jak takový "návrh" probíhá. Jak tlačí Hrad a jak se "suverénní" premiér bojí rozházet si to s partou okolo Zemana.

Jindrák je zkušený diplomat. Na konzulárním odboru československého ministerstva zahraničních věcí pracoval už za bolševika. (I proto se nyní hodí.) Expert na Německo. Od roku 2006 vedl naši ambasádu v Bonnu. Že šel od premiéra Sobotky sloužit k Zemanovi vypovídá mnohé. Zjevně si vybral silnějšího (snad to tak nebude v jednáních s Moskvou).

Moskva je Hradu (proto tedy i Jindrákovi) nakloněna. Svědčí o tom fakt, že jméno českého zmocněnce veřejnosti nesdělilo naše ministerstvo zahraničí, ale Rusové. A to v době, kdy česká vláda Zemanova muže touto misí ještě ani nepověřila. Nezapomeňme, že se pohybujeme v diplomacii, kde všecky tyto nuance hrají roli, jsou to vzkazy. Jak to vypadá? Zemanovi lidé a Kreml se spolu dohodli.

Serveru iRozhlas to Jindrák vysvětlil takto: "Jisté konzultace samozřejmě probíhají již delší dobu. Informace o tom, že bych měl být vládou pověřen, byla v některých kruzích známá a pravděpodobně se donesla na ruskou ambasádu, která to sdělila do Moskvy." Odkud se asi donesla? Tušíte?

Německo 2020 není Rusko

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová se radostí nad výběrem Jindráka netají: "Potěšilo nás, že po jmenování vedoucím delegace ředitele mezinárodního odboru Kanceláře Prezidenta České republiky Rudolfa Jindráka se hnuly ledy a česká strana vysílá odpovídající signály. Umožní to předejít zdržování konzultací." (Minulý čtvrtek.)

O čem se má jednat? Jindrák to sdělil serveru iRozhlas.cz. Kromě tématu sochy Koněva odstraněné z Prahy 6 je podle Jindráka ambicí "pojmout diskusi jako hovor o vztazích v politické oblasti. Součástí vztahů mezi všemi státy je pochopitelně rovnost: máme zájem na tom mít s Ruskem dobré vztahy, ale ne za každou cenu." To zní rozumně.

Pak však hradní diplomat začne rozhovory s Ruskem srovnávat s jednáním "o česko-německé deklaraci, která také nebyla jednoduchá a trvala dva a půl roku. Přesto probíhala na principu ’já jsem pán, ty jsi pán‘ a bylo jedno, že Česká republika má deset milionů obyvatel, zatímco Německo 80 milionů. Totéž platí i pro Rusko". Hm. Německo není Rusko, ty dvě země dnes nelze srovnávat. Německo 2020 je západní demokracie, Rusko putinovská autokracie…

Nabídněme diplomatovi Jindrákovi, o čem by jednat měl. O soše Koněva těžko, je to naše, česká věc. Nic na tom nemění fakt, že prezident Putin podepsal zákon, podle něhož Rusko trestně stíhá tři české politiky (trestní řízení vede podle článku o znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska).

Tématem číslo jedna má být ruské velvyslanectví v Česku. Má přes 130 lidí, našich v Rusku nepracuje ani polovina. Přitom tajná služba BIS rok co rok varuje před ruskou špionáží, jež má právě mezi diplomaty základnu.

Putin vrací komunistický pohled na dějiny

Další zásadní téma - ruské akce na českém území. Poslední, "kauza ricin" (hrozba smrtí třem pražským politikům, primátoru Hřibovi a dvěma starostům, Kolářovi a Novotnému) stála české bezpečnostní složky mnoho sil i peněz. Prý šlo jen o rivalitu mezi dvěma zaměstnanci ruské ambasády (tak nám to předestřel Babiš). Tomu nelze věřit. Jindrák má, doufejme, pravdivější informace. My ovšem známe postoje Zemana jak k ricinu (ze smrtícího jedu si dělal legraci), tak k pokusu o vraždu agenta Skripala (tvrdil, že se látka novičok vyrábí i u nás, přesně podle not Kremlu).

Tématem by měl být červnový článek, který prezident Putin napsal pro server The National Interest u příležitosti oslav konce druhé světové války. Vrací se ke komunistickému pohledu na dějiny a odsuzuje rezoluci Evropského parlamentu (září 2019), podle které druhá světová válka propukla v přímém důsledku smlouvy o neútočení mezi SSSR a nacistickým Německem z roku 1939. To se nás týká značně. Českou republiku v textu vidí jako zbabělou zemi.

Pro Česko (pro Hrad nikoli) jsou klíčovým tématem ruské a Moskvou podporované dezinformační aktivity v Česku. Kdy s tím hodlají přestat? Čeští elfové nedávno zveřejnili nová čísla. Píší: "V květnu 2020, oproti předcházejícímu měsíci, významně narostl počet článků s nepřátelskou propagandou a dezinformacemi ve prospěch Ruska - z 295 na 493 článků. Bylo to zejména díky zdaleka nejaktivnějšímu zdroji cz24.news, který jsme do systému zařadili v průběhu dubna 2020. Hlavním narativem zůstal ten Proti EU, těsně následován dezinformacemi okolo COVID-19. Téma přemístění sochy I. S. Koněva a s ní volně svázaná ricinová kauza z české dezinformační scény a i ze Sputniku v průběhu května vyprchávala. Masáž dalšími narativy akcentující politiku Kremlu pokračovala v neztenčené míře."

Témat je víc, tato byla vybrána namátkou. Jindrák má materiálu dost. Jenomže byl vyslán Hradem, takže o tomhle asi jednat nebude (šanci ale má). Česko-ruské vztahy se nezlepší. Proč? Rusové si je ideálně představují jako před rokem 1989, touží po novém Sovětském svazu. My bychom zas rádi, aby u nás, tedy i v unii, nevedli hybridní válku. Na tom se však neshodneme. Kdyby ale Jindrák o zmíněných zásadních tématech jednal, zasloužil by si naše uznání. Otázkou je, zda se pravdu o obsahu rozhovorů vůbec dozvíme.