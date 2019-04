Papaláška Pokorná Jermanová: Já nic! Za všechno může Kalousek

Vysvětlení podezřelých smluv veškeré žádné, jen bídný pokus kauze uhnout: jsem po porodu, je to útok na Babiše (ale pozor - Babiš není po porodu).

S ustrnutím sledujete, co tropí středočeská hejtmanka za ANO Jaroslava Pokorná Jermanová. Server Seznam Zprávy odhaluje, jaké smlouvy byly na kraji podepisovány a že hejtmanství najímalo externí pracovníky na služby, které jinde běžně zajišťují úředníci. Celková suma za externisty činila 5 milionů ročně. Oficiální zdůvodnění? Krajskému úřadu prý po volbách v roce 2016 utekli klíčoví lidé…

O jaké smlouvy se jedná a jakých činností se týkaly? Známo je jen to, co bylo uvedeno jako popis činnosti (jména vyplácených krajský úřad odmítá zveřejnit, nelze tedy poznat, jestli šlo o experty na danou oblast, nebo jen o nějaké známé, kteří si potřebovali přivydělat). Není divu, náplní byla třeba "analýza hudebních festivalů", "sledování aktuálního dění a poskytování zpětné vazby", "zajišťování monitoringu periodik" atd.

Andrej Babiš prezentuje hnutí ANO jako nové, čisté, jež chce Česko měnit k lepšímu. Sama hejtmanka o sobě píše: "Snažím se jít příkladem ostatním ženám, které se snaží v politice měnit věci k lepšímu nebo se do ní chtějí teprve zapojit." Ano, jde jí to výtečně. Na kauzu podivných smluv s externisty zareagoval i Babiš: "Určitě jí napíšu, musí to vysvětlit." Není jasné, proč jí bude psát, mají na sebe přece číslo na mobil. Nebo už ne?

Připomeňme, že když nešlo o Jermanovou, ale o snahu vyhnat z Generální inspekce bezpečnostních sborů bývalého ředitele Michala Murína, byl premiér mnohem aktivnější. Nechal projít všechny smlouvy, které Murín podepsal, jeho lidé hledali chybu (vzpomeňme na premiérovo varování "bude to se skandálem"), nakonec našli jednu smlouvu na mediální poradenství (GIBS neměla příliš dobrou pověst) a tu začal zřejmě bez úspěchu vyšetřovat speciální útvar hospodářské kriminálky. V Právu se Babiš tehdy tázal, na co ředitel GIBS potřebuje mediální poradenství… Proti tomu jsou smlouvy Jermanové o řády podezřelejší. Především proto, že se týkají činností, které si má úřad zabezpečit buď vlastními silami, nebo je možná vůbec zajišťovat nemusí.

Babiš zažívá mizerné období

Reakce hejtmanky na novou kauzu: "Opozice tento tlak načasovala přesně do začátků mého těhotenství a další vlnu spustila necelý týden po narození mé dcery." (Ne já, čerstvá matka, jsem něco spáchala, to ostatní jsou lidské hyeny.)

Zůstat v úřadu ovšem byla její volba, navíc byly ty podezřelé smlouvy podepisovány na konci roku 2016 a v roce 2017, kdy se v šestinedělí nenacházela.

Za všechno může Miroslav Kalousek (TOP 09). Ne snad, že by on uzavíral ty smlouvy, to ne. Několik citací z prohlášení hejtmanky: "V posledních 8 měsících jsme se já a moje rodina staly oběťmi řízeného nátlaku. Dva případy byly uměle vytvořeny opozicí ve spolupráci s opozičními médii. Oba případy, ´případ automobilu´ a ´případ smluv PR´ nemají žádný právní ani politický základ." (Všimněme si výrazu "opoziční média", zřejmě míněna ta neagrofertní, nezávislá.)

"Zoufalý Miroslav Kalousek tak porušuje své vlastní pravidlo a chce podat trestní oznámení na ženu na mateřské dovolené s jediným cílem: ovlivnit ´případ střetu zájmů Andreje Babiše´."

Skutečné vysvětlení smluv žádné, jen bídný marketérský pokus nové kauze uhnout: jsem po porodu, je to útok na Babiše (ale pozor - Babiš není po porodu), žádné kauzy neexistují, to Kalousek.

Pokud jde o případ služebního superbu, který používal její manžel, ač nebyl zaměstnancem úřadu: loni v létě hejtmanka tvrdila, že ji muž vozí krajským autem o víkendech na služební akce. Letos v únoru se ukázalo, že Jakub Pokorný využíval Škodu Superb pouze k soukromým účelům, nevykazoval ani najeté kilometry, jak ukládala smlouva s krajem (viz opět "opoziční médium" Seznam Zprávy). Dalo by se to shrnout: papaláška Jermanová.

Babiš zažívá špatné období: ovlivňování veřejných zakázek v Brně, do něhož je namočeno ANO, jeho pravá ruka Jaroslav Faltýnek musel dokonce podstoupit domovní prohlídku, zabavili mu počítač a telefon, montoval se do tendru na firmu, která bude vybírat mýtné. Dál: policie ukončila vyšetřování okolo Čapího hnízda.

A ještě: městský úřad v Černošicích Babišovi v lednu uložil pokutu 200 tisíc za přestupek, jímž je střet zájmů týkající se vlastnictví médií (chápejme: těch neopozičních). Babiš se odvolal a případ řešili krajští úředníci právě u Pokorné Jermanové a jaká náhoda, odbor byl těsně před tím reorganizován. Nedávno vrátil případ Černošicím k doplnění.

Zdá se tedy, že Pokorná Jermanová i tuhle kauzu přežije. Ona není Michal Murín, premiér Babiš ji potřebuje, takže ty smlouvy na analýzu hudebních festivalů atd. byly určitě křišťálově čisté. Což nic nemění na faktu, že Pokorná Jermanová je perlou mezi hejtmany.