Petříček končí. V Česku se rveme o hodnoty. Bezhodnotový Hrad vládne a ničí vše

Posilují dva demokratické bloky. Proto ten spěch na Hradě. Proto poprava Petříčka. Proto poroste tlak na neprodloužení mandátu řediteli BIS Michalu Koudelkovi.

Česká politika se urychluje, probíhá v ní redistribuce voličských hlasů, což je pro některé strany větší krize než celá pandemie covidu. Není snadné se v tom orientovat. Kdo celé to divadlo řídí? Kdo rozhodl o bleskovém odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD)? Nakolik to vyhovuje Andreji Babišovi (ANO)? Co to je za šachy tak krátce před volbami, do nichž zbývá 181 dní? Co to provede s přízní voličů?

Petříček po nedělním setkání se znovuzvoleným předsedou ČSSD oznámil: "Mohu potvrdit, že jsem se na schůzce s Janem Hamáčkem dozvěděl o svém odvolání." Šlo to neskutečně rychle. Proč ten spěch? Kam se Hamáček žene? Pomstít se? Pohřbít už nadobro sociální demokracii?

Zkusme nejprve popsat poněkud obecnější rámec. Co už delší dobu v Česku pozorujeme, je zápas o hodnoty. Přesněji o západní, demokratické hodnoty, o to, jestli byla změna na konci roku 1989 v pořádku, jestli ji lidé skutečně bytostně chtěli (nikoli o to, jestli jsme si ji zasloužili, to jako celek nejspíš nikoli).

Přeskočme těch 30 let, dnes jsme znovu v ringu, bez okupujících vojsk, jen s Rusy stále za zády, za krkem a v podvědomí. Bombardováni hybridní válkou, v níž Moskva neustále zpochybňuje Západ, demokracii, a především občanskou svobodu. Jakmile se "nahoře", ve vládě, objeví někdo hodnotový, zastávající hodnoty svobody (ano, v této Babišově vládě se to kupodivu taky stává, zázraky se dějí), hned se stane terčem útoků a je vyvinut obří tlak, aby odešel. Naopak, když tam sedí někdo bez-hodnotový (Havlíček, Schillerová), těší se silné hybridní podpoře.

Proč Hamáček přišel s odvoláním Petříčka těsně po on-line sjezdu ČSSD? Proč se chová tak neskutečně hloupě? Kdo ho do toho tlačí? Velkorysý vítěz by přece nikdy nezařízl svého stranického soupeře. Naopak, hájil by ho tělem proti Babišovi. Na Petříčkovi mohl Hamáček ukázat, že má charakter a že ČSSD má charakter, že hájí svoje lidi, navíc demokraty. Nezapomeňme, že Petříček ve volbě získal asi třetinu hlasů delegátů, nemálo. I kdyby mu dali jen pětinu hlasů, je to hodně. Hamáčkovi je fuk, že ČSSD může přijít o další část voličů? Že mohou prchnout třeba k Pirátům?

Co Hamáčkovi slíbili?

Jsme u jádra věci. Co Hamáček sleduje? Zjevně ne zájem strany, kterou řídí, to by Petříčka držel na postu šéfdiplomata Zeman Nezeman. Jistě je v tom kus osobní zášti, prostě ho nemá rád a není dost osobnost na to, aby své primitivní pocity překousl. Ale lze tipovat, že se v tom především skrývá osobní zájem, osobní prospěch. Znalci české politiky jeden za druhým prorokují, že ČSSD je "odkecaná". Volba Hamáčka jí nepomohla k ničemu. A tak se protřelý politik musí postarat o sebe, o svoji budoucnost. Jakou?

Stojíme před zásadní otázkou: kdo českou vládní politiku řídí? Babiš a Hamáček? Šéfové vládních stran, když jsme podle ústavy parlamentní demokracie? (O tom, že by vládní politiku ovládaly hodnoty svobody, myslím není třeba ani uvažovat. Dávno neovládají.) Odpověď známe a je naprosto autoritářská, absurdní, šílená. Vládne Miloš Zeman.

