Blažek škodí vládě i Fialovi. Není důvěryhodný, kráčí ve stopách Babiše

Proč ministra spravedlnosti trpí ostatní čtyři strany vládní koalice, lidovci, topka, Piráti a STAN? Jeho ataky na vrchní státní zastupitelství v Olomouci jsou přece naprosto průhledné.

Nelze pochybovat o tom, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) má silné slovo ve vládě a velký vliv na premiéra Petra Fialu (ODS). Ten se také díky němu stal předsedou modré strany, Blažek se předsedou stát nechtěl. Některé znalce české politiky překvapilo, že vstoupil do Fialovy vlády, i když ho prověřovala a stále dál prověřuje policie. Podezírá ho z podílu na korupci a z manipulací s městskými byty a prostory v Brně. Blažek vinu popírá, Fiala za ním stojí, jinak by si ho do vlády nevzal. Poslední dobou se zdá, že pozice ministra spravedlnosti může být celkem výhodná, když politik řeší potíže s policií.

Blažek vehementně prosazuje reformu olomouckých vrchních žalobců, kteří dozorují právě policejní prověřování jeho vlastní možné korupce. Ministr tvrdí, že žalobci pracují špatně. Opírá se o jakousi nikým neviděnou analýzu, kterou odmítl Aktuálně.cz vydat. Podle znalců jedná protizákonně. Oldřich Kužílek, jeden z autorů zákona o svobodném přístupu k informacím to vidí jako skandální porušení zákona. Částečky údajné analýzy Blažek zveřejnil na webu jím řízeného resortu, jenomže nejvyšší státní zástupce Igor Stříž označil zveřejněné střípky za zavádějící a kusé. Ministr Blažek přišel s tím, že analýzu slyšel pouze v ústní formě, proto ji tedy zřejmě nemůže vydat. Absurdní kličkovaná.

Blažek vyhlíží jako přímo ukázkový ministr, který se ocitl ve střetu zájmů. Dostává se do konfliktu nejen s olomouckým zastupitelstvím, což zřejmě velká část ODS kvituje s povděkem a zadostiučiněním, ale i s nejvyšším žalobcem Střížem, který tvrdí pravý opak než ministr, tedy že olomoučtí žalobci špatně nepracují. Chystá vlastní analýzu jejich práce.

Jak již naznačeno, olomoucké státní zastupitelství je pro býka ODS, který se vrátil do Strakovy akademie, rudý hadr. Strana této části žaloby nemůže zapomenout zásah na Úřadu vlády v červnu 2013, který dozoroval olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Ten ke konci března 2022 po jednáních s čerstvým ministrem Blažkem na funkci rezignoval.

Ištvanovi vyčítali především to, že "shodil vládu", ale také způsob, jakým policie zatkla Janu Nagyovou, později Nečasovou, milenku tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS). Dodejme, že Blažek sloužil jako ministr spravedlnosti i v padlé Nečasově vládě, má tedy na Olomouc nejen odéesáckou, ale i osobní "žízeň". A ještě dodejme, že onen slavný a mnohými nenáviděný zásah na Úřadu vlády 2013 na nějaký čas přerušil vliv kmotrů na českou špičkovou politiku. A, pravda, přivedl do vedení země kmotra kmotrů.

Nechce moc přísného soudce

Blažkova žízeň na zlou Olomouc se nyní nebezpečně spojila s faktem, že olomoučtí státní zástupci dozorují právě policejní prověřování, zda se "don Pablo", jak ministrovi spravedlnosti v Brně přezdívají, a jeho blízcí spolupracovníci z ODS nedopustili trestných činů. Policie je podezírá, a to včetně primátorky Brna Markéty Vaňkové (ODS), z masivních manipulací s městským majetkem.

Další politická nepochopitelnost. Blažek udělal z jednoho z podezřelých, z Radomíra Daňhela, svého náměstka. Argumentoval mimo jiné tím, že Daňhel "rozumí problematice rozpočtu". Vypadá to až komicky, když si uvědomíme, že Daňhelova firma vypracovávala účetnictví společnostem, které okradly stát o stamiliony korun. Daňhelův klient za to vyfasoval 13 let vězení a je na útěku. Policie však Daňhelovi nedokázala, že o machinacích věděl, experti ale uvádějí, že si podezřelého podnikání nemohl nevšimnout.

