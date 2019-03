ODS je fialová, nepatří Klausovi. Zůstane jen škůdcem s taťkou v zádech

Vyhozen z ODS byl Václav Klaus junior právem, tuto pravicovou stranu to nejen nepoškodí, ale mnohem spíš posílí.

ODS to má za sebou, Václav Klaus junior byl ze strany, kterou založil jeho otec, vyloučen, Klaus senior za trest kope do předsedy Petra Fialy, a co bude dál? Přežije to ODS? Leccos se dá vyčíst právě ze střetu prvního a současného předsedy, zbytek musíme odhadnout.

Klaus senior se zastal syna, jemuž bude v září 50, působí to až komicky. V Blesku zkritizoval Fialu: "On vždycky hrál na Evropu. V ODS v podstatě nikdy nebyl… (Fiala byl předsedou zvolen v roce 2014, vstoupil do ní o rok dřív). Senior mu vyčítá, že "přišel s hotovými názory a neprošel tou normální stranickou diskuzí, léty soubojů o prosazení svých názorů". Předsedou se prý stal "ve chvíli paniky". S těmi hotovými názory je to vtipné, Fiala byl předsedou zvolen v padesáti, to lidé mívají hotové názory. Neodpustitelné zřejmě pak pro seniora je, že "hrál na Evropu". On přece hraje na Kreml.

Klaus v Blesku pohovořil i o ODS: "To písmenko D v názvu, tedy demokratická, to se mi zdá naprosto klíčové. To je to hlavní slovo, jež je zvráceno v tom evropském liberálním stylu, který sem zavlekl pan Fiala. Myslím, že s panem Fialou a dalšími je to strana jiná. Tak ať se přejmenuje a ti lidé hlásají názory, které považují za správné." Krom EU zavrhl i evropský liberální styl. (Chce to u nás asi tvrdou ruku.)

Fiala útoky v rozhovoru pro Seznam Zprávy odmítl. "Já jsem autentický konzervativec! A mě opravdu ani Václav Klaus mladší ani Václav Klaus starší nebudou poučovat, co je pravicové. Protože oni už pravicoví nejsou." Pokračoval: "Výroky Václavů Klausů už mě nezajímají. To nemá s demokratickou pravicovou politikou vůbec nic společného. Ať mě tady ani jeden z nich nepoučuje. Jestli tady někdo prosazuje proruské názory, podporuje radikální a extremistické strany v západní Evropě a myslí si, že to nejhorší jsou parlamentní demokracie a že spása přijde od autoritativních režimů, tak jsou to oni."

Předseda modrých (dnes již spíš fialových) tedy chce, aby občanští demokraté pěstovali západní demokratickou politiku, nikoli nějakou její rusko-nacionalistickou pseudodemokratickou verzi. Popsal jasně, proč byl junior ze strany vyloučen, protože pracoval proti ní.

Fiala mluvil jasně, což je důležité. Demokracií se dnes ohání každý, od Klause mladšího, přes Okamuru a Zemana až po Putina. Nejpodstatnější je pro šéfa ODS západní, evropská kotva Česka. Tudy míní stranu vést.

Další ODS z klausohnutí nevznikne

A co Klaus junior? Počítal s vyhazovem? Zřejmě nepočítal, jeho pozice byla po sněmovních volbách silná (dostal 23 tisíc preferenčních hlasů). Jeho role byla straně pravidelně škodit, rozkládat ji, odhánět liberální, západně laděné voliče, orientovat ODS k extrémní pravici. Podobně jako jeho otec přirovnal třeba Emmanuela Macrona k Hitlerovi (oni prostě neodolají), žádal odchod z EU, oznámil, že v senátních volbách bude volit kandidáta okamurovců, ne ODS. Všecko mu prošlo, dojel až na skandální srovnání Bruselu s Židy vyhlazujícími nacisty (Česko jako židovský výbor, který vybírá lidi do transportů).

ODS už zřejmě přestane volit část juniorových příznivců, ta část, pro niž je Okamura alternativou, nebo si tihle lidé prostě nevyberou nikoho. Vyloučením Klause oslabí podobně smýšlející, avšak méně hlasití poslanci a funkcionáři.

Pokud by junior založil novou stranu (spíš však hnutí, dnes frčí hnutí, protože se shlukují okolo jednoho guru), pak by získal malou část odeesáků (kupříkladu poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, pro niž byl "jednoznačně tváří strany", která "hájí svobodu, trh, suverenitu naší země", by zřejmě šla za ním). A dál? Má Klaus na to, aby založil v každém okrese novou ODS? Má dost lidí a peněz?

Těžko. Spíš to vypadá na shluk nespokojených, které shromáždí okolo sebe, lidi komunikující přes sociální sítě, reagující na facebookové výzvy, škodící ODS i Česku v duchu SPD. Klaus junior jako solitér, nacionalistický hlas volající po odchodu z unie, možná i po odchodu z NATO, strašící tuzemce á la Okamura. Odtud můžeme tušit: z případného klausohnutí nikdy nevznikne strana podobně silná, jako byla a je ODS. Natožpak hnutí silné jako ANO.

Klaus mladší je protest, odpor, kazič, aby měl silnou stranu, musel by mít pro Česko pozitivní program, jenomže tím není ani rozbití našich západních vazeb, ani odpor k muslimům či inkluzi. Andrej Babiš taky vede protestní hnutí, ale nabízí pozitivní vize (Česko na špici Evropy), a je trochu fuk, nakolik to myslí vážně a nakolik je to jen marketing.

Junior není Babiš, funguje jako levný kritik, který často šlape vedle, argumentuje chybně. O elektorát se bude tahat s Okamurou, na voliče ANO nedosáhne, ale může přitáhnout některé komunisty, i když nese "hříšně privatizační" jméno Klaus. Hřích už jeho otec odčinil pokorným, ochotným příklonem k Rusku.

S facebookovou podporou by mohl kandidovat na prezidenta, ostatně se o tom dost mluví. Může počítat s podporou proruských trollů (které chtěl bránit před mazáním na internetu). Oslovovat bude okamurovsko - zemanovské hlasy, malou část ODS, ale i tak to bude jen těžko stačit na to, aby se stal druhým Klausem na Hradě. Musel by umět přivábit taky babišovce, na což sílu nemá.

Vyhozen z ODS byl junior právem, tuto pravicovou stranu to nejen nepoškodí, ale mnohem spíš posílí, on sám zůstane jen hlučným škůdcem s tátou seniorem v zádech.