Žijeme v hybridním, neústavním prezidentském systému. Tenhle zdánlivě nemohoucí pán to tu řídí. Jeho síla slábne, sledujeme jakousi pekelnou křeč, ale stále ještě mu to funguje, stále ještě dokáže slabochy okolo sebe (patří sem Babiš i Hamáček) ovládat. Je omyl tvrdit, že Hamáček vsadil budoucnost ČSSD na Zemana a jeho voliče. Ne. Hamáček vsadil svoji budoucnost na Zemana. Co chce? Nějaký teplý velvyslanecký post? Zmizet odsud?

Petříček je hodnotový (viz jeho postoj k Rosatomu a ke Sputniku), musí pryč. Jan Blatný se nakonec ukázal jako hodnotový (viz jeho pevný postoj ke Sputniku, o jeho postoji k Rosatomu nevíme), musel pryč. Do jisté míry je hodnotový i Robert Plaga a má to setsakra nahnuté.

Babiš Petříčka držel

Jakou roli v popravě Petříčka hraje Babiš? Psal jsem to už dříve, vícekrát. Premiér Petříčka celkem držel. Podobně jako drží šéfa BIS Michala Koudelku. Babiš má svůj byznys na Západě, chce vypadat jako zápaďák, tam chce uspět, nikoli v Moskvě a Pekingu. Petříčka neodvolal, i když na to Zeman dlouho a intenzivně (my ani netušíme, jak intenzivně) tlačil. Měl ho jako takovou placku na klopě "jsem zápaďák, fakt".

To ale neznamená, že půjde natvrdo proti Zemanovi. Hrál to, odkládal, kličkoval. O hodnoty mu zase nejde, jen o sebe. O to, aby Zeman nezničil ANO, jako zničil (pomohl zničit) ČSSD. Jakmile se proti Petříčkovi postavil Jidáš Hamáček, jakmile ho na Hradě zradil za (zatím neznámých) 30 stříbrných, Babiš za něj bojovat nebude, není blázen. Navíc se už dříve podřídil faktu, že vládu, když chce, řídí Zeman.

Pojďme dál. Skutečně je celé schéma vymyšlené Zemanem? Nebo tyto kroky devastující české hodnoty svobody řídí jeho okolí? Je to dost pravděpodobné. Hradní parta přece taky musí myslet na budoucnost, a stejně jako Hamáček nikoli na naši, ale na svoji.

Víme, že ta parta je navázaná na Kreml (Martin Nejedlý by mohl vyprávět). Víme, že je to, parta zcela bezhodnotová, jedinou hodnotou je osobní prospěch. A nic si nenalhávejme, sejmutí Petříčka je přesně to, co Moskva žádá. Jejím zájmem je ničit západní země, rozemlít demokratické hodnoty na kaši. Linie Moskva - Hrad - Hamáček - vláda je jasná. Trend taky: ukázat, že ta demokracie za nic nestojí. Posílit antievropské, antiNATO tendence.

Za 181 dní budeme volit. Co tyhle změny udělají s voliči? Jak se přerozdělí hlasy? Zemanovi osobně je to jedno, končí. Jako demokratický politik skončil dávno. Babišovi to jedno není, ale neumí řešit krize a neumí se vzepřít "krizi Zeman".

Jestli je to jedno voličům, uvidíme na podzim. Ale už teď vidíme důsledky: ANO oslabilo, ČSSD je na hranici vypadnutí ze sněmovny a volbou si nepomohla, posilují dva demokratické bloky. Proto ten spěch na Hradě. Proto poprava Petříčka. (A vsadil bych se, že z toho Babiš nemá radost.) Proto poroste tlak na neprodloužení mandátu řediteli BIS Koudelkovi. Heslo Hradu a Moskvy: zničit toho co nejvíc.

Rusko je bezpečnostní hrozba, odvolání Míla nebylo jednomyslné, říká Petříček (video DVTV z 30. března 2021)