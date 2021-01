On-line nákupy vám mohou pěkně zatopit. Internet je džungle, stát i Google selhávají

Při internetových nákupech nemůžeme být dost obezřetní. Znějí mi v uších věty ČOI: "Nepodařilo (se nám) ztotožnit provozovatele internetových stránek."

Doba lockdownů a nouzových stavů posílila internetové prodeje. Už dlouho nemůžeme nakupovat v obchodech, objednávání zboží přes internet se jeví jako ideální, moderní, snadné, logické. Ostatně nám nic jiného nezbývá. Má to však některá dosti zásadní úskalí. Zboží (oblečení, obuv, přístroje) si nemůžete vyzkoušet, často ho pak vracíte, pokud to jde. S tím musíte počítat. Horší je, že často nevíte, od koho vlastně nakupujete, co je to za firmu, kde sídlí. Když potřebujete, najednou zjistíte, že je ryze virtuální.

Popíšu dva nákupy, které ilustrují, že internetové obchodování by potřebovalo ještě hodně vylepšit. Potřebovalo by kromě naší velké obezřetnosti, která však vyžaduje dost času, mnoho hledání a ověřování, taky intenzivnější zájem státu.

Na konci roku 2019, tedy ještě před koronavirem v Česku, jsem přes internet koupil svítilnu na kolo. Jezdím i v zimě po pražských silnicích a potřebuju opravdu silné, kvalitní světlo, abych viděl a byl vidět. Na nejrůznějších serverech jsem opakovaně narážel na reklamu firmy Feizer, jež nabízí svítilnu IPX Feizer. Dosvit 500 metrů, 5 režimů svícení, ledka, svit 1000 lumenů. Životnost 100 tisíc hodin, USB nabíjení. Odolný materiál. Vypadalo to výborně.

Přiznávám, že jsem si firmu Feizer neověřil, nehledal jsem, kde má sídlo, kdo ji vlastní. Její reklama byla, a pokud vím, tak ještě je, natolik intenzivní, že jsem hloupě a automaticky nepředpokládal žádné problémy. Na stránkách Feizeru stojí: "Navrženo ve Spojených státech. Díky svému skvělému kompaktnímu designu se svítilna IPX Feizer hodí v mnoha případech a situacích…"

Svítilnu mi dodali až v únoru 2020. Pak jsem si zranil koleno na lyžích, na kole nejezdil. Proto jsem ji začal používat až loni v říjnu. Po třech týdnech ježdění mi upadla konvexní čočka a vrchní šroubení, které ji drželo. Nutno dodat, že mi ke svítilně (1350,- Kč) prodali i speciální držák na řídítka, je tedy určena i na kolo. Šroubení se uvolnilo, kdesi upadlo.

Záruka 6 měsíců a šmytec

Našel jsem si tedy adresu Feizeru ([email protected]) a česky i anglicky požádal o náhradní díly. Odpověď: "Neprodáváme náhradní díly." Pak mi kolega poradil, ať lampu reklamuji, není možné, aby její hlava jen tak upadla. Požádal jsem tedy podporu Feizeru o reklamační adresu. Odpověď zněla: "Záruka je 6 měsíců." Což ovšem odporuje českým pravidlům při nákupu nového zboží. Poté se se mnou Feizer přestal bavit jak po mailu, tak na Facebooku.

Napsal jsem tedy stížnost České obchodní inspekci (ČOI). Odpověděla mi přesně za měsíc (tedy velmi rychle). Mimo jiné toto: "Na základě Vámi poskytnutých informací ani z jiných nám dostupných zdrojů se bohužel nepodařilo ztotožnit provozovatele uvedených internetových stránek. Česká obchodní inspekce dlouhodobě spotřebitelům doporučuje, aby si před nákupem v internetovém obchodě důkladně ověřili jeho důvěryhodnost."

Dále ČOI psala, že se často jedná "o provozovatele původem ze států s nízkou mírou vymahatelnosti práva nebo o subjekty, které záměrně utajují svou totožnost". Apelovala na mou obezřetnost coby spotřebitele a sdělila, že "v současné době nedisponuje technickými prostředky k blokaci internetových stránek se závadným obsahem".

Toto je ovšem zásadní fakt. Internet byl plný dobře zpracované reklamy firmy Feizer. Dodnes běží. Ale ani ČOI firmu nedokáže ztotožnit, je tedy krajně nedůvěryhodná. A přece je všude, což není v pořádku.

"Čoika" mi také poslala odkaz na seznam rizikových firem. Našel jsem tam cz.feizer.com a cz.feizeripx.net, nikoli však cz.feizerlight.com, která stále běží a svítilnu dál nabízí. Nezařadili ji dosud ani po mém upozornění. Odtud plyne, že stát dělá málo, aby české zákazníky ochránil.

Velikost XXL pasuje na vychrtlé dítě

Druhý nákup moje žena uskutečnila loni na konci listopadu. Nakoupila dárky (sportovní oblečení) od firmy LightInTheBox. Měly dojít do týdne, přišly však až za pět neděl, tedy po Vánocích. Ukázalo se, že cestovaly z Číny. Tahle firma není podvodná, skrytá (také nefiguruje na rizikovém seznamu ČOI). Skrývá však jiný problém - velikosti.

Moje žena pro mě objednala zimní oblečení na kolo, také cyklistické rukavice a nějaké další věci. Když zboží s křížkem po funuse dorazilo, čekalo nás překvapení. Pružné softshellové kalhoty jsem na sebe sice narval, ale nemohl jsem v nich bohužel ohýbat nohy, ačkoliv měly údajnou velikost XXL (vycházeli jsme z tabulek na stránkách LightInTheBox, nikoli z běžných velikostí). Nepoužitelné. Naopak bunda XXL je příliš velká. Rukavice nejdou na mě, pasovaly by na tvora, který má ruku úzkou jak jezinka a prsty dlouhé jak chmaták.

Nejít o firmu z Číny, zboží bychom nepochybně vrátili. Takhle jsme věci raději rozdali, jen ruce na ony rukavice se nám zatím nepodařilo objevit.

I před covidem jsem nerad nakupoval v obchodech, natožpak během pandemie. Pokud jsme tedy u "nezákladního zboží" odkázáni na internetové on-line nákupy, měly by být bezpečnější. Stát by měl najít cestu, jak zákazníky chránit, jak jim minimálně sdělit třeba cosi jako: "Firmu, jež nabízí toto zboží, nelze ztotožnit." Pak by si zákazník rozmyslel, jestli si od ní něco koupí. Stejně tak Google by měl dávat pozor na to, od jakých firem bere reklamu. Zjevně to nedělá (a týká se to kupříkladu i "léků").

Je řada firem, které na internetu fungují perfektně, zboží k vám dojde včas i při vánočním šílenství (Alza, Decathlon a další), můžete ho vrátit, můžete s firmou komunikovat. Nepříjemné je, že zcela zjevně nemůžeme být dost obezřetní. Stále mi znějí v uších věty ČOI "Nepodařilo (se nám) ztotožnit provozovatele uvedených internetových stránek" a "v současné době nedisponujeme technickými prostředky k blokaci internetových stránek se závadným obsahem". Snad v nějaké budoucí době.

