Odchod Gazdíka nestačí. STAN teď nemůže řídit vnitro

Policisté v kauze Hlubuček nesmí ani na chvilku váhat, zda už nevyšetřují moc vysoko. Což půjde obtížně, když předseda skandálem postižené strany je zároveň ministrem vnitra, který si navíc nedávno vybral nového policejního prezidenta.

Should I Stay or Should I Go? | Foto: Libor Fojtík

Škoda ministerského konce Petra Gazdíka (STAN). Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) má spoustu nekompetentních ministrů, ale pro školství to neplatilo. Dokonce to byl jeden z mála rezortů, kde pětikoalice měla po volbách na výběr - vedle starostenského Gazdíka si na funkci myslel i občanský demokrat Martin Baxa (skončil na kultuře) či lidovecký Marek Výborný (skončil jako šéf poslanců KDU-ČSL).

Nakonec se k místu dostal právě Gazdík proto, že ze jmenované trojice představoval nejtěžší politickou váhu - fakt, že jednu mailovou konferenci pár lokálních starostů dokázal proměnit v důležitou celostátní stranu, zaslouží respekt. Ukazuje se ovšem, že to nebylo zadarmo. Na STAN se rychle nalepilo mnoho nejrůznějších sponzorských partiček - a Gazdíkovi to trestuhodně nevadilo. Skupina obviněného podnikatele Michala Redla pak hnutí nejen sponzorovala, ale - jak ukazuje čerstvá kauza Hlubuček - leckoho v něm také řídila. Gazdík se od těchto lidí neodstřihl a část jich dokonce stihl pustit už i na ministerstvo školství. Jeho rezignace tedy byla nevyhnutelná.

Jenže tím by to nemělo skončit.

Vše, jen ne vnitro

První reakce na policejní zásah proti Redlově partě dokonale ukázaly, v jak nenormální situaci se česká politika a veřejná sféra po Babišově éře stále nachází. Ač odstoupení náměstka pražského primátora Petra Hlubučka nemohla být v žádném případě koncem rezignační smršti, okamžitě se začalo šířit uspokojení, jak jsou Starostové čestní a staví se ke kauze čelem. Takový Andrej Babiš by přeci nikdy neodstoupil! Ve slušném právním státě by ovšem chování pana expremiéra nemělo sloužit jako měřítko.

Je zcela jasné, že vedle Gazdíka by měl na funkce rezignovat i europoslanec Stanislav Polčák, který je do celého aktuálního korupčního skandálu pořádně zapleten.

Ani to ovšem není celé, protože jedním z nejdůležitějších rysů právního státu jsou nezávislé instituce, u kterých nevyvstávají pochybnosti, že by také mohly jednat na politickou objednávku. Což nyní v případě ministerstva vnitra půjde jen velmi těžko.

Předseda hnutí, které se až po uši topí v korupčním obvinění, prostě nemůže ve slušné zemi zůstat ministrem vnitra. Jistě může řídit jakýkoli jiný resort (snad s výjimkou spravedlnosti), nikoli ale úřad, pod nějž spadá policie. Kauza Hlubuček se nepochybně potáhne roky. To mezitím ministr vůbec nebude komunikovat s policejním prezidentem, aby nevzniklo podezření, že se dopouští nátlaku?

Další přítěží pro Rakušana je i to, jakým způsobem pobídl ke konci předchozího policejního prezidenta. Ještě před nástupem do úřadu se nepochopitelně sešel s Janem Švejdarem a ten po kritice raději obratem položil funkci. Od dubna tak šéfuje prezidiu nová Rakušanova volba - Martin Vondrášek.

Tohle je v čase kauzy Hlubuček prostě zcela neudržitelné nastavení, STAN nyní na vnitru nemá co dělat.

Minulost? Spíše současnost

Celé starostenské hnutí je velmi zvláštním uskupením několika politických klanů z různých regionů. Tak je Petr Gazdík vybudoval - nebylo podstatné, co si kdo myslí, hlavně ať je starosta či místostarosta. Někdejší první muž Kolína Vít Rakušan tedy jistě nepatří do zlínské gazdíkovsko-polčákovské kliky a je velmi nepravděpodobné, že by někdo našel nějakou jeho spojitost s Redlem. Nicméně jeho současná snaha se vyportrétovat jako běloskvoucí lilie, je neudržitelná. Stejně tak tvrzení, že hnutí jen dobíhá dávná minulost.

Jaká minulost? Jen menší výběr z posledních měsíců: O důležitém zákulisním hráči - nedávno zemřelém - Věslavu Michalikovi vedení hnutí jednalo už před sněmovními volbami, protože už jednou v politice narazil se svými anonymizovanými firmami. Přesto ho Rakušan nominoval dokonce na post ministra průmyslu, z čehož ustoupil až po tlaku veřejnosti.

Sponzorské dary mělo hnutí natolik v nepořádku, že po volbách raději přestalo přijímat firemní dary. To také není událost z pravěku.

A že o vlivu různých part Rakušan moc dobře věděl, dokládá i jeho intervence, která měla za cíl, aby předseda pražského STAN Hlubuček už výše nevystoupal - lídrem pražské kandidátky pro podzimní volby se stal Petr Hlaváček.

Ne, Rakušan vskutku není žádným neposkvrněně počatým předsedou, který nemá ani páru o tom, jaké pikle se mu to za zády kují v organizaci, kterou řídí.

Stačil by kulový blesk

Asi bude trvat ještě nějakou chvíli, než všem dojde, že Rakušan na vnitru představuje zátěž. Sám rezignovat nechce. Nenabádá jej k tomu ani premiér. A celá pětikoalice dobře ví, jak náročné bylo na podzim sestavování vlády, takže si to nechce zopakovat.

Jedno řešení se ale nabízí. Stačilo by, kdyby Rakušan až do vyšetření celé kauzy převzal jiné ministerstvo. S kým by se mohl vyměnit? Pokud by ještě fungovala spolupráce Pirátů a Starostů, bylo by logické prohození s Ivanem Bartošem. Exstarosta Kolína by jistě zvládl řídit místní rozvoj, nejvyšší pirát má zase dostatek energie, aby měl šanci na totéž v případě vnitra. Vypadá to ovšem bohužel, že z předvolební dvoukoalice mnoho nezůstalo a někdejší náklonnost vystřídala zášť a nedůvěra.

Pokud je nepřekonatelná, mohl by premiér vnitro svěřit někomu, komu sám důvěřuje a kdo bude zárukou, že policii dokáže uchránit od politického nátlaku. Ze sestavy, kterou nyní ve vládě má, by si s obtížným úřadem asi uměl nejlépe poradit Martin Kupka (ODS), který nyní vede dopravu.

Možností je tedy více a ani jedna by neznamenala pád vlády, který je tím posledním, co bychom nyní potřebovali. Rozhodně ovšem nepotřebujeme ani šéfa rozsáhle vyšetřované strany v křesle ministra vnitra.

