Panda za Jen-šu nepřijede! Zanevřel Si Ťin-pching na Zemana? Zle, matičko, zle

| Foto: CCTV Animation a Little mole cartoon

Přátelství českého Krtečka a čínské pandy zdá se nalomeno. | Foto: CCTV Animation a Little mole cartoon

Nejsmutnější na té česko-čínské pandí patálii je pak vědomí, že i sám Miloš Zeman může selhat, zklamat. To to bolí, to opravdu moc bolí.

Tak to všecko vypadá, že panda v pražské zoo chována nebude, což je, přiznejme si to, rána politice česko-čínského nerozborného přátelství. Podle ředitele zoo Miroslava Bobka prezident Miloš Zeman čínského prezidenta Si Ťin-pchinga při své poslední návštěvě o pandy velké "nepožádal a pro Českou republiku je nezískal" (přitom pro ně už chystají pavilon za 200 milionů).

Oč jde? Trestá nás Miloš Zeman? Nebo je snad on trestán panem Si? Jak jsme se na pandy těšili, a teď nic, šlus, nebudou, obrovské zklamání.

Může být problémem, že pandy měly žít v Praze, potažmo tedy v pražské kavárně? Že by se na ně chodili koukat převážně kavárníci, navážející se jak do pana Ze, tak do pana Si?

Nevíme, co se stalo, a doufáme, že po příčinách tohoto vážného diplomatického selhání pátrá naše premiérem Babišem konsolidovaná zahraniční tajná služba ÚZSI.

Připomeňme si s bolestí v srdci, jak to celé začalo. Na konci října 2014 vystoupil Miloš Zeman v Pekingu v čínské státní televizi CCTV a vedl nezapomenutelný rozhovor, maje na kolenou vycpaného českého Krtečka. Tehdy zazněly nejen slavné věty "neučíme vás tržní ekonomiku ani lidská práva, naopak se od vás chceme učit" a "jsem v Číně, abych se naučil, jak urychlit ekonomický růst nebo stabilizovat společnost", ale také se, obrazně řečeno, zasnoubili Krteček, jehož Zeman ostentativně nazýval čínsky Jen-šu, a panda.

Zeman (2014): "Dneska v přítomnosti vašeho prezidenta podepíšu dohodu o spolupráci mezi Českem a Čínou a na seriálu o Jen-šu a pandě. O obou zvířatech. Tak tohle je opět konkrétní ukázka přátelské spolupráce. Nikoli vzájemné kritizování, ale přiučování se namísto poučování."

CCTV: "Pane prezidente, zmínil jste Jen-šu a víme, že moje televizní stanice CCTV bude spolupracovat se svými českými partnery na výrobě série nových pohádek o Jen-šu a pandě. Jak se vám ten nápad líbí?" Zeman: "Jen-šu bude o něco větší než ve skutečnosti a panda o něco menší než ve skutečnosti, aby byli přibližně na stejné úrovni. Myslím, že je to skvělý nápad, protože oba jsou symboly našich zemí." A tak to šlo dál a dál.

Čínská kočka versus česká myška

(Připomeňme, co zmínil překladatel rozhovoru pro tehdejší Lidové noviny: slovo krtek v čínštině obsahuje znak pro myš a slovo panda znak pro kočku. Pan Si kočka, Čína kočka, pan Zeman, Česko, myška. Jak symbolické!)

A kde to všecko dneska je? Co Miloš Zeman provedl, že zřejmě ani nesměl požádat o pandu, zatímco o Krtečkovi tehdy tvrdil "Každá rodina v Číně zná Jen-šu"? Sežrala kočka myš a zapomněla, že jí měla poslat pandu do zoo?

Možná na Zemana padl stín kvůli panu Jie Ťien-mingovi, jeho poradci, kterého v Číně sebrali pro korupci, ale český prezident si ho dál tvrdohlavě drží coby poradce, jako by nepochopil, proč byl pan Jie v zemi středu "stabilizován".

Důvodem mohou pochopitelně být i výroční zprávy tajné české služby BIS, které píší o čínských agentech jako o riziku, jež je srovnatelné s rizikem ruských tajných služeb. A ředitel BIS, negenerál Koudelka, se nechal slyšet, že nás chce Čína zničit! Poslat k nám pandu, aby ji zde obtěžovali "bizoni" (agenti BIS)? No to těžko, že.

Pandě také může vadit, že letos koncem února, po více než dvouletém otálení, české vnitro poskytlo osmi čínským křesťanům azyl (pravda, o azyl zde žádalo 92 čínských křesťanů, 70 bylo odmítnuto, 14 od nás po dlouhém a marném čekání raději odešlo). Ale přece, má pan Si poslat pandu do země nestabilizované tak, že dává jeho občanům azyl?

Další varianta nepandy v Praze: Si Ťin-pching žárlí na Vladimira Putina, že ho má Zeman radši, a, jak víme, tohle se velice těžko vyvrací, byť se jistě pan Tvrdík snaží.

Můžeme si klást otázku, zda příčinu nezavdal sám Krteček, pro nás postava milá, nekonfliktní, pokojně sedící na klíně Miloše Zemana, na Číňany však může působit lehce urážlivě, že spolupracuje s kdekým (žába, čáp, ježek, pavoučkové, borůvky, mravenečkové, rak, ptáček rákosníček), s drakem však ne, přičemž drak je v Číně spojen se symbolem "jang", s dobrem. Proč plátno na kalhotky stříhal rak, a ne drak?

Varianta, že se Zeman zlobí na Prahu, a proto nepřivezl pandu, se zdá méně pravděpodobná, mohl ji přece umístit na Hrad nebo na Ostravsko, Karvinsko či Bruntálsko, kde letos v prezidentských volbách získal nejvíce hlasů.

Všecko to, bohužel, vyhlíží na velmi, velmi nepříjemnou variantu, že pan Si Ťin-pching není spokojen s panem Zemanem. Snad není vše ztraceno, všimněme si významného detailu: český prezident svůj čínský protějšek o pandy velké nepožádal, zjevně si tedy uvědomuje, že v očích pana Si Česko ještě dostatečně nestabilizoval, a to sebeuvědomění by mohlo vést k poučení z krizového vývoje a k nápravě situace. Jestli se Zeman polepší, třeba nakonec ještě pandy budou.

Nejsmutnější na té pandí patálii je pak vědomí, že i sám Miloš Zeman může selhat, zklamat. To to bolí, to opravdu moc bolí.