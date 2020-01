Piráti nezpáprdovatěli, nabízejí naději. Nejsou uhranuti Babišem

Piráti působí jinak než „staré“ demokratické strany. Řádově jinak než ODS nebo ČSSD a totálně jinak než Babišovo hnutí ANO, stokrát moderněji a svobodněji. O nedemokratických partách samozřejmě ani nemluvě.

O víkendu proběhlo v Ostravě celostátní fórum České pirátské strany. Zvolila si nové vedení. Když jejich srocení sledujete, chápete, že tohle je největší, nejčerstvější a nejnadupanější soupeř pro Andreje Babiše a jeho ANO. O Pirátech se nedá říct, že jsou "něčí", je to strana demokratická. Na předsedu, a to je u nás dnes už výjimečné, kandidovali tři Piráti. Byla to soutěž. O třídu vyhrál Ivan Bartoš. V prvním kole získal 606 hlasů z 653 hlasujících, druhý Vojtěch Pikal 376 hlasů a další kolo odmítl, uznal Bartošovu výhru.

První místopředsedkyní byla (také znovu) zvolena poslankyně Olga Richterová (288 hlasů z 564 hlasujících). Za ní skončil opět Vojtěch Pikal, který před druhým kolem volby Piráty vyzval, ať hlasují pro Richterovou. Ona pak řekla: "Není tolik politických stran, kde by přímo někdo řekl 'nevolte mě'. To je něco výjimečného." Takovou atmosféru jinde neuvidíte.

Nešlo nevnímat, jak je ta strana mladá (nejen věkem) a vizuálně netradiční. Vedení sice v šatech, ale s háry, dredy, copy. Reportér Aktuálně Radek Bartoníček upozornil na další fakt: Piráti usilují o to, aby za ně na klíčové posty kandidovali taky Romové. Na fóru vystoupil kupříkladu Cyril Koky, který kandiduje do Senátu na Kolínsku, Rom Karel Karika vede krajskou kandidátku na Ústecku.

Další odlišnost od jiných partají, zásadní - Piráti se nezabývají jinými stranami, tématem pro ně není ani Andrej Babiš nebo Miloš Zeman, nejsou jimi uhranuti, jejich program nevisí na Antibabišovi. Působí to svěže, všech těch výkřiků "Babiši, odstup" jsme pořádně přesyceni. Zároveň však chtějí přetahovat voliče ANO (taky proto zřejmě žádný Antibabiš a odsuzování anoistů).

Piráti nabízejí program, nikoli snění, nikoli lakování Česka narůžovo, ale záchranu zdravotnictví, životního prostředí, změnu vzdělání, cesty pro lidi v exekuci, téma bydlení. Řešení malérů, do nichž jsme už spadli a které bobtnají.

Bartoš: "Lékařská péče musí být dostupná, Česko se nesmí dostat do momentu, kdy bude nedostatek lékařů." (Už v něm je.) "Nutně potřebujeme řešit situaci naší krajiny. Je až smutné, jak nešetrně se chováme k naší vodě a lesům, pojďme konečně vnímat toto největší bohatství České republiky a začněme dělat opatření, která pocítí i naše děti." Mluvil o učitelích, o potřebě pestré palety vzdělávání, o kulhající digitalizaci.

Dál: "… téměř čtyřicet procent lidí v České republice žije ve složité životní situaci. My se musíme zaměřit a konečně vyřešit problémy exekucí, kterých je v České republice téměř jeden milion," připomněl Bartoš. K bytům: "Každý rok sto tisíc lidí hledá dostupné bydlení. Musíme se také zaměřit na daňovou agendu, zdanění práce máme jedno z nejvyšších v Evropě."

