ODS má problém: rasismus ze zoo. Povinná omluva to nevyřeší

"Když si následník bere Cikánku" od Reného Fraňka nevypadá jako vtip z nedopatření, ale autentický názor.

Člen oblastní rady ODS v Nymburce René Franěk se po třech dnech a výzvě předsedy Petra Fialy omluvil za rasistický výrok o Meghan Markleové. Když na Facebooku glosoval sobotní svatbu a žertovný nadhoz "Jak je to možné? Soudruha Zemana nepozvali na svatbu do Británie?", dal k lepšímu: "Když si následník bere Cikánku, co by tam dělal, že?" Replika se sdílela na Twitteru, všimla si jí média.

Franěk s novináři nekomunikuje, reakci na své facebookové stránce publikovala středočeská ODS: "Omlouvám se za nemístný výrok, který jsem zveřejnil na Facebooku a který vyznívá jako nevhodná narážka na barvu pleti. Byl to nepovedený pokus o vtip. René Franěk."

Že se omluvil za "Cikánku", bylo nutné a správné. Do jaké míry šlo opravdu o "žert" a jak dalece to pan Franěk myslel vážně a zle, s jistotou může vědět jen on sám. Ale z jeho starších výroků, jak o nich informovala média, se dá soudit, že nešlo o omyl, kterým by se pokoušel strefit do cizího smyslu pro humor à la "vtipy o Cikánech". Zdá se pravděpodobnější, že taková hláška je od pana Fraňka autentická a ladí s jeho názory.

Jak upozornil novinář Vojtěch Blažek, pod fotografií, na které se drží za ruce černoch a běloch, Franěk svého času napsal: "Lidé si podávají ruku jinak. Zde ale člověku podává ruku jiný živočišný druh."

A omluva za to, ze cernosi nejsou lidi, nebude?https://t.co/a0rLQLA0if pic.twitter.com/85cTxbQkBm — Vojtěch Blažek (@VojtechBlazek) May 22, 2018

René Franěk je zakladatelem a ředitelem zoo v obci Chleby, takže by o "živočišných druzích" měl něco vědět. Musí vědět. Protože ale zjevně neví, asi by mělo ministerstvo životního prostředí jeho zoologické zahradě odebrat licenci.

Koneckonců, pražský zastupitel ODS Filip Humplík na Twitteru Fraňka nazval "zoofuhrerem".

A teď vážně: Pokud někdo dělí barvy kůže na "člověka" a "jiný živočišný druh", má to co do činění s paragrafem o hanobení rasy. Že se takhle v sociální žumpě "běžně" mluví, je jedno, žádná polehčující okolnost.