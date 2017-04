O suprových tarifech na ministerstvu už ani slovo. Pamatujte na pud volební sebezáchovy!

před 44 minutami

Je to, jako by se Andrej Babiš a Marian Jurečka pochlubili, že u nich v kantýně od prvního zlevnily obědy. Nadšení nad tím volič nesdílí.

V mediální komunikaci politiků existuje jedno prokleté téma, a tím jsou mobilní tarify. Žhavá kamna, o která se veřejní činitelé nepálí jen podruhé, ale dokonce permanentně.

V dobré paměti jsou ještě exministr Jan Mládek (ČSSD) a jeho náměstek Lubomír "Jeďte do Polska" Bokštefl. V úterý se přidal komunikátor na Twitteru z nejzdatnějších, Andrej Babiš: Tak jsme pro @MinFinCZ vyjednali levné mobilní tarify za polské ceny. Datový tarif s 10 GB za 109 Kč měsíčně. (Všimněte si nenapodobitelné dikce s příslovcem "tak" na začátku věty, které sdělení dodává žádoucí ležérní tón: prostě jsme to zmákli levou zadní, jinými slovy - příště zařídíme, na co si vzpomenete.)

Tak jsme pro @MinFinCZ vyjednali levné mobilní tarify za polské ceny. Datový tarif s 10 GB za 109 Kč měsíčně 👍 https://t.co/qGtf5tkahc — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 18, 2017

Jako by na to čekal, nenechal se zahanbit ministr zemědělství Marian Jurečka a přes Facebook kontroval: "Pro celý resort ministerstva zemědělství máme od srpna 2015 cenu 50 Kč za neomezené volání (tj. o 7,41 % méně než MF) a 70 Kč za 10 GB dat (tj. o 35,78 % méně než MF)."

Ale zjevně si uvědomil, kde udělal Babiš chybu, a nechtě jít v jeho stopách, dodal: "Co mě však netěší, že odpovědné MPO nebylo schopné docílit podobné cenové revoluce i pro běžné občany."

To je ovšem pro telefonistu-voliče ukrutně slabá náplast. Předchozími sděleními už byla škoda napáchána.

Babišův tweet "Tak jsme vyjednali…" nese stopy řízení státu jako firmy. Firma Ministerstvo financí je šťastná, tudíž by se měli radovat všichni, ne? Počkat…

Někteří politici, případně správci jejich sociálních sítí, se z nějakého neznámého důvodu domnívají, že veřejnost potěší - co potěší, že veřejnost vítězoslavně zařve hurá! -, když ji informují o tom, jak supervýhodně se bude v jejich resortu volat a sjíždět internet. Že si tím u voličů šplhnou, protože ušetřili peníze daňových poplatníků.

Nevděčník daňový poplatník se ale místo toho, jak zjistil i Andrej Babiš, rozpálí do ruda. Právem to bere jako výsměch, protože on sám, soukromník, platí za telefon dál dost nehorázné účty.

Je to, jako by se Babiš a Jurčeka voličům pochlubili, že na ministerstvu v kantýně od prvního zlevnily obědy.

Voliče nad takovou informací právem napadne, jaký z toho má užitek on sám. Případně mu bleskne hlavou, že v hospodě, kam chodí, naopak obědy nedávno zdražily a v novinách četl o tom, že kvůli EET.

Typické ohlasy z Twitteru: Na tyto slevy doplácí ve svých tarifech nefiremní zákazníci. Třeba důchodci. Jste ten boj o levná data zase blbě pochopil. - Dobrý den, pane ministře, chlubíte se, nebo se nám vysmíváte? Proč na něco takového normální smrtelník nedosáhne?

@AndrejBabis druhý den prozřel: Děkuju všem, kdo mi napsali, že by taky chtěli ten skvělý mobilní tarif, co jsme pro ministerstvo financí vyjednali s T-Mobilem. Žádný politik nemá žádnou zákonnou možnost ovlivnit teď přímo tarify. Ovlivnit je může ÚOHS a ČTÚ, ALE: Moc rád se s T-Mobilem sejdu a budu je tlačit, aby podobně snížili ceny i pro lidi.

Tedy návrat do klasického zařizovacího módu: "Budeme tlačit na…", "chceme, aby…" a tak dále. Začíná pověstný běh na dlouhou trať.

Tady už ale u mobilních operátorů zaparkovala sociální demokracie. "Považuji za nepřijatelné, aby čeští zákazníci dopláceli na slevy pro firmy." (Bohuslav Sobotka v době vrcholícího Mládkova průšvihu.)

Politici ČSSD se zatím - ve svém vlastním zájmu - novými suprovými tarify na svých úřadech nechlubí. Odstrašující Mládkův odkaz - poučení: mlčeti zlato - je silnější. Ani @mpo_tweetuje k tomu nic netweetuje.

Sociální demokracie, která má jako nejpočetnější člen vlády a nájemník příslušného ministerstva průmyslu na hlavě největší kus mobilního másla, díky tomu paradoxně zaujala nejrozumnější postoj. Ten zní: nepokoušet se vykazovat výsledky (viz Babiš a Jurečka), ale jen ukrutně slibovat lidu zastání (viz všichni). Pravidlo číslo 1: Nejméně do voleb, prosím, o ministerských tarifech ani slovo! Pamatujte na pud volební sebezáchovy.

Jakým způsobem se později vymluvíte z toho, že jsou mobilní služby pořád třeskutě drahé, je vedlejší.

