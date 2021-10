Piráti prohráli, protože opustili nejmladší generaci. Měli by se k ní kvapem vrátit

Žádná tmavá kvádra a blyštivé polobotky, žádné mimikry průměrnosti, přesně naopak, koukat dopředu, nabízet nové pohledy, nové postupy, být modernitou.

Tyhle volby do dolní komory šeredně odskákali Piráti. Částečně nezaslouženě. Ve sněmovně pracovali naplno, odvedli velmi slušný kus práce mimo jiné pro nejchudší občany, dokázali silně oponovat Andreji Babišovi a hlavně babišismu, a přece je voliči neocenili. Právě naopak, jako by se jich přímo báli. Proč? Jaké chyby udělali? A co se s nimi stane dál?

Vnímám okolo sebe silné zklamání z „vykroužkování“ Pirátů, mladší a mladí lidé okolo mě, ale zrovna tak lidé v mém věku, jsou zklamaní, rozhořčení, že tento typ hlasu, hlas silně liberální a na Česko nezvykle moderní, zároveň hlas silně sociální, vnímavý, byl tak brutálně oslaben. Pohlcen Starosty a nezávislými v koalici PirSTAN.

Jeden pohled na to, co se stalo a co z toho vyplývá, nabídl levicově uvažující politolog a publicista Ondřej Slačálek v textu Zadupání Pirátů bylo generační vzpourou proti mladým lidem, který vyšel na A2larmu.cz. Slačálek samozřejmě zmiňuje kampaň, která se výhradně proti Pirátům rozpoutala, tvrdí, že se ve spojení se STAN nemohli bránit a že vycouvali ze své přirozené polohy. A tak zatímco Babišovi marketéři dělali z premiéra rebela, „rebelská strana mladé generace musela seriózně (a tedy trochu nudně) dokazovat, že ji vlastně žádné rebelství necharakterizuje“.

Slačálkovo vysvětlení pádu Pirátů najdeme zde: „Generace, která byla mladá v devadesátých letech, si dokázala užít společenskou změnu a i její nekompetentní příslušníci získali pozice naprosto neúměrné svým schopnostem. Mladší generace naproti tomu přichází do vcelku zabetonovaných poměrů. Ve věku, kdy dnešní starší střední generace zažívala privatizaci a zakládání nových stran i médií, zažívá tato generace covid. Zatímco tehdy se byty privatizovaly za často směšnou cenu, dnes svou nedostupností ční jako nedobytné hrady.“

Slačálek má pravdu, ale jen částečně. Budu mluvit o sobě, abych nikoho neurazil. Přišel jsem po revoluci 1989 z opozice na federální vnitro, být mluvčím jsem se učil, později jsem se učil být náměstkem pro policii, žádnou aprobaci jsem na to neměl, ano, neuměl jsem to. Komunisté a estébáci lidem jako já nadávali „sady, lesy, zahradnictví“. Žádný byt jsem nezprivatizoval, z politiky jsem po sedmi letech odešel do novin, nechtěl jsem v ní, když se „usadila“, pokračovat. „Zabetonovanou“ pozici jsem tedy vyklidil a nebyl jsem sám.

A jistě, dnes to má mladá generace jiné, ale určitě ne těžší. Zabetonované pozice? Společnost se usadila, „revoluce“ trvala jen chvíli, dneska se pochopitelně žádná nekoná. Já jsem si za komunistů nemohl dovolit koupit byt úplně stejně, jako bych si ho nemohl koupit dneska. A mladým lidem nikdo nebrání demonstrovat, rebelovat, založit si vlastní partaj. Pokud by chtěli. Ostatně Milion chvilek pro demokracii jsou přece mladí lidé, mladší než dnešní Piráti. A v kampani podpořili obě koalice.

Vzpoura starých? Ne

Vzpoura starých (doomerů) proti mladým (zoomerům)? Vzpoura mi tady nesedí, povstali snad senioři a někam se vrhli, někam vyrazili, něco dělali, podnikali? Nesmysl. Mnohem spíš ti středně mladí (Bartoš 41 let, Michálek 32, Richterová 36, Ferjenčík 34 atd.) nedokázali přitáhnout, přesvědčit ty úplně mladé. A mimochodem, zřejmě to nebylo nijak slavné ani s přesvědčováním jejich vrstevníků. Prvovoličů bylo letos 370 tisíc. Nevím, ani kolik z nich přišlo v pátek a sobotu volit, ani kolik z nich volilo Piráty.

