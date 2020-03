ODS nebude péct s Milionem chvilek. Bližší je jí Kaczyński a Orbán, není „občanská“

Utlumení výhrad Milionářů proti vládám v Polsku a Maďarsku na nedělní demonstraci v Praze bylo rozumné. Smyslem dnes není zasévat svár i v opozici.

V Praze 1. března znovu demonstrovali lidé s Milionem chvilek pro demokracii. Na Staroměstském náměstí se jich "u Husa" sešly tisíce. Účast však tentokrát nebyla tak velká jako na jiných akcích spolku (zima, prázdniny, koronavirus…). Mikuláš Minář a organizátoři původně jako téma protestu zvolili nesouhlas s volbou Stanislava Křečka ombudsmanem a obavy, že se Česko vydává cestou Polska a Maďarska. Na demonstraci ale byl motiv dvou členů V4 potlačen.

Milionáři varují, že je Křeček příkladem toho, jak se u nás rozkládají demokratické instituce. "Velmi brzy by mohla být další napadenou klíčovou institucí veřejnoprávní média. Už v březnu doplní sněmovna nové členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu," upozorňuje spolek.

Minář na demonstraci řekl: "Pokud to tahle půjde dál, stane se nakonec to, co v Maďarsku či Polsku. Justice, média, státní správa a veřejné zakázky budou podřízené politikům. V takové situaci už nelze hovořit o zcela svobodných volbách." To byla jediná věta. Jinak ale obě země zmíněny nebyly. Hlavním tématem se staly oblasti, kde Andrej Babiš "přebírá stát".

Milion chvilek se ocitl ve složité pozici. Zůstává dál občanskou iniciativou a snaží se vyburcovat demokratické opoziční strany ke spojování. Potřebuje si udržet jejich důvěru a podporu. Sám vyzývá sympatizanty, ať vstupují do stran, které jsou jim blízké, neboť "politika není špinavá věc" a "záleží na tom, kdo ji dělá".

S poukazem na Polsko a Maďarsko však spolek tvrdě narazil především do postojů ODS, ale i lidovců. Místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík sdělil, že protesty Milionářů proti režimům Polska a Maďarska nikam nepovedou. "Je na jejich uvážení, proti čemu protestovat, ale začínají připomínat Ferdu Mravence - práce všeho druhu."

Mnohem ostřejší byl místopředseda ODS, europoslanec Alexandr Vondra. Spolek uznával, když šel proti Babišovi a Zemanovi, ale "útokem proti Visegrádu" ztratil jeho sympatie. "Visegrád má strategický a bezpečnostní význam. Zajišťuje nám přátelství a spolupráci v sousedství. Díky němu jsme se dostali do NATO. Posiluje naši energetickou bezpečnost. Společně jsme zkrotili migrační vlnu, která byla v masovém měřítku bezpečnostní hrozbou," napsal. Vnímáte ten slovník, "zkrocení migrační vlny". Je jasné, že ovládnutí médií a soudů Vondrovi nevadí.

Milion je něco jako "spolek na ochranu zvířat", ne partaj

Odmítl srovnání Jarosława Kaczyńského a Viktora Orbána s Andrejem Babišem, oba bojovali proti komunistickému režimu a vedou podle něj demokratické strany. "Nálepkování obou populismem, nebo dokonce antisemitismem či fašismem, je nemístné," sdělil Vondra. Brání i justiční reformu v Polsku (kterou odsoudily špičky české justice včetně předsedy Ústavního soudu): "Opravdu chceme, aby někdo zvenčí rozhodoval, kdo má sedět v našem soudu?" nevadí mu ani Orbánovo ovládnutí státních médií.

Vondra je nejviditelnější odeesák, Milion chvilek to dobře ví. Nikdo z ODS neřekl "já si nemyslím to, co říká Vondra". V europarlamentu je ODS součástí frakce Konzervativců, kde sedí i Kaczyńského PiS. ODS tam má 4 lidi, PiS 26. Po odchodu Velké Británie jsou Konzervativci druhé nejmenší uskupení v EP. Hájení Maďarska má jiný důvod, ODS tíhne k nacionalismu, "Orbán náš vzor".

Milion chvilek nehraje za sebe, je něco jako "spolek na ochranu zvířat" jen s tím rozdílem, že místo zvířat chrání demokracii. Na nedělní demonstraci výhrady proti Polsku a Maďarsku silně utlumil, "moudřejší ustoupí". Mikuláš Minář a Benjamin Roll si uvědomují: nejsme tu od toho, abychom vyvolali další rozkol.

Zároveň vědí, že v ochraně demokratických pravidel musí hrát ODS coby druhá až třetí nejsilnější strana velkou roli. Lidovci nejsou tak silná strana, ale rozhodně demokratická, i o ně tedy jde. K polskému katolictví a konzervativismu mají podobně blízko jako kardinál Dominik Duka…

Otázkou je, jestli vůbec můžeme mluvit o "odklonu" ODS od Milionu chvilek. Ta strana má od začátku v názvu chytře "občanská", ale spíš by tam měla mít něco jako "národní" či "podnikatelská". Občanská společnost jí byla vzdálená za Klause (stačí vzpomenout na televizní krizi 2000/2001) i poté, co ji otec zakladatel zavrhl.

Na akce Milionu chvilek, třeba loni na konci roku na Klárov, posílají Mirku Němcovou Antibabišovou, v ODS řadovou političku. Za útoky na premiéra sklízí potlesk. Petr Fiala, natožpak Saša Vondra nevystoupili ani náhodou. Ve straně přežívá klausovský odpor vůči "nikým nevoleným". ODS se už už vidí ve vládě a obává se, že by Milionáři mohli jednou demonstrovat i proti ní. Ač občanská, tyhle občanské protesty jí nesedí, bere je jen jako nástroj proti Babišovi. A Vondra zřejmě vnímá jako drzost, že by se nějací občané chtěli montovat do zahraniční politiky. (Směšné, proč by se do ní nemontovali?)

Dělá to Milion pro demokracii dobře, nebo špatně? Poukazuje na nebezpečný trend přebírání státu Babišem a Zemanem. Obří riziko pro Českou republiku. Rozumné však bylo i utlumení výhrad proti vládám v Polsku a Maďarsku, smyslem dnes není zasévat svár i v opozici. Přesto platí, že s Milionem ODS péct nebude, je jí cizí.