ODS dál nadšeně kráčí do Babišovy povolební pasti

Premiér nyní poskytuje občanským demokratům ve sněmovně hlasy i pro ty nejnesmyslnější nápady, aby po volbách mohl přijít s neodolatelnou nabídkou: Chcete-li své zákony udržet v platnosti, musíte se mnou do vlády.

V předvolební kampani člověk tak nějak automaticky počítá s vysokou mírou perverze, ale aktuální novela zákona o hmotné nouzi už je opravdu silná káva i pro otrlé. Hnutí ANO, koalice Spolu a extremistická dvojka SPD plus KSČM pár měsíců před volbami káply na to, kdo škodí této republice. A protože tu zatím nejsou žádní migranti, padla vina na "nepřizpůsobivé", kteří bohatnou ze sociálních dávek a okrádají tak poctivě pracující. Pokud poslanecké návrhy odsouhlasí Senát a podepíše prezident, dostane Česko zase jednou velmi gumový paragraf, kterým bude možné trestat i nevinné.

O co jde. Občanská demokratická strana už v roce 2018 navrhla normu, jež by odbírala příspěvky na živobytí a doplatek na bydlení lidem, kteří se opakovaně dopouštějí přestupků. Zní to rozumně, ale rozumné to není. Za přečin dotyčného bude trpět zbytek rodiny, který neudrží bydlení a sveze se s výtečníkem do problémů.

Přestupky jsou definované extrémně široce, stačí porušit i tu poslední místní vyhlášku. Obcím navíc zákon poskytne nástroj, jak vyhánět celé skupiny lidí. A způsobí i další problémy, protože je postavený na falešném předpokladu, že výtečník obraný o všechny dávky už stát nic nestojí. Realita je však taková, že teprve pak začíná být pro erár patřičně drahý.

Proti snaze o zefektivnění dávek samozřejmě nelze v principu nic namítat, ale v aktuálním případě o nic takového opravdu nejde. Důkazem budiž mnohamiliardové navyšování dotací, které zákonodárci nechávají projít bez povšimnutí. Chystá se například opravdu velké zvyšování přídavku na děti, jehož plné čerpání by bylo velmi rozumné podmínit vzornou školní docházkou. Po tom však nikdo nevolá. Zato ale chtějí poslanci trestat záškoláctví odebíráním dávek v hmotné nouzi, aby celá rodina ztratila bydlení. Absurdní.

Stále stejný scénář

Proč taková pitomost vyhřezla právě nyní? Nestalo se poprvé, že poté, co ODS roky zcela marně tlačila sněmovnou mizerně napsaný ideologický zákon, přiskočilo náhle pár měsíců před volbami na pomoc ANO, k němuž se vzápětí přidali extremisté - a ejhle, dlouho odmítané paragrafy najednou hladce prošly.

Příběh čerstvé novely zákona o hmotné nouzi, která rozvrátí mnohé chudé rodiny kvůli jedné černé ovci, tak nápadně připomíná rušení superhrubé mzdy na konci minulého roku. Také tehdy ODS dlouho osamoceně prosazovala věc, pro niž nedokázala ve sněmovně najít jediného partnera.

Premiér celou dobu správně opakoval, že jde o nebezpečnou daňovou demagogii: "Ratingy by šly pryč a Česká republika do kopru." Leč v závěru loňska náhle otočil - a společně s občanskými demokraty zemi do kopru poslal. Příjmovou stránku státního rozpočtu připravil o více než sto miliard, které si nyní půjčujeme za čím dál nevýhodnějších podmínek - a jen tak zvyšujeme budoucí daně.

Se zátahem na "nepřizpůsobivé" (či jak teď vlastně Romům bojovníci proti korektnosti hyperkorektně říkají) je to stejné. Občanští demokraté přinesli zákon do sněmovny už před třemi lety a kabinet k němu tehdy napsal naprosto devastující dobrozdání.

"V této souvislosti vláda upozorňuje, že navržená právní úprava by mohla mít právě opačný efekt, než který je sledován předkladateli, tedy nárůst počtu majetkových trestných činů a přestupků. Vláda také vyjadřuje pochybnost ohledně tvrzení předkladatelů uvedeného v důvodové zprávě k návrhu zákona, podle něhož nepřiznání statusu osoby v hmotné nouzi není koncipováno jako trest, ale naopak má za cíl problematické příjemce dávek maximálně motivovat a současně fungovat preventivně."

Přesto nyní Andrej Babiš rozkázal Jaroslavu Faltýnkovi, aby poslanci ANO poskytli ODS své hlasy - k nimž se (jak překvapivé) rychle přidali extremisté, takže dlouho neprosaditelná norma je rázem na cestě do Senátu.

Podobných nesvatých spoluprací ANO a ODS bychom teď mohli najít více, a protože volby se kvapem blíží, určitě s nimi ještě nejsme u konce. Občanští demokraté se kasají, jak úspěšně prosazují svůj "law and order" program i z opozičních lavic. Prakticky ale vůbec nemluví o tom, čím za tenhle holport s Babišem budou muset jednou zaplatit. Premiér zjevně dělá vše, aby po říjnových volbách někoho zlomil do své další vlády. A opozici bohužel nedochází, jakou hru s ním hraje.

Spolu s ANO proti Pirátům

Pendlování Andreje Babiše mezi levicí a pravicí zase jednou zamířilo doprava. Potom co zničil ČSSD a KSČM, si nyní jako svého budoucího partnera zjevně vyhlédl ODS. Přestal jí nadávat do tradiční kmotrovské strany, která tady všechno rozkradla, a poslal své sněmovní vyjednavače, aby si včerejšího nepřítele co nejvíce zavázali.

Nejvýrazněji je to patrné u berní - pokud ODS bude chtít i nadále udržet daňovou kvótu hluboce pod možnostmi českých veřejných financí, nezbude jí nic jiného, než se po volbách dohodnout s Babišem. Podobné je to u exekucí i aktuálního zátahu na "nepřizpůsobivé".

Aby občanští demokraté takovou spolupráci dokázali skousnout, vymyslel pro ně Babiš dokonce už i nový rétorický únik: hlavním nebezpečím jsou teď Piráti, hrozící svým "neomarxismem" a "ekoterorismem" zcela rozvrátit Česko. Kdo poslední výstupy ODS čte a poslouchá, nemůže si nevšimnout, jak strana začíná téhle předvolební "tezi" přizvukovat.

Lídři ODS, KDU-ČSL i TOP 09 sice stále tvrdí, že po volbách zůstanou spolu a s Babišem do vlády nevlezou. Ale konání občanských demokratů dává signály úplně jiné. Navíc co může platit v říjnu či listopadu, nemusí být na pořadu dne třeba v lednu.

Prezident Miloš Zeman bude nepochybně chtít nechat Andreje Babiše u vesla i po říjnových volbách. A ten zas bude podobně jako v roce 2017 a 2018 obcházet jednotlivé strany, hokynařit a hledat někoho, kdo se nechá koupit.

Tu nejlákavěji sestavenou nabídku nepochybně uslyší ODS - ať už s Petrem Fialou v čele, nebo již po jeho pádu. Nejsmutnější ovšem je, že žádné velké ústupky už Babiš ani nebude muset nabízet. Těžit bude moci ze zoufalé snahy občanských demokratů udržet v platnosti to, co se v ten nejhorší možný předvolební moment rozhodli s Babišem prohlasovat.

Projev Andreje Babiše ve sněmovně (video z 3. června 2021)