Ne, žádná vzpoura starců, mnohem spíš fakt, že Piráti během kampaně mladou generaci opustili, „znormalizovali se“, stala se z nich jakási mezigenerace pohybující se mezi starými, které chtěli poněkud bláhově nalákat na dredy (Bartoš v domech pro seniory), a mladými, jejichž část témat (klimatická změna, nedostupné byty, starost o chudé a lidi v nesnázích, moderní stát, manželství pro všechny) si ponechali, ale nijak zvlášť je lidem necpali. Byli příliš průměrní.

Koalice Spolu měla navíc mnohem aktivnější své mladé členy a fanoušky. Stačilo se podívat třeba na Instagram nebo na jejich živé akce. Jistě, tohle jsou mladí lidé, kteří nerebelují, nejdou proti (klimaticky často zcela lhostejným, konzervativním) rodičům, v podstatě kráčejí v jejich šlépějích. Byli však velmi aktivní, viditelní, slyšitelní. Neznám čísla, ale nakonec není nemožné, že hodně mladých volilo právě Spolu. A teď budou napjatě čekat, jestli se fakt budou „rodiče“ o klima starat, nebo jestli jsou to jen body programu a nic víc.

Prohru Pirátů způsobilo, ví to každý, i kroužkování na kandidátních listinách. Pirátští voliči jsou zřejmě poměrně dost disciplinovaní (což je krajně nepirátské) a kroužkovali mnohem méně než voliči Starostů: Piráti získali jen necelých 35 procent kroužků, zhuba třetinu. K tomu připočtěme mimořádně silný efekt dezinformační kampaně, „když už volím PirSTAN, tak kroužkuju Starosty, protože nejsou neomarxisté“. Je to šílené, ale takhle to prostě proběhlo. Bolestně to svědčí o úrovni českého nebabišovského a neokamurovského voliče, který tu dezinfo kampaň ochotně pozřel. A dodávám, tady mají čeští politici a české školství obrovský, trestuhodný dluh.

Být sví a mnohem ostřejší

Piráti dostatečně nepřitáhli mladé a zároveň odpuzovali staré. Použiju jeden povolební tweet Miroslava Kalouska: „Dopadlo to lépe, než jsem doufal. Tak už se nezlobte vy, které jsem štval ´ hejtováním´ Pirátů. Spousta lidí do poslední chvíle váhala, kterou z obou dem. koalic zvolit. A mně fakt nebylo jedno, kterou si vyberou…“ Kalousek se omlouvá, že hejtoval Piráty, demokrat až na půdu. Nechutné.

Podobně Mirek Topolánek, který na Info.cz vykládal, že „pachatelé dobra jsou stejně nebezpeční jako pachatelé zla“ a že ho „děsí nekompetentnost Pirátů“. Zřejmě vůbec nesleduje sněmovnu, jinak by o nekompetentnosti Pirátů nemohl mluvit. Ale škodit jim dokázal.

Zásadní otázka: kdo tu byl, jaká strana, vysloveně pro mladé, kteří nekopírují své rodiče? Pro mladé vzpurné? Pro mladé naštvané na to, do jakého stavu jejich rodiče a prarodiče přivedli planetu? Zelení, ale ti se k mladým neumějí přiblížit, byli strašně málo vidět. A jistě, sami mladí nesou část odpovědnosti, mnohdy totiž kopírují neochotu rodičů starat se o své okolí, chovat se občansky.

Co bude s Piráty dál? Mohou přežít se čtyřmi poslanci? Ve sněmovně budou plně závislí na Starostech a nezávislých. Po volbách je jasné, že neměli jít do koalice se STAN. Když ji ale zakládali, ještě tu platil jiný volební zákon a ještě tolik nejela ta brutální lžikampaň proti nim.

Mají jedinou dobrou šanci - vzít tyhle volby jako tvrdou lekci. Už nikdy neustupovat ze svých představ o politice, o planetě, necouvat, nesnažit se být jako Babišovo ANO „catch all party“ (oni mají s Babišovou polohou leccos společného, jsou to taky úderníci, kteří by ve sněmovně nejradši zavedli píchačky). Měli by se otevřít mladým lidem a myslet na nejmladší generaci. (Tím nechci říct, že mají kašlat na starou generaci, ale ta má dnes hlučných zastánců dost.) Nemohou hledat vinu mimo sebe, přesně naopak.

Do dalších voleb mohou jít jedině samostatně, jestli s Ivanem Bartošem v čele, to nevím. Bartoš je symbol pracovitosti, ale taky té pekelné prohry, symbol toho, že „normalizace“ není nic pro Piráty. Spíš naopak, měli by být mnohem ostřejší, rebelštější, živější. Žádná tmavá kvádra a blyštivé polobotky, žádné mimikry průměrnosti, přesně naopak, koukat dopředu, nabízet nové pohledy, nové postupy, být modernitou, která teď, ruku na srdce, dostala ve volbách pořádně na zadek, byla vykroužkována.

