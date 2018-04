Lepší Česko: Pelikán končí, nerad okamurovce. Foldyna zas láká nácky ze chřtánu SPD

AKTUALIZOVÁNO před 12 minutami

Haló, to jsou Noční vlci? Kdy zas přijedete do Děčína? ČSSD po vás touží! | Foto: ČTK

Čerstvý místopředseda Jaroslav Foldyna nabídl ČSSD přesně ty postoje, které ministra Roberta Pelikána z vlády a klubu ANO vyhánějí.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (podle Babiše "městský intelektuál") oznámil, že až skončí vláda v demisi, skončí i on. Zůstane "řaďákem" v ANO. Jaroslav Foldyna (děčínský boxer) se v sobotu stal místopředsedou ČSSD. Obojí je pro českou politiku nebezpečně příznačné.

Pelikán Aktuálně.cz vysvětlil své důvody. Patří mezi ně vydání údajného hackera Nikulina do USA: "…očekával jsem, že to vyvolá u některých politických subjektů v Česku nepřátelské reakce a nechtěl jsem tím zatěžovat jednání o budoucí vládě," řekl. Subjekty zastávající postoje nakloněné Putinovi se, jak víme, nacházejí i v ANO.

Dál Pelikán: "… moje stanoviska a názory nejsou vždy většinovým stanoviskem našeho hnutí." Příklad? "Názory na SPD. Ale celkově jsou mé názory tu více tu méně od směřování celého hnutí odlišné. Do určité míry je to v každé straně přirozené, ale od určité míry je to už divné."

Vysvětluje, že velmi obtížně hledá "porozumění u řady poslanců v našem klubu, co se lidských práv týká". Celkově se jedná o to, "jak se má přistupovat k lidem, kteří jsou objektem sociálního vyloučení. Řada našich poslanců, a jsou to až čtyři pětiny, tlačí tvrdý přístup k těmto lidem."

Nechme teď stranou, jak Pelikán coby šéf spravedlnosti podporoval Babiše proti policii v kauze Čapí hnízdo. V tom jednal jako typický "anoist", vyznavač šéfa. Že však čtyři pětiny poslanců ANO podle něj zaujímají de facto postoje okamurovců, to ohrožuje demokracii. A "městský intelektuál" to raději balí, než by s přesilou bojoval. Nemá sílu jít proti trendu.

Naopak trendařem na druhou, "oranžovým espáďákem" je Foldyna. Připomeňme, že kupříkladu v květnu 2016 pozval ruský nacionalistický motorkářský klub Noční vlci do Děčína. Putinovy nácky obdivuje. A podporuje referendum o vystoupení z EU (byť za přísných podmínek).

Na druhé části volebního sjezdu ČSSD o víkendu přednesl kandidátskou řeč, za niž by se nemusel stydět žádný člen SPD. Foldyna oznámil, že je "konec tradičním politickým konfekčním stranám i tradičním konfekčním politikům".

Makače u soustruhu prý gender nebere

Vyzval delegáty: "Pojďme si přiblížit našeho voliče. Je to chlap, co maká u soustruhu, žena, co se stará o dvě děti, přitom je prodavačka v supermarketu. Mají dědečka a babičku, co celý život makali. Oni často naši politiku viděli jako velkou křivdu. Je nezajímá ani tak inkluze, ani gender, ani multikultura, ani sňatky stejného pohlaví. Je to opravdu vůbec nezajímá."

Výraz makat ocení Babiš. Makat u soustruhu (nikoli jen konfekčně pracovat), dědeček s babičkou taky makali. Foldyna vyhodil do koše inkluzi (nadchne i ODS). Makající soustružník, který má doma dítě s menším postižením, ho nezajímá. Ani babička, která makala stejně jako děda, ale brala o pětinu nižší plat. A nedej bůh, aby sociální demokrat doma vychovával homosexuála, voliči ČSSD podle Foldyny zřejmě rodí jen heteráky a heteračky.

Foldyna ještě: "Jim vadí, že musí ráno vstávat, kdežto někteří se válí do jedenácti v posteli, aby ve dvě hodiny před barákem hráli ještě na kytaru." Přímý útok na sociálně vyloučené občany nesměl chybět, pěkně nekorektně jim to naprat, espéďácky, sládkovsko-okamurovsky. Hle, nová socdem!

Foldyna si myslí, že je nekonfekční, přitom dělá to, co mnoho klasických, "tradičních" partají v celé Evropě. Kopíruje, možná ze srdce, programy neonacistů a rasistů, aby přitáhl voliče. Omyl, tahle politika je u nás obsazena a zbytky klasických členů ČSSD spíš vyžene.

Ze stejného důvodu nezabere ani antiuprchlický postoj: "My jim začínáme měnit standardy, měnit zvyky. A když oni začnou přemýšlet o svojí zemi, začnou se na to ptát, my je nazýváme xenofoby, nacionalisty, a když se zeptaj podruhý, tak už jsou fašisty. My jsme si odehnali vlastního voliče, odehnali jsem ho do chřtánu stran, které využívají tato témata."

Foldyna nabídl ČSSD přesně ty postoje, které Pelikána z vlády a poslaneckého klubu ANO vyhnaly (ministr oznámil, že skončí i jako poslanec). Pelikán nemá odvahu jít proti většině, s níž nesouhlasí. Foldyna chce kopírovat postoje zemanovců, okamurovců a komunistů (s SPD a KSČM ostatně ČSSD vládne v Ústeckém kraji) i části ANO. Chce hltat xenofoby a nácky jako "chřtán". Hamáček bude mlčet, Zimola tleskat.

Dovětek: Pelikána není škoda. Škoda by ho byla, kdyby byl ochoten SPD a jí podobné postoje tvrdě a vytrvale coby ministr odmítat. Pokud na to nemá odvahu, byl by stejně k ničemu. Zároveň jeho odchod ukazuje, že ti slušnější nemají na babišovskou politiku žaludek. Podle toho bude jeho nový kabinet vyhlížet.