A poslední střípek do mozaiky - Blažek prosazuje i změnu na krajském soudu v Brně, tedy v instituci, která by v případě obžaloby soudila prověřovanou kauzu kolem brněnské ODS. Odmítl jmenovat místopředsedu trestního úseku. Argumentuje další analýzou a tu zase odmítá Aktuálně.cz poskytnout.

Oč může jít, to osvětlí citace z Hospodářských novin: "Předseda krajského soudu Milan Čečotka navrhl do funkce soudce Aleše Novotného, známého ukládáním přísných trestů. Ten v minulosti poslal do vězení například podnikatele íránského původu Shahrama Zadeha za masivní daňové úniky. A to navzdory tomu, že dle svých kolegů čelil nebývalé cílené kampani. V roce 2016 se ho dvacet sedm z dvaceti devíti soudců trestního úseku soudu zastalo a jeho tehdejší šéf ho označil za soudce s vynikajícími výsledky."

Když celé to justiční divadlo sledujete, napadne vás, že se výměnou vlády po volbách 2021 tak moc nezměnilo. Když vládl Andrej Babiš, bylo skutečně těžké věřit v naprostou nezávislost policie a žaloby. Týkalo se to a týká dál především kauz expremiéra, tedy údajně podvodně vylákané dotace na farmu Čapí hnízdo, ale i reklamy na Čapáku. Nelze si nevzpomenout, jak drsně se Babiš zbavil šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína - buďto to bude po dobrém, nebo po zlém -, který nechtěl tlačit na vyšetřovatele Čapáku. Nelze zapomenout i na další akce. Zdá se, že jistá ochrana Babiše pokračuje setrvačně dál, jinak by žalobci možná museli přiznat, že nebyli skutečně nestranní.

Proč mlčí ostatní strany pětikoalice? Lížou si své rány

Vzít si za této situace, kdy je důvěra v žalobu i v práci policie otřesena, na post ministra spravedlnosti policií prověřovaného Pavla Blažka, byla evidentně hrubá chyba. Šéf každého resortu, ale tohoto speciálně, by minimálně neměl být prověřován policií a napojen na další osoby, jež policie vyšetřuje a podezírá z trestných činů. Fakt, že si Blažek vzal jako náměstka Radomíra Daňhela, který vedl účetnictví podvodníkům, se jeví taky jako naprosto absurdní. Jako by ministr ani jiné lidi neměl k dispozici…

Proč toto všechno Petr Fiala trpí? Vypadá jako slabý premiér, který neovládá ani vlastní stranu. Zdá se, že vliv, který nad ním má Blažek, musí být ještě větší, než se původně předpokládalo. Profesor politologie Fiala přece musí vědět, že nejen jemu, nejen vládě, ale i jím vedené ODS tohle všechno škodí. Působí jako strana, která se změnila jen málo, povrchně, nedostatečně. Jistě, Blažek Fialu "udělal", Blažek - a to je taky naprosto typické - má blízko k Miloši Zemanovi a zřejmě premiérovi s prezidentem pomohl, ale… Zeman končí, tragicky končí, tato Blažkova role už není potřeba.

Porovnejme si, jak reagovalo Rakušanovo hnutí STAN na špinavou kauzu Hlubuček - Redl. Rezignoval ministr školství Petr Gazdík, kterého policie ani neprověřuje, nepodezírá. Skončil prostě proto, že se stýkal s Michalem Redlem. Pokud by takto postupovala i ODS, nemohl by se Blažek ministrem vůbec stát, když je podezřelý z korupce. Postup STAN byl správný, postup ODS je nesprávný a pro ni typický.

Zajímavé je, že to trpí ostatní čtyři strany vládní koalice, tedy lidovci, topka, Piráti a STAN. Blažek, zdá se, škodí celé vládě, jeho ataky na vrchní státní zastupitelství v Olomouci jsou přece naprosto průhledné. Proč se neozve Markéta Pekarová Adamová, Marian Jurečka, Vít Rakušan a Ivan Bartoš? Nebo se ozývají a je to marné? Strany a hnutí si zřejmě lížou svoje rány, STAN se vzpamatovává z Hlubučka a řeší drtivý propad preferencí, Piráti se cítí ve vládě slabí, topka a lidovci by se nyní sotva udrželi ve sněmovně. Ale bránit by se měli, Blažek ve vládě nemá co dělat.

