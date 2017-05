Pilný: ANO, bude líp. Až důchody skončí, senioři budou makat, "sekat v parku trávu"

před 12 minutami

Vize: Vysloužilý řidič autobusu či učitelka, která už v 65 nezvládá třicet páťáků, nedostanou penzi, sednou za volant sekačky a pojedou, dokud nepadnou.

Ivan Pilný, muž, který vystřídá Andreje Babiše na financích, předseda hospodářského výboru sněmovny za ANO a bývalý šéf českého Microsoftu, se pěkně rozjel. Vidina ministerského křesla mu vlila novou krev do žil a pracuje na tom, aby hnutí odehnal nějaké ty méně úspěšné, méně bohaté, sociálně slabší voliče (dolních deset milionů).

V sobotním rozhovoru pro deník Právo si zahrál na prognostika (je stejně starý jako Miloš Zeman), popsal budoucnost důchodů a nabídl prostinké řešení. Jeho výroky představují postoje politika, který byl krajským sněmem hnutí ANO na Vysočině schválen do čela kandidátky pro podzimní volby. Voliči by je tedy měli brát setsakramentsky vážně.

Pilného prognóza je chmurná: "Penzijní systém samozřejmě dojede, dřív nebo později. Je třeba hledat cesty, jak z toho. Zatím se to nikomu nepodařilo. Moje děti nebudou dostávat důchod, z čeho by to proboha bylo? Musejí se o sebe postarat a šetřit si na stáří. Přemýšlet o tom, zda si koupit auto, jezdit na Seychely." Pilný si snad myslí, že většina tuzemců má na nové auto a dovolenou na Seychelách?

Jak jsou na tom čeští důchodci? "Pamatuji si svou mámu, která měla důchod 400 korun. Je pravda, že v té době nájem v garsonce stál 80 korun a s elektrikou to bylo nějakých 250 korun, takže 150 jí zbylo. Důchodci žebrali na nádraží o polévku. Nechali jsme je bydlet v nevytopených bytech. To se neděje. Neříkám, že se mají dobře. To v žádném případě." No ale fajn je, že důchodci nežebrají. (Někteří ano, to však nyní nechme stranou.)

Pilný odmítá výraz "důchodce", pro něj je to "senior", kterému máme zajistit "určitou kvalitu života". Co sleduje výměnou důchodce za seniora? "Není to jen o tom, že mu budeme přes plot házet zbytky." (V panelácích by to šlo dost blbě.) "Ti lidé mohou ještě pracovat. Nemohou řídit třeba autobus, ale mohou pracovat. A my budeme potřebovat, aby pracovali, protože je tady zoufalý nedostatek pracovních sil. Je potřeba jim dát příležitost vzdělávat se, socializovat, měli bychom jim zlevnit internet."

Policajti, těm bude tu hej!

Pilného logika: stát jednoho dne přestane vyplácet důchody (takhle vypadá Lepší Česko) a lidi nad 65 let budou buď mít sami našetřeno bokem, anebo budou muset dál pracovat. Nezapomíná ani na obří skupinu zaměstnanců, kteří se živí rukama, nebo dělají práce, které budou muset ve vyšším věku opustit. "Určitě sedmdesátiletý člověk nebude řídit autobus, ale může sekat v parku trávu."

Zabije dvě mouchy jednou ranou, vyřeší důchody i nedostatek pracovních sil. Ty fabriky a firmy, které dnes hledají nástrojaře a techniky, naberou bývalé penzisty? Vážně geniální řešení, to nemůže nefungovat.

Takže řidič tiráku, autobusu, vyhořelá učitelka, která už nezvládá třicet páťáků, nedostanou penzi, ale sednou za volant sekačky (v zimě můžou na traktůrku čistit chodníky) a pojedou, dokud nepadnou. ANOstředověk, až na to, že ve skutečném středověku se o staré často starala rodina.

Neuspěla námitka zaražených redaktorek Práva, že někteří lidé jsou po čtyřiceti letech práce unavení a už nemají sílu dál pracovat. Pilný (73): "Někteří lidé jsou unaveni už v pětadvaceti. Musíte rozlišovat lidi, kteří se dostali do problému nezaviněně, protože měli v životě velký pech, a to jsou především invalidé. Pak jsou lidé, kteří nepracují a pracovat nechtějí."

Na tom výroku je mimořádně nadějné, že o invalidy by se Pilného ANO, pokud by vedlo stát, zřejmě postaralo. Ten pán není žádný nelida, žádný asociál. Jen nemá moc pochopení pro ty, kteří třeba v sedmdesáti nechtějí makat.

Pokud si ten rozhovor přečte sociálně slabší volič ANO, dejme tomu zdravotní sestra, spadne jí čelist. Na důchod si nenašetří, takže v 65 odejde do firmy sady, lesy, zahradnictví, případně na jinou jednoduchou manuální robotu (vrátná, správkyně klozetu, hlídačka v galerii).

Výjimku budou tvořit policajti a vojáci, ti mají výsluhu let až do smrti a žádná vláda si jim ji netroufne vzít. Takže exvyšetřovatelé a exvojáci budou ležet na těch řidiči autobusů posekaných trávnících a naslouchat hudbě cvrčků.

Stejný výhled jako řidič nebo zdravotní sestra má třeba takový vědec, který si v pětatřiceti vezme hypotéku na byt, třicet let ji bude splácet (plat vědce je u nás nevalný), v pětašedesáti bude "vědecky vyhořelý", a tak šup na sekačku, dvacet let, dejme tomu do pětaosmdesáti, než zemře, si orazit. Ólalá, mnohem, mnohem Lepší Česko!