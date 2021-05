Ovčáček slouží jako symbol české absurdity. Požehnané čtení, přátelé!

Jsme sekulární stát, velká většina českých občanů nejsou křesťané. Jsme členy EU a NATO, ne satelit Ruska. A Ovčáček je úředník, nikoliv kněz. Z jeho tweetů byste to nepoznali. Dnešní Česko.

Česká národní specialita: tiskový mluvčí prezidenta republiky a ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Tento úředník dokonale zobrazuje, kam český stát došel, kam a jak dospěl. Ovčáček se stal symbolem vrcholu současné české státnosti, českého přímo voleného prezidentství.

Soustředím se na jednu výseč činnosti mluvčího Miloše Zemana, na sociální síť Twitter. Tam je možné plasticky a jednoduše tento symbol doby sledovat. Taky kde jinde, že, "hlava státu" nepořádá tiskové konference, kde by se vyjadřovala k aktuálním tématům, jak to bývalo zvykem v dobách dávno minulých.

Už máme za sebou pokusy upozornit prezidenta, že Jiří Ovčáček je státním úředníkem a podle toho by měl konat. Jiří Korbel z ministerstva vnitra, tiskový mluvčí rezortu, pod který spadá sekce státní služby, loni serveru Neovlivní.cz sdělil: "Kancelář prezidenta republiky není služebním úřadem a tiskový mluvčí zařazený v této kanceláři není státním zaměstnancem ve služebním poměru podle zákona o státní službě." Ovčáček sice je státní úředník, je placen i z daní lidí, které rád a s chutí napadá, ale nespadá pod služební zákon.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v MF Dnes řekl: "To, co píše na Twitteru pan Ovčáček… to je skutečně do nebe volající. Úředník ve státním aparátu nemá absolutně žádné právo veřejně na sítích vyslovovat jakékoliv hodnoticí soudy, které zasahují do sféry ústavních orgánů nebo základních otázek vnitřní a zahraniční politiky. Měl by složit funkci a pak si psát na Twitteru, co chce."

To je přesné, Ovčáček si píše, co chce on a Miloš Zeman. Ti dva představují symbiózu. Prioritní nejsou informace, tiskové konference, servis pro veřejnost, prioritní je masivní ideologická indoktrinace. Když se probíráte adresou Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci, máte pocit, že jste se ocitli ve schizofrenním světě, někde mezi mluvčím jakéhosi ruského vládního politika, mluvčím velmi agilního, konzervativního katolického preláta a soukromým twitterovým účtem čerstvého věřícího, který má pocit, že je kazatelem, ba prorokem.

V čem se stal hradní mluvčí Ovčáček symbolem vrcholu současné české státnosti? Dnes je zcela normální převracet hodnoty, z bílého dělat černé, z černého bílé, z nacionalismu demokracii, z podpory našich nepřátel zahraniční politiku.

Tweet z 15. dubna: "Za líbeznými úsměvy válka. Za sladkými slovy smrt. Lidstvo je nepoučitelné." Žádný kontext, jen toto "prorocké" slovo. Představte si, že jste cizí občan, který umí česky a chce se dozvědět, jaký je český prezident. Narazíte na toto. Past. A pastí je tam nesčetně.

Tři základní linie

Poslední dobou vidíme tři základní linie v Ovčáčkových tweetech. Vyznavačská. Jde však o mluvčího Zemana, který se, pokud vím, nikdy nehlásil ke křesťanství. (To používá jako kladivo na islám zcela v rozporu s biblickým sdělením.) Udržuje však styky s kardinálem Dukou. Katolicismus Zeman - Ovčáček - chápe dále jako ryze nacionální nástroj (je to ale podivný nacionalismus, připomínající SPD, neboť se opírá o Kreml, funguje jako nástroj Kremlu, který nacionalismus v evropských zemích pomáhá živit coby unii rozkládající prvek).

Druhá linie je proruská, vidíme to třeba na intenzivní propagaci ruské vakcíny Sputnik V jako jakéhosi záchranného prvku, který zastaví pandemii covidu, když "Brusel" selhává (ač neselhává).

Třetí linie se objevila po odhalení, že za vraždami a výbuchy ve Vrběticích stojí ruská vojenská tajná služba GRU, je to linie Izrael. Mimo jiné jsme sledovali stažení unijní vlajky a vyvěšení vlajky Izraele na Hradu. Konflikt s Hamásem slouží jako perfektní zástěrka na děsivé zjištění, čeho se u nás ruští agenti dopustili.

Kdybyste se chtěli v české politice a realitě orientovat podle tweetů prezidentova mluvčího Ovčáčka, nabyli byste naprosto zavádějící, mylné představy o dění v zemi. Není to úřední, informační tweetová adresa, nýbrž její pravý opak.

Ovčáček vytváří konstantní obraz nepřátel. Sem patří dnes již většina české společnosti (soudě podle průzkumů veřejného mínění, kde začínají převažovat demokratické koalice), Česká televize, již rád a zhusta napadá, Senát a samo sebou jeho předseda Miloš Vystrčil (ODS), který se "provinil" cestou na Tchaj-wan, demokratická opozice, média i konkrétní novináři. Oblíbený zdroj: Parlamentní listy.

