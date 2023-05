Obrannou smlouvu s USA potřebujeme, abychom přežili. Rusko se změnilo v šílence

Ředitel BIS Michal Koudelka varoval poslance, že Rusové udělají všecko pro to, aby sněmovna a Senát nepřijaly obrannou dohodu se Spojenými státy. České politické hry by se měly odehrávat jinde než v oblasti pudu sebezáchovy.

Těžké časy neskončily, těžké časy teprve začínají. Válka na Ukrajině neskončila, pokračuje. Rusko sice ztratilo značnou část své armády, ale zůstává dál obří, jadernou hrozbou pro Západ, pro sousední členské státy Evropské unie a NATO, ale i pro nás, pro Česko. Nikdo nepředpokládá, že se Rusko vbrzku změní, že tam lidé povstanou a smetou Putina. Nikdo dnes neplánuje útok na Rusko, na jeho jaderné rakety, ačkoliv ono plánuje zničit NATO. Pořád naivně věříme, že "to nebude potřeba", že "se to nějak vyřeší". Pořád dostatečně nechápeme, jak vážně jsme ohroženi a jak snadno můžeme ztratit tu svoji lehce získanou svobodu.

Důležitým krokem pro její zachování byl podpis Dohody mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany (Defence Cooperation Agreement, DCA). Ale zase to jede ve stejných kolejích. My sami podceňujeme význam této dohody, která upravuje především právní postavení příslušníků amerických ozbrojených sil při jejich případném plnění úkolů na našem území. Rusové ji nepodceňují.

Měli bychom brát vážně vystoupení ředitele BIS Michala Koudelky na konferenci Vnitřní bezpečnost a odolnost státu ve sněmovně, ve kterém varoval, že Rusové udělají všecko možné, aby Česko smlouvu o obranné spolupráci s USA neschválilo. Tedy aby ji neschválila sněmovna a Senát. Smlouvu minulý týden v Pentagonu podepsala ministryně obrany Jana Černochová (ODS), bez souhlasu parlamentu však nebude platit.

Koudelka řekl: "Rusové budou využívat všech prostředků - osobního, až intimního charakteru, aby zabránili schválení smlouvy s USA." Budou se podle něj snažit pošpinit politiky. Jak, to šéf tajné služby neprozradil, není však těžké si to představit. Budou využívat sociální sítě, weby, pokud to půjde, sáhnou k vydírání, na maximum využijí sobě nakloněnou opozici, dost možná i antivládní uskupení. Budou strašit, že nás Američané "okupují", že se staneme jejich vazaly, že kvůli dohodě na nás budou mířit ruské jaderné rakety atd.

Vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar Koudelkovy obavy sdílí. Řekl, že apeluje na to, "abychom si zachovali elementární schopnost spolu komunikovat. Jsme poslední v regionu, kdo tuhle smlouvu nemá podepsanou." Chápu to jako vzkaz pro Babišovo ANO. S Okamurovou SPD zjevně nemá smysl se bavit. Jsou dávno proruští. Exministr obrany Lubomír Metnar (ANO) už řekl, že Babišovo hnutí bude o dohodě jednat, "ještě jsme nedošli k žádnému stanovisku, jak se k tomu v rámci ratifikačního procesu postavíme".

Bez podpory USA bychom se Rusům neubránili

Ještě nedošli ke stanovisku u dohody, která je pro českou bezpečnost v dnešní době klíčová. Čeká nás další kolo absurdních politických tahanic. Babiš se čím dál víc spojuje s Viktorem Orbánem, jeho osobní prospěch měl vždy navrch před prospěchem země, je schopen i z této smlouvy udělat pekelné opoziční divadlo. Přitom víme: bez podpory USA bychom se Rusům neubránili. Zároveň jde den ode dne víc a víc o to, abychom Putina odstrašili.

Připomenu slova ruského velvyslance v Británii Andreje Kelina pro stanici BBC pronesená v neděli. Jak bude ukrajinský konflikt trvat dlouho, to podle něj "závisí na úsilí o eskalaci války, kterou vyvíjejí země Severoatlantické aliance, zejména Spojené království". Pokračoval: "Dříve nebo později samozřejmě tato eskalace může dostat nový rozměr, který nepotřebujeme a nechceme."

Rusko opakovaně vyhrožuje jadernými zbraněmi. Přeborníkem je v tom bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv. Jeden citát z února: "Naši nepřátelé nechápou, že pumpování zbraní do Ukrajiny povede ke ztrátě pro všechny. Ke kolapsu. K apokalypse, po které nebude žádný život, dokud budou ruiny plné radiace." Dodám, že Medveděva a Putina naopak velmi dobře chápeme: pokud přestaneme Ukrajinu vojensky podporovat, Rusko tam dotáhne plánovanou genocidu, a jakmile nabere sil, zaútočí na další země jako Polsko, Slovensko, Česko.

Ocituji ruského bezpečnostního experta Pavla Luzina z univerzity v Permu. Deníku N řekl: "Ruský cíl je zničit transatlantickou jednotu. Počkají si, až pro ně bude příznivější geopolitická situace, proto teď potřebují příměří. Až se třeba rozhoří konflikt na Blízkém východě nebo v Tichomoří, dostane se Ukrajina ze středu pozornosti Západu. Pak Rusové udeří znovu."

Rusko se změnilo v šílence, u kterého máme jedinou jistotu, nenávidí nás a chce nás zničit. Momentálně na to nestačí vojensky, ale pokouší se jednotu EU a NATO rozložit zevnitř. Kdyby na to Rusko vojensky mělo, už bychom čelili jeho útoku, nedělejme si iluze.

Moment, o kterém se během ruské agrese proti Ukrajině příliš nemluví, ač je typický. Válka se stala obří ekologickou katastrofou, způsobuje neskutečné ekologické škody. Rusko ten ekologický zločin páchá v době, kdy svět nutně potřebuje dělat opačné kroky, aby zabránil ničivým klimatickým změnám. Putin a Rusové jsou k tomu lhostejní. Jsou lhostejní k osudu světa. Kdo se jakkoli a z jakýchkoli důvodů přidává na jejich stranu, je sám lhostejný k osudu světa.

Vláda Petra Fialy dělá plno chyb, ale podpis obranné smlouvy s USA patří mezi její velké úspěchy. V téhle věci, stejně jako v dalších oblastech zahraniční politiky, pracuje pro nás. Sledujme bedlivě, jestli pro nás bude pracovat i dosud demokratická opozice, tedy ANO.

