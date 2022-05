Řeči o porcování ČEZ lidem k nižším cenám za energie nepomohou

Úvahy o dělení polostátního kolosu, do nichž se pustil premiér Fiala, teď vůbec nejsou namístě. Jen vládu zdržují od úkolů, které je nyní třeba řešit opravdu naléhavě a v nichž zatím bohužel selhává.

Zdá se, že Petr Fiala (ODS) objevil svůj Apple Store. Pro připomenutí: když jeho předchůdce ve Strakově akademii už neměl co slíbit, začal si vymýšlet, že v Praze americký technologický gigant už brzo otevře svou první prodejnu. Aktuální předseda vlády si zase zkouší zjednat pozornost vypouštěním balonků o tom, že nastal čas zatřást nejdůležitější českou energetickou firmou.

Není těžké pochopit proč. Krocení raketově rostoucích cen energií se kabinetu vymyká z rukou. Všechny okolní země už v souvislosti s tím poměrně masivně podporují domácnosti i firmy - Poláci srazili zdanění, Slováci zastropovali ceny a Němci i Rakušané se rozhodli pro plošné příspěvky plus radikální zlevnění veřejné dopravy.

A Češi? Vláda začíná nahlas uvažovat o tom, že by si pohrála s ČEZ…

Když je v krizi pravice levicí

Úvahy o jeho rozdělení nejsou nijak nové. Docházelo na ně především v souvislosti s výstavbou nových jaderných bloků. A to proto, že jde o extrémně nákladný krok, který je podstatně jednodušší pro firmu státní než pro společnost, v níž se 30 procent minoritních akcionářů může právem ptát, kam a proč mají zmizet jejich zisky. Aby pro erár vyplácení menšinových vlastníků nebylo zbytečně nákladné, nabízela se jako jedna z možností ČEZ rozdělit. Státu by pak zbyly jaderné a uhelné elektrárny, zatímco soukromníci by se věnovali distribuci a obnovitelným zdrojům.

Jenže premiér Fiala jde nyní ve svých úvahách mnohem dále. "Obecně platí, že každý stát musí mít nějaké nástroje, aby zajistil kritickou infrastrukturu a aby lidem a firmám zabezpečil dostatek energie ve chvíli, kdy se dostáváme do krizové situace. Těch možností je víc - kritickou infrastrukturu může stát vlastnit, může vlastnit obchodníka s energiemi nebo jeho část nebo může mít takovou legislativu, která umožní do tržního prostředí v kritické situaci zasáhnout," řekl Hospodářským novinám.

Co slovo, to karambol. Je pozoruhodné, že pravicový politik, který celý život volá po maximální roli trhu, najednou v krizi poptává státní nadvládu nad energetickou infrastrukturou.

Kontrolu jsme už dávno ztratili v plynárenství i vodohospodářství, v ČEZ zase polostátní struktura zaručuje, že se firma bude chovat standardně a transparentně jako každá jiná veřejně obchodovatelná společnost. Nikdo na pravici proti tomu dosud nic nenamítal.

Jistě, představa, že vláda disponuje vlastním obchodníkem s energiemi, zní nyní lákavě - mohl by pro ni třeba nakupovat plyn určený pro skladování v zásobnících. Jenže jednak už to nyní dělá ministerstvo průmyslu. A pak také: jakou roli by měl nový státní obchodník hrát v případě elektřiny? ČEZ by část produkce rovnou levně prodával státu a další pak posílal na burzu? To je absurdní.

Úplně nejvíc ale zarážejí řeči o speciálních zákonech, s jejichž pomocí by bylo možné firmám nařídit, za kolik mají energie prodávat. To už se můžeme rovnou vrátit k centrálnímu plánování. Působí to, jako by "neporušitelné" pravicové poučky braly v krizi rychle za své a stáčely se pod tíhou reality bez okolků doleva. Včerejší advokáti rapidní privatizace se najednou stávají hlasitými proponenty co nejsilnějšího státu, který si nejen vaří pivo (Budvar), vlastní hotely (Thermal), ale nakonec rozhoduje i o prodejních cenách energetických společností.

Tudy však cesta z aktuální krize nevede. Složité - a proto několikaleté - dělení obří firmy by s nynějšími cenami absolutně nijak nedokázalo hnout, zato by ale mělo potenciál úspěšnou společnost zničit.

Hlavně ne jednoduchá řešení

Těžko říct, proč v Česku vždy potřebujeme znovu a znovu vynalézat kolo, když ostatní na něm už dávno jezdí. Co takhle třeba využít rekordních zisků ČEZ a poslat je občanům v podobě příspěvku na energie? Když už nyní ministr průmyslu pět minut po dvanácté konečně připravuje plošnou pomoc, nabízí se dividenda z polostátního kolosu jako ideální zdroj k jejímu financování.

Jenže stát toho z neznámých a jen těžko pochopitelných důvodů nechce využít. A v těžkých časech se nyní chystá vzít ze zisku firmy dokonce méně, než kolik si bere obvykle. Státní kasa se chce zjevně za každou cenu vyhnout jednoduchým cestám a pátrá po nějaké klikatější. Problém je, že zatím neobjevila ani tu, domácnosti i firmy přitom akutně potřebují podporu už teď, nemají-li na ni začít zítra čekat při svíčkách.

Nejdřív řešit krizi, pak ČEZ

Že momentálně není čas na debatu o rozdělení ČEZ, samozřejmě neznamená, že později nemůže nastat. Už proto, že tendr na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech zatím představuje jeden velký bizár. Oficiálně se jej účastní tři hráči, reálně ale umí potřebný reaktor vyrobit jen jeden (americký Westinghouse) a celé to slibuje platit erár. Pak samozřejmě není důvod, aby to dělal přes polostátní společnost - a nabízí se v úvodu zmiňovaný postup.

Ostatní části firmy ale zjevně vytvářejí dohromady smysluplný celek. Kombinace výroby i distribuce energie úspěšně funguje. Managementu sice občas vadí poštěkávající minoritní akcionáři, ale jejich "otravování" je jen ku prospěchu věci - udržují kolos ve střehu a nutí jej k průhlednosti. Stačí si představit, co by asi politici s firmou vyváděli, kdyby ji plně ovládali.

V situaci, kdy řada podniků i domácností přestává být - nikoli vlastní vinou - schopna platit faktury a složenky, opravdu není dobrý nápad pouštět se do myšlenkových experimentů. Zvláště když vláda stále ještě nedokázala přijmout ani to nejzákladnější opatření, které už všude okolo nás přináší užitek - dodatečné příjmy z inflace proměnit v dočasné slevy na energie. Už včera bylo pozdě.

Video: Žrouti energie se dají zkrotit, pomůže měření, chytré zásuvky a rozum