Moderní, svobodní

Nedávno jsem psal, že Česku chybí strana pro mladé. Na fóru Pirátů to tak popravdě nevypadalo; strana působí velmi mladě. Potíž má s oslovováním veřejnosti. Nemá dost lidí a peněz. Bylo by zajímavé vědět, kolik žen a mužů by Piráty volilo, kdyby měli tolik peněz jako Babiš. Strana stárne, ještě stále je relativně mladá, ale působí taky dost technokraticky (nejen kvůli digitálnímu zaměření).

Nabízí se otázka: dokážou Piráti využít nového programu Milionu chvilek pro demokracii? Ten si stanovil nový cíl: vítězství demokratických stran ve volbách do sněmovny 2021. Připojí se Piráti k diskusně-protestním happeningům před krajskými volbami? Kdo jiný by měl mít k Milionu blíž? Chvilkaři probouzejí občanskou společnost, vytvářejí sítě mimo Prahu, v krajských městech i na venkově. Aktivity Milionu by Piráti mohli dobře využít. Dokážou to? Nějaké vazby na tento zcela netechnokratický spolek by jim mohly přinést nové hlasy.

Bartoš chce dostat Piráty do příští vlády. Byl by jistě lepší premiér než Babiš. Nevleče těžké koule na noze, nebyl estébák, není obviněný, není známo, že by opakovaně lhal, zároveň je pružný a schopný. Sází na silnou kontrolu vlastní členskou základnou, na transparentnost tak masivní, že je to u nás naprosto neobvyklé, a na čistý štít.

Piráti by mohli oslovit nejmladší generaci, skupiny, jež mají starost o klima, nabízejí přece sami dosti zelený, opoziční program. Obsahuje věci, jež se nejmladší generace bytostně týkají.

Piráti jsou momentálně nejnadupanější a nejodhodlanější Babišův soupeř. Což ovšem vůbec neznamená, že volby vyhrají (revoluční změnu českých myslí nečekejme, Piráti, stejně jako Milion, jsou nejspíš jakýmsi "hnojením půdy" pro časy budoucí). Půjde také o to, s kým by se mohli při dobrém volebním výsledku někde mezi 15 a 22 procenty spojit.

Dokážou skládat poměrně free koalice ve městech (Praha, Brno, Ostrava). Odmítají však vehementně vstup do jakékoli anti-ANO koalice. Pokud ovšem Babiš neodejde z čela svého hnutí, spojení s ANO zjevně nepadá v úvahu. Dál? Pro ODS jsou Piráti moc levicoví. K tomu Bartoš: "Kdybychom byli nějací levičáci nebo neomarxisté, tak by nás přece nevolili. Je to opravdu jenom nálepka od politických stran, aby například zvrátily přesun voličů od nich k nám." Zároveň je ODS pro nenacionální, silně proevropské Piráty (viz eurovolby 2019) příliš… espéďácká či trikolórní.

Piráti jsou dle Bartoše "čitelně středová strana, která dbá na to, aby její rozhodnutí byla založena na faktech a na fungujících příkladech, a ne na průzkumech veřejného mínění". Předpokládá, že příští sněmovní volby nedopadnou jako ty minulé a že "ANO už jednoznačně nezvítězí. Věřím, že řada lidí prozře". Bartoš věští. Když sledujete dnešní podporu Babiše, na nějaké společenské prozření to zrovna nevypadá.

Piráti dlouho působili jako nehotová, nejasná strana, vyjma vzývání Digi-boha prakticky bez ideologie. Mění se to. Na celostátním fóru vypadali velmi přesvědčivě, semknutě, zaujatě, nově. O dost jinak než "staré" demokratické strany, řádově jinak než ODS nebo ČSSD a zcela zásadně jinak než Babišovo hnutí ANO, stokrát moderněji a svobodněji. O nedemokratických partách samozřejmě ani nemluvě.

Před eurovolbami 2019 předseda Ivan Bartoš prohlašoval: "Chceme nezpáprdovatět." To se jim nepochybně povedlo, ale dokázali mnohem víc. Na fóru vypadali jako strana, která nikam necouvá, jak je dnes v módě, dívá se dopředu a nabízí naději.