Jak Ovčáček vyřešil oznámení o Vrběticích? "Prezident republiky byl o případu informován panem předsedou vlády i panem vicepremiérem v průběhu soboty. Prezident republiky tedy veškeré informace má k dispozici. Nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti." Obratem se ukázal opak.

Lžou ráno, lžou dopoledne, lžou odpoledne, lžou večer

Následoval tweet: "Ve světě je ještě příliš mnoho válek a příliš mnoho násilí! Pán, jenž je naším pokojem, ať nám pomůže k překonání válečné mentality. Papež František." A další: "Všechno má svou dobu, každá činnost pod sluncem má svůj čas. Je čas k trhání i čas k sešívání, čas k mlčení i čas k mluvení. Kazatel 3, 1 a 7." Matoucí.

19. dubna: "Lžou ráno, lžou dopoledne, lžou odpoledne, lžou večer. Opozice a její média." Tentýž den další záhada: "Masarykův odkaz nás učí býti při obraně národních zájmů tvrdými, zásadovými a odvážnými. Nikoliv však zvířeckými." Proboha, kdo je zvířecký?

A další tweet mluvčího Zemana, který sliboval být prezidentem pro všechny: "Opozice politicky i morálně selhala v čase pandemie. Opozice politicky i morálně selhala v kauze Vrbětice. Svěřit opozici správu vlasti by byla národní katastrofa." (Převracení reality.) Dál: "Každý, kdo reálně hájí zájem vlasti, bezpečí občanů, každý, kdo hájí suverenitu, je podle opozice vlastizrádce, kolaborant a zaprodanec. Slovník prokurátorů, estébáků a bolševiků si opozice osvojila opravdu skvěle," píše bývalý autor komunistických Haló novin.

19. duben, absurdní "hlavoudolů" tweet: "V krizi se vždy vyrojí politici, kteří by za normálních časů trávili čas v suterénu. Po Mnichovu, po únoru 1948, po srpnu 1968 se tyhle agresivní příšery politického podsvětí draly k moci. Vyhrožovaly a soudily. Nepřipusťme, aby podobní ovládli znovu tuto zemi." Tou krizí jsou Vrbětice. Zanedlouho Zeman pronese zrádný projev, který Kreml s nadšením přivítá.

Kardinál Beran už se bránit nemůže

Den poté: "Opozice už více než rok soustavně lže a šíří nenávist. Toto je jen další ostudný projev." A pod tím foto Hradu s nápisem VELEZRADA, který promítla organizace Zastavme velezradu. A za tím tweet: "Hlas pro opozici je hlas pro válku. Pamatujte si to, až půjdete k volbám." Do toho Ovčáček pravidelně "žehná" (23. 4.): "Milí přátelé, přeji vám klidnou nadcházející sobotu a požehnanou 4. neděli velikonoční!" Tenhle mix je opravdu šílený, o nějaké nestrannosti ani potuchy.

Po projevu Zemana 24. dubna, v němž lživě tvrdil, že existuje více vyšetřovacích verzí Vrbětic: "Převelice děkuji mnoha občanům za slova podpory adresovaná panu prezidentovi. Jeden z ohlasů mne dojal a promluvil mi ze srdce: Mohu konstatovat jediné - máme na Hradě po roce 1938 prvního skutečně statečného prezidenta!" A 26. dubna: "Rozdíl mezi českou novinařinou v letech 1949-1954 a tou současnou už prakticky neexistuje. Vlastně ano, jeden. Zatím novináři nepožadují tresty smrti." Absolutní bláboly mimo realitu.

28. dubna opět Sputnik: "Zajímat nás mají tvrdá data z praxe. A ta hovoří jednoznačně. Podle maďarských dat vychází ruská vakcína Sputnik V jako nejbezpečnější a nejúčinnější. Dle tabulky poskytnuté maďarskou vládou má nejmenší počet nakažených na 100 000 očkovaných."

Pak přijde záplava tweetů, jejichž tématem je Zemanova podpora Izraeli, jež má zjevně překrýt Vrbětice. Třeba 17. května: "Je to zraňující," lkají progresivisté a pomocí této kouzelné věty likvidují kohokoliv s jiným názorem. Když jde ovšem o to zraňovat Izrael, tam jsou progresivisté vždy v první řadě." Týž den se objevuje modlitba s fotografií kardinála Berana, který se už nemůže bránit: "Oroduj za (česká vlaječka) kardinále/ který už teď pro srdce/ svatý jsi./ Amen."

Zakončeme Ovčáčkovo mluvčení a tweetování zvoláním 16. května: "Požehnanou neděli přeji, milí přátelé!"

Jsme sekulární stát, velká většina českých občanů nejsou křesťané. Jsme členy EU a NATO, nikoliv satelitem Ruska. Ovčáček je státní úředník, nikoliv kněz. Ale z jeho tweetů byste to nepoznali. Česko.

