Odchod Maďara? Babiš neumí udržet osobnosti, potřebuje kolem sebe poslušné kývače

Blíží se konec školních prázdnin, roste koronavirové napětí. Jsme v jiné situaci než v březnu. Prošli jsme lockdownem (zavřením škol, obchodů, fabrik, hranic, nuceným pobytem doma), ten už nelze opakovat. Jsme mnohem lépe "protestovaní", s březnem se to nedá srovnat, lépe dnes víme, kdo je skutečně nakažený. Je léto, lidé méně trpí plicními chorobami, méně umírají. Ale virus se nezměnil (ačkoliv premiér Babiš tvrdí: "je jasné, že virus je dnes jiný"). Zůstal mezi námi. Ukázalo se, že mizerně funguje "chytrá karanténa", nejsme tak chytří, jak jsme doufali. S koncem dovolených a začátkem školy se čeká rychlejší šíření viru. S podzimem a zimou také více úmrtí spojených s covidem.

A do toho skončil epidemiolog Rastislav Maďar na vlastní žádost coby člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Výrazná postava. "Bral jsem to dosud jako službu lidem, za kterou jsem nechtěl ani korunu. Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť, věc principu, ale abych musel čelit zákeřným podpásovým útokům, to nemám zapotřebí," uvedl v rozhovoru pro ČTK.

Zákeřné podpásové útoky vládu zbavily cenného experta. Je zajímavé, jak Babiš dokáže odpuzovat odborníky a lidi samostatně myslící, kteří si nenechají štípat dříví na hlavě. Nebo spíš naopak, jak si je nedokáže udržet. Maďar není zdaleka první, kdo "to nedal". Zmíněné útoky nepochybně souvisejí s premiérem a jeho marketingovým tancem okolo znovuzavádění roušek do veřejných prostor.

Šlo o to, zda se budou roušky nosit ve všech společných prostorách škol a restauracích. Tak to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil nejprve. Babišovi se to nelíbilo (protože se to lidem nelíbilo; Vojtěch psal Maďarovi na dovolenou, že je premiér naštvaný kvůli negativním reakcím na roušky), svolal narychlo schůzku, na níž Maďar chyběl. Po schůzce bylo nařízení změněno (ve třídách se roušky nosit za normální situace nebudou).

Na někoho se ty zmatky musely hodit, Maďar měl dovolenou, tak to odnesl. Babiš mu vytkl špatnou komunikaci s ministrem Vojtěchem a s Centrálním řídicím týmem, který vede hlavní hygienička Jarmila Rážová. Označil ho za experta (rozuměj za viníka), který prosadil povinné nošení roušek ve školách a restauracích od září.

Babiš: "Tady byly vlastně dvě skupiny, které měly nějaký názor. Myslím si, že pan ministr byl uveden v omyl, že všichni na to mají stejný názor, a ve čtvrtek se ukázalo, že to nebyla pravda." Maďarovy údajné postoje prohlásil za "extrém" a řekl, že ho ani nezná, v životě ho "snad neviděl", a o koronaviru se radí především s vládním zmocněncem Romanem Prymulou. (Ten zase nevydržel coby náměstek spolupracovat s Adamem Vojtěchem.)

Neměl na to žaludek

Epidemiolog Maďar však může doložit, že roušky ve třídách neprosazoval. "V návrhu mimořádného opatření, které jsem následně dostal ke kontrole, se najednou objevily roušky ve společných prostorách škol. Okamžitě jsem písemně upozornil pana ministra Vojtěcha, že to není v souladu s odborným stanoviskem naší epidemiologické pracovní skupiny. On za dvě minuty reagoval způsobem, ze kterého vyplynulo, že je to rozhodnutí nějakého jiného jednání. Tím to pro mě jako odborného poradce skončilo. Tedy až do momentu, než se objevilo v médiích, že bylo chybou roušky do společných prostor škol dávat a že za to mohu já. Mám naštěstí uloženou písemnou korespondenci potvrzující to, co říkám," sdělil ČTK.

Věc je jasná, Maďar neměl žaludek na to, aby ze sebe nechal dělat terč. Odešel. Naopak Vojtěch na to žaludek má, to už dlouho víme. Maďar se zachoval jako chlap, Babiš se chová jako Babiš. Přitom tvrdí, že o opatřeních proti covidu rozhodují odborníci. Ukazuje se, a to je vážná věc, že to není pravda. Rozhoduje hlas lidu (vox populi, vox Dei). Opětovné zavádění roušek vyvolalo negativní reakce (kde vlastně? na Twitteru? na Facebooku? žádný průzkum si Babiš nedělal, někdo mu to možná jen šeptnul), tak to změnil.

Teď nejde o to, co je dobře. My to nevíme, nejsme experti na epidemie, navíc se ani experti sami nedohodnou. Ale pokud by Maďar skutečně žádal roušky i ve třídách, tedy aby je žáci nosili po celé vyučování kromě svačiny a oběda, byl by to postoj experta, který má premiér respektovat. Jinak experty nepotřebuje.

Pokusme se to vysvětlit jinak: průzkum veřejného mínění či výkřiky na Twitteru koronavirus ani nevyléčí, ani nezabrzdí. Je nutné stále dál se zuby nehty bránit téhle mnohdy smrtící nákaze. Nezmizela, nezalezla, trvá, neumíme ji odstranit.

S návraty z dovolených, se začátkem školy a s podzimem se může prudce zhoršit. Vakcínu a lék nemáme, chytrá karanténa nefunguje a my jsme odkázáni na ty nejjednodušší způsoby ochrany, mezi něž patří roušky a úzkostlivá hygiena. Jen hlupák a myšlenkový surovec si vylije zlost (strach, že prohraje podzimní volby) na expertovi, který odjel na dovolenou.

Babiš je zvyklý, že si s Vojtěchem může dělat, co chce. Těžko zapomenout, jak snadno a veřejně ministr podlehl premiérově výzvě "nebuďte slušnej". Takhle je šéf firmy jménem česká vláda zřejmě zvyklý jednat s většinou ministrů (s těmi za ANO). Poslušnost a loajalita tam ční vysoko nad odborností, osobnosti nejsou trpěny, nepřežijí. Babiš potřebuje řídit i to, čemu nerozumí, potřebuje se líbit masám. Až budou chtít masy roušky do tříd, seřve Vojtěcha, že je tam žáci nenosí, a nařídí je nasadit. Směšné.

Podstatu přesně vystihl v tweetu předseda ODS Petr Fiala: "Konec epidemiologa Maďara je dalším důkazem, že o opatřeních nerozhodují odborníci, ale marketing A. Babiše. Experti jsou využiti a zneužiti, kdykoli to vyžadují osobní zájmy premiéra. I slepý musí vidět demagogie a lži, kterými vláda zakrývá vlastní neschopnost a selhání." (Drobná námitka, tu demagogii a lži stále ještě nevidí asi třetina našich jinak ostrozrakých spoluobčanů.)