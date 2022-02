Olympijský spektákl klame. Hry přejí hlavně přehlíženým

O olympiádách jsme si zvykli mluvit jako o sportovních slavnostech. Navzdory všemu lesku a cirkusu kolem by ale bylo mnohem přesnější nazvat je vrcholným projevem pozornosti k menšinám. Alespoň těm sportovním. Bez přehánění.

Dovolme si pro jednou ten luxus začít nepatrnou odbočkou. A sice připomínkou, že demokracie obecně nestojí jen na vládě většiny, nýbrž i na respektu k menšinám.

A jakkoliv dnes olympijské hry představují megalomanský kolotoč a obří byznys, lze je při troše vnímavosti a dobré vůle nahlédnout také jako platformu, která dává hlas zejména těm malým a opomíjeným, jež pod vlajkou s pěti kruhy náhle staví po bok titánům.

Nechme teď stranou sportovní výkony na úrovni jamajských bobistů, venezuelského běžkaře či britského skokana na lyžích Eddieho Edwardse zvaného Orel, kterým diváci fandili zejména proto, aby se na kolbišti nezabili. Ty časy patří minulosti a každý sportovec dnes musí splnit kvalifikační limity. Přesto zůstávají olympijské hry v první řadě přehlídkou malých sportů. Vážně.

Zapomeňte na pět kruhů

Vyjmenovat několik špičkových fotbalistů zvládne i ten, kdo si není úplně jistý, jestli ví správně, co je to vápno. Kolik lidí ale zná nejlepší borce v curlingu či sportovních dvojicích? (Ano, mluvíme o krasobruslení.) Jistě, Češi vysypou z rukávu jména biatlonistek, ale to proto, že je u nás tato disciplína momentálně v laufu. Short track je populární zase například v Jižní Koreji. Co o něm ale víme my? A co Korejci o biatlonistech?

Na zimní olympiádě se v podstatě nesetkáme s žádným opravdu velkým sportem. Má k tomu nakročeno hokej. Pokud ale tohle slovo vyslovíte kdekoliv jinde než v Severní Americe, Skandinávii, střední Evropě a Rusku, představí si posluchač zpravidla ten pozemní, který je v našich končinách naopak miniaturní. A od doby, kdy se kvůli hrám přestala přerušovat NHL, už na olympiádě nemá svůj vrchol ani ten lední. Největší prestiži se mezi jeho fanoušky i hráči znovu těší Stanley Cup.

Pokud se podíváme i na sporty takzvaně letní (byť rozdělení podle ročních období v reálu dávno neplatí), všechny opravdu velké - tedy sporty masově oblíbené a nezřízeně bohaté - mají své vlastní vrcholy. Když zůstaneme na severu amerického kontinentu, basketbal má svoji NBA, baseball MLB, americký fotbal NFL. Ano, nejde o disciplíny globální. Ale takový koneckonců není ani fotbal se svým mistrovstvím světa, Evropy a Jižní Ameriky. A s Ligou mistrů. Třebaže je největším sportem planety, chybí mu Severní Amerika a v zásadě i Asie.

Mimochodem v té zas vládne kriket. A zejména počet jeho diváků v Indii a Pákistánu z něj dělá druhé "nejlidnatější" sportovní odvětví zeměkoule. Přesto málokdo ve střední Evropě slyšel o Indické kriketové lize (IPL). A na to, že jde o jednu z nejbohatších klubových soutěží světa, by u nás asi nevsadil nikdo.

Své vrcholy bezpečně vzdálené olympijskému ohni mají i další velké sporty jako tenis či cyklistika. Golf byl loni na odložené olympiádě v japonském Tokiu zařazen do programu teprve počtvrté v jeho více než stoleté historii. A motosport tam nenajdeme vůbec. Přitom mistra světa ve formuli 1 zná skoro každý…

Malé sporty, velcí sportovci

Takzvané malé sporty se snaží do programu olympijský her dostat, případně z něj nevypadnout. A jedním z hlavních důvodů je právě to, že jim nabízejí opravdový vrchol - skvělou reklamu a s ní i pozornost diváků, která se potenciálně může proměnit ve sponzorskou přízeň.

Aby nedošlo k omylu: Existují sice malé sporty, ne však malí sportovci. Pustit se hlavou dolů do úzkého koryta na desce s noži ve sportu zvaném skeleton, je obdivuhodný výkon. Závodníci jedou zhruba tak rychle jako vášniví řidiči po opuštěné dálnici, přičemž skeletonisté nevlastní žádné brzdy. Nebo takové skoky na lyžích z velkého můstku! Už při pouhém pohledu dolů z nájezdové věže se člověku sevřou vnitřnosti.

Respekt a úctu si zaslouží každý čestný sportovní výkon. Zaslouží si i pozornost, a právě proto tu máme olympijské hry. Jednou za čtyři roky drží nadšenci palce borcům i v odvětvích, o jejichž existenci mají jen mlhavou představu a jejichž pravidla pořádně neznají.

Pravděpodobně nikdy nepůjdeme jako diváci do ochozů, až se bude pořádat soutěž čtyřbobů, ale během olympijských týdnů malé sporty přece jen dostávají příležitost přiblížit se těm velkým. V tom dnes spočívá - všemu problematickému navzdory - ono coubertinovské "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se". Olympiáda dává šanci malým sportům - a velkým sportovcům, kteří je provozují. Zaslouží si respekt.

