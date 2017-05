Orákulum Zeman mlčí, Sobotka se obětoval a maléry Babiše se octly v centru pozornosti

před 32 minutami

Pro ČSSD je zásadní, aby Andreje Babiše dostala z ministerstva financí. Jinak prohrála. Pro Bohuslava Sobotku platí samozřejmě totéž.

Premiér (stále ještě premiér) Sobotka ve čtvrtek demisi na Hrad nenese. Až po návratu prezidenta Zemana z Číny, tedy po polovině května. Čeho dosáhl? Jak si stojí ministr financí (stále ještě ministr financí) Babiš? Podařilo se předsedovi ČSSD obrátit pozornost na podezření okolo šéfa ANO? A platí, že má vše v rukou prezident, že Sobotka udělal chybu a postavil Zemana do středu dění?

Miloš Zeman zatím nemluví, nevystupuje, zůstává v pozadí jako nějaké božské orákulum. Stoupá se k němu na kopec, ale není to vidět a slyšet. Jeho pozice není ani zdaleka snadná, hraje, jako vždycky hrál, především o sebe. Nechce to "zvorat", když má před přímou volbou na Hrad.

Slyšíme jen, co Zeman asi udělá, jak bude asi jednat. Čeká se, že poruší ústavní zvyklosti a demisi premiéra nebude ochoten považovat za demisi vlády. Podle ústavních právníků by rozhodně měl, ale koho v Česku zajímá ústava… Hrad se obestřel mlčením, ani mluvčí Ovčáček příliš netrojčí.

Vládní krizi opepřilo fotbalové zatýkání, které se týká jak ČSSD, tak prezidenta. Jemu blízké osoby, šéf české kopané Miroslav Pelta a advokát Miroslav Jansta, vlivný podporovatel Zemana, mají potíže s policií. Kauzu dozoruje Lenka Bradáčová. Pro hlavu státu velmi nepříjemné, čekalo by se, že problémy svých přátel nějak okomentuje. Mlčení se tedy šikne.

Část znalců sociální demokracie očekávala, že strana hodí Sobotku přes palubu. Měla by na to právo: je těžko uvěřitelné, že Sobotka o své zamýšlené demisi neinformoval vedení strany a alespoň vlastní ministry. Zachoval se nenormálně, rozjel sólo "kamikadze cestu". Tohle by si žádný lídr demokratické strany neměl dovolit. Zachoval se jako Babiš, jako někdo, kdo partaj vlastní jako auto.

Strana však Sobotku podržela, nemá na tak razantní krok, jako udělal on. Navíc tu pracují spojené nádoby: potopit Sobotku znamená podpořit Babiše, což si ČSSD nemůže lajznout. Takže se, zřejmě se skřípěním zubů, postavila za svého dosavadního šéfa.

Sobotka ovšem nezvládl to, co je dnes v politice klíčové, PR. Tím, že věc utajil, že se rozhodl najednou a sám, strana nemohla jeho krok nijak podpořit.

Andrej Babiš naopak na PR makal. Den po Sobotkově oznámení, že "vláda podá demisi", vyšel v novinách celostránkový inzerát, na kterém vidíme předsedu ANO s ústy přelepenými páskou a textem: "Proč? Proč nás chce ČSSD dostat z vlády a navrhla demisi? Čeho se bojí, že toho moc víme?" Dole výčet Sobotkových problémů s OKD. Na Facebooku se rozjela Babišova podpora, jeho PR pracovalo firemně.

Pokud jde o PR, ANO vede nad ČSSD 10:0

Babiš inzerát postavil volebně, mluví o ČSSD a jak chce ANO dostat z vlády. Nemluví se tam o tom, že sociální demokracie chce Babiše dostat z financí a že on, o tom nelze mít pochyby, dělá všecko, aby resort udržel. Asi proto, že nechce, aby bylo vidět, jak to tam doposud řídil.

Pokud jde o PR, ANO vede nad ČSSD 10:0. Ale zároveň se do centra pozornosti dostala podezření okolo Babiše. Sociální demokracie trvá na tom, že on nemůže zůstat na financích. Není nemožné, že by kvůli tomu byla ochotna obětovat i Sobotku coby premiéra.

Šéfa ANO ohrožuje další malér: na internetu se objevily nahrávky, na nichž zřejmě hovoří on, jednou sprostě nadává kolegům za ČSSD ve vládě, podruhé, pravděpodobně s novinářem Přibilem z vydavatelství Mafra, probírá chystané články o ministrech za sociální demokracii Chovancovi a Ludvíkovi.

Nevíme, kdo a s jakým cílem nahrávky pořídil, kdo stojí za jejich zveřejněním, ale Babiš jejich autenticitu nepopřel. Záznam o chystaných útocích na ministry ČSSD je ukázkou, jak Babiš "svá" média (nyní je Mafra a další firmy ve svěřenském fondu, proto ty uvozovky) využívá. Je to další velký skandál, který by sám o sobě stačil na Babišovo odvolání z vlády.

Další vývoj nejasný. Sobotka udržel pozici ve straně, ale na postu premiéra i lídra oranžové kampaně ho může nahradit Lubomír Zaorálek (socdemák, který hraje se Zemanem šachy). Ten by nevadil ani Babišovi, nechal se slyšet šéf ANO.

Pro ČSSD je zásadní, aby dostala Babiše z ministerstva financí. Jinak prohrála. Pro Sobotku platí totéž, jinak byla jeho oběť, demise, zbytečná. Ale stejně důležité je, aby oranžová strana pracovala s veřejností. Pokouší se o to ministr vnitra Chovanec; přichází s jednoduchými větami jako: "Může být na MF člověk podezřelý, že si vyplácí denně 250 tisíc korun z daňových úniků? Socdem říká NE!" (Řekl po jednání s prezidentem a zveřejnil na Twitteru.)

Nejdůležitější nyní je, aby vládní krizi řešily parlamentní strany. Právě ty mají rozhodnout, co se bude dalších pět měsíců dít, jak bude vypadat vláda, jestli v ní má sedět ministr, který si domlouvá mediální kampaň proti kolegům a který nedokáže věrohodně vysvětlit část svého podnikatelského počínání.

Opozice Sobotku popsala jako zbabělce (kupříkladu Miroslav Kalousek), který utekl z boje. Nesmysl. Sobotka udělal nejriskantnější a nejodvážnější krok svého politického života. Podařilo se mu dostat Babišovy maléry do centra pozornosti. Sám dost možná skončí jako premiér i jako lídr, ale strany budou muset jednat především o Babišovi. O to šlo. Čeká nás debabišizace, desobotkizace, nebo obojí.