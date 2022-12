Otrocké ANO nepodpořilo další ochranu pro Ukrajince. Babiš láká proruské voliče

Přínosem pro naši zemi nejsou zbabělí, Babišem ochočení, nesvéprávní poslanci ANO a pro Rusko nepokrytě pracující poslanci SPD.

Pouze poslanci vládní koalice prodloužili dočasnou ochranu pro uprchlíky z Ukrajiny před ruskou agresí a genocidou do konce března 2024. Vízum o dočasné ochraně uprchlíkům umožňuje přístup na český trh práce a prvních pět měsíců po příchodu do země jim stát hradí zdravotní pojištění. Poslanci ANO a SPD se zdrželi a zdržet se znamená nepodpořit prodloužení ochrany pro lidi prchající před ruskou válkou. Dodám, že při minulém hlasování bylo ANO ještě pro.

Proč Babišovo hnutí změnilo postoj? Skončily na Ukrajině boje? Každý ví, že ne, Putin ji nechává bombardovat, nikde není bezpečno, kamkoli může dopadnout smrtící raketa či bomba. Rusko ničí energetickou strukturu Ukrajiny, chce, aby tamní lidé umřeli mrazem, hladem, žízní. Odtud plyne: Ukrajinci nutně potřebují naši intenzivní pomoc, uprchlíci naši ochranu.

Malá, leč důležitá poznámka: ANO má 72 poslanců ve sněmovně. Ani jeden, ani jedna z nich se neodvážili hlasovat pro její prodloužení. Nenašla se, nenašel se ani jeden samostatně myslící, statečný, svědomím se řídící, nezotročený. Hnutí je skutečně vlastnictvím Andreje Babiše, mohl by si ho klidně strčit do svého svěřenského fondu.

Jak ANO svoji lhostejnost k Ukrajině, jak svůj zjevně proruský postoj zdůvodnilo? "My nejsme ve válce," prohlásil předseda a majitel hnutí Babiš krátce před hlasováním. "Tato vláda se stále vymlouvá na válku na Ukrajině. Ano, je to hrozná věc. Nemělo se to stát. A někdo stále tvrdí, že je to těžší, než byl covid. A není to pravda."

Ale my jsme ve válce, v těžké hybridní válce, ale i v té ostré - český stát stojí jasně na straně Ukrajiny, dodává jí zbraně, účastní se jako celá EU sankcí, podporuje vstup Ukrajiny do unie a NATO. V reálu však vůbec nejde o to, zda jsme my ve vláce, jde o to, že je v ní Ukrajina a že z té v dnešní době skoro nepředstavitelné krutosti utíkají lidé, aby se spasili. Říct "nejsme ve válce" je výraz sobectví a lhostejnosti jak vůči Ukrajině, tak vůči osudu Evropy, kterou dnes ukrajinští vojáci brání.

Proč to Babiš řekl? Protože se chce v prezidentském úřadu skrýt před případným odsouzením, protože kandiduje na prezidenta a potřebuje hlasy SPD i dalších proruských švábů. Pokud by šéf ANO ještě někdy vykládal, že nepodporuje Rusko, bude lhát. Nepodporou ukrajinských uprchlíků podporuje Putina a jeho agresi. Babiš jenom kšeftuje, ví, že kandidát SPD Bašta nemá šanci postoupit a uboze nadbíhá Okamurovým voličům.

Babiš by už s Okamurou klidně vládl, ztratil zábrany

Toto jeho čím dál pevnější obětí s SPD je varováním do budoucna. Pokud se Babiš nestane prezidentem, a věřme, že nevyhraje, bude usilovat o výhru ve sněmovních volbách. Dnes už by úplně v klidu složil vládu s kolaborantským proruským Okamurou.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová neochotu maskuje: "Nejsou dopracovány nástroje sociální podpory," řekla. A také, že "lex Ukrajina nic neřeší". Přeloženo z agrofertštiny: o Ukrajince nejde.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák zase děl: "Diskuse není o tom, že nechceme pomoci uprchlíkům. Proces adaptace a integrace není takový, jaký by měl být. Vázne." Aha, takže oni "chtějí pomoci" tak, že pomoc odmítnou. Je znechucující to poslouchat.

Odmítavou rétoriku zvolila i prokremelská pátá kolona SPD, což nepřekvapí. Poslanec Radek Koten tvrdil: "Je naprostá lež, že dopady do rozpočtu nebudou žádné." Jistěže pomoc uprchlíkům něco stojí. Ale ANO i SPD tvrdí, že Fialova vláda dělá "víc pro uprchlíky než pro naše lidi", což je pustá lež.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve popsal, na kolik nás pomoc lidem prchajícím před Putinem přijde: "Když se podíváte na čísla, tak jsou nakonec nižší, než jsme předpokládali. Náklady jsme na začátku roku odhadovali, že by mohly být 2 miliardy eur, zhruba 50 miliard korun, myslím, že to bude zhruba tak polovina. Jestliže máme výdaje přes 2 200 miliard a k tomu dáte 25 miliard, tak je to něco málo přes 1 procento. Takže ti, kteří říkají, jak pomáháme ukrajinským uprchlíkům před válkou na úkor českých občanů, tak neumí číst v rozpočtu. Oni umí, ale nechtějí říci pravdu."

Jen něco přes jedno procento z rozpočtu. Představme si, že my utíkáme před Putinem a jeho vražděním do Německa či Nizozemska. Jak bychom je v duchu kritizovali, že na nás dávají jen tak strašně málo… Vůbec se nemluví o tom, že nám Ukrajinky a Ukrajinci pomáhají, dělají práce, které Češi dělat nechtějí, pomáhají jako sestry a lékaři v nemocnicích a na střediscích. Navíc u nás, v zemi, jež řeší vážný problém nízkého přírůstku populace, chce část z nich zůstat. Obecně platí: Ukrajinci jsou pro Česko přínosem.

Přínosem pro naši zemi nejsou zbabělí, Babišem ochočení, nesvéprávní poslanci ANO a pro Rusko nepokrytě pracující poslanci SPD. Přínosem není Babiš, který své poslance ovládá jak naprogramované roboty bez svědomí.

