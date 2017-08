Pelikán by měl rezignovat. Kope za Babiše, ne za nás

před 15 minutami

Stát se toto v Německu, strana by ministra, který takto ujel, rychle donutila k rezignaci. Musel by šupem skončit. U nás ne. Chyba.

Ministr spravedlnosti za ANO Robert Pelikán vážně zpochybnil práci policie při vyšetřování údajného dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Tvrdí, že žádost o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání je jasnou snahou o ovlivnění voleb. Řekl to v rozhovoru pro Respekt.

Citace: "… každý, kdo alespoň zdálky viděl, jak se vyšetřují takovéhle věci, tak mu musí být zcela zřejmé, že jediným možným důvodem pro žádost o vydání, podanou několik týdnů před volbami, může být ovlivnění těchto voleb. V tom má Andrej Babiš nepochybně pravdu."

Toto řekl ministr spravedlnosti, který ve vládě odpovídá za justici. Obvinil policii, jejíž práci dozoruje státní zastupitelství spadající do oblasti jeho resortu, že pracuje na politickou zakázku. Tvrzení vypustil z úst, aniž by uvedl jediný důkaz. Je to jen dojem.

Pelikán pokračoval, že o likvidaci Babiše slyšel už dávno, "koneckonců i mně dva roky jistí lidé vyprávějí, že se tohle stane před volbami. Tak se to prostě stalo." Kdo jsou ti "jistí lidé", odmítl sdělit, ale z vět vyplývá, že policie chce Babiše zlikvidovat.

Pelikán neuznává, že by policie, jíž bylo vytýkáno, že v kauze Čapí hnízdo pracuje pomalu (rozuměj "pomalu na zakázku"), mohla shromáždit dostatek důkazů pod dohledem dozorujícího žalobce. Pak by totiž musela podat žádost o vydání, neboť volby v trestním řádu nehrajou žádnou roli.

Podle Pelikána ovšem hrajou. Argumentuje, že po volbách, bude-li Babiš opět zvolen, policie bude muset žádat znovu o vydání novou sněmovnu. Takže měla počkat a ušetřit si dvojí práci. Pokud by ovšem počkala, ovlivnila by volby taky, hrála by divadýlko, že důkazy nemá.

Pelikán přece dobře ví: pro vyšetřování volby nemají žádnou relevanci, relevantní je pouze poslanecký mandát, nic jiného. Pokud má podezřelý mandát a policie důkazy o jeho domnělé trestné činnosti, musí požádat o jeho vydání, není jiné cesty.

Ministr spravedlnosti se ohání svou advokátní praxí, z níž mu prý vyplývá, "že police nemohla mít žádný rozumný důvod pro to, aby v tuto chvíli žádala sněmovnu o zbavení imunity. Já nepotřebuju žádná další fakta, krom toho, že policie to udělala po roce a půl vyšetřování před volbami."

Nemáme v ruce policejní spis, nevíme, jaké shromáždila důkazy, to ví dozorující žalobce. A stejně jako my to neví Pelikán. Prostě jen kope za svého stranického šéfa. Zapomněl, že není Babišův fanoušek, ale ministr, který se občanům zodpovídá za českou justici. Svým tvrzením jí zasadil tvrdou ránu, těžce ji zpochybnil.

Stát se toto v Německu, strana by ministra, který takto ujel, donutila k rezignaci. Musel by šupem skončit. U nás ne, u nás už jsme zvyklí, že si politik plácá, co chce, ministr neministr. Ukáže se, že Babiš zneužíval svoje noviny, normál, nic se neděje, on tvrdí, že "je to účelovka". Ukáže se, že Babiš lhal o Čapím hnízdě, nevadí, on říká, že je to účelovka, kampaň proti němu.

Teď se přidal Pelikán, zase je to účelovka, policie prostě chce ovlivnit volby (dozorující státní zástupce zřejmě taky, neřekl, že policie neměla žádat o vydání, že s tím nesouhlasí).

Nesmíme si na to zvykat. Pelikán šlápl těžce vedle, není ministrem spravedlnosti pro nás, ale pro Babiše. Měl by rezignovat. Není možné, aby takový politik-plácal garantoval českou justici. Ujel, poškodil policii i žalobu, zapletl se do kauzy Čapí hnízdo, už mu nemůžeme věřit. Jako šéf spravedlnosti selhal.