Pirk, Hnízdil, Honzák a další nahrávají popíračům covidu. Svoboda není „já“, ale „my“

Platí nouzový stav. Pro část obyvatel je však covid-19 buď jen jedna z nemocí, nic extra, "nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu", nebo rovnou výmysl farmaceutických firem, které chtějí vydělat na vakcíně.

Popírače covidu jsme u nás mohli slyšet i v předvolební kampani. Vedle nich stojí odpůrci vládních opatření - i známé osobnosti. Kroky, které mají snížit šíření nákazy, kritizuje skupina českých lékařů, nejznámější jsou kardiochirurg Jan Pirk, psychiatr Radkin Honzák, celostní a rehabilitační lékař Jan Hnízdil a stomatolog Roman Šmucler.

Vsuvka. Četl jsem v neděli jeden tweet. Autor nabízel citaci z Facebooku: "Výzva k nenošení povinných roušek. Covid nebyla a není hrozba, ale jen politika na globální úrovni. Počty nakažených a nemocných jsou zmanipulované, nejsou pravdivé…" Atd. A sám psal toto: "Ty vole, už zas!! Člověk, který na svých FB stránkách postuje takové blbosti, mi dnes volá: Hele mám zimnici, vysoké horečky, bolí mě celý člověk a docela dost kašlu, co mám dělat? Není to náhodou covid? Nějak pomož, jsi zdravotník. - My si tu pandemii jako národ fakt zasluhujme." Přesné. Dokud se nás covid netýká, jsme v pohodě.

Pirk a další v otevřeném dopise vládě, parlamentu a médiím (je to i petice) netvrdí, že covid je politika na globální úrovni, podvod. Píší, že jsou si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší koronavirová krize. Nepopírají ji, ale tvrdí: "Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních než v nemoci covid jako takové."

Žádají vládu, aby lidi neděsila počtem nakažených a aby "upustila od dalších restriktivních opatření". Roušky nosit jen tam, "kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace", netestovat lidi bez příznaků. Žádají, aby vláda "nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou" a "věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství".

Covid podle nich "nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění." A dál: "Jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce."

Novinářský virus

Kritizují novináře, protože "mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena".

Mají Pirk, Honzák, Hnízdil a další pravdu? Začněme tím mediálním obrazem covidu. Stačí si otevřít stránky ministerstva zdravotnictví, tam nákazu taky nezlehčují a grafy, které nabízejí, působí mimořádně varovně. V médiích běžně zaznívají hlasy, které covid coby obří riziko zpochybňují, ale i hlasy uznávaných expertů, kteří před virem varují. Podstatná jsou fakta. Plyne z nich, že srovnání s chřipkovou infekcí nesedí. Čísla mrtvých prudce rostou, lidé, kteří nemoc prodělávají a prodělali, podávají mnohdy drsná svědectví, poměr otestovaných a nakažených skáče prudce nahoru atd.

Není jasné, co vlastně jsou ta "drastická opatření", o nichž oni lékaři píší; lock down zatím nebyl nařízen. Omezení přišla pozdě a jsou cílená. Roušky ve školách - je nutné myslet i na učitele, nejen na děti, jež covidem příliš netrpí. Je nutné myslet na rodiny, děti mohou virus přinést domů, kde žijí i staří a nemocní.

Pirkovi lékaři píší, že vláda má "zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru". - Tohle se ozývá často, totiž že opatření proti covidu jsou nedemokratická, omezující, ničivá, nosit roušku je nesvoboda. Skutečně?

Jsme součást společenství

Jeví se mi to jako mylně pochopená a mylně vykládaná demokracie. Nejsme přece jen jednotlivci, jen rodiny, tvoříme taky společenství - české, evropské, světové. Odpovědnost neseme nejen za sebe, ale i za lidi okolo sebe. Svoboda není "já", ale také "my". Vidíte dost lidí, kteří roušku bojkotují, nebo ji nosí jen pod nosem (tedy zbytečně), aby tolik nepřekážela. V tramvaji, na nákupu, ale taky v kostele. Co je svobodného na tom, že ohrožuju svoje okolí? Demokratický systém je postavený nikoli na "cochcárně" (dělám si, co chci), ale na odpovědnosti za celek.

Ano, ministr zdravotnictví Roman Prymula byl plukovník a najdeme na něm jisté nesympatické rysy. Ale jako epidemiolog to zjevně dělá dobře (pokud ho populista Babiš nebrzdí). Stát se z první vlny leccos naučil, teď se chová mnohem uvážlivěji a opatření Prymula cílí přesněji.

Zpochybňovat kroky vlády je sice nezadatelné právo oněch lékařů, ale nahrávají klasickému čecháčkovství: nějak to ošulit, roušku nosit jenom jako (rebelsky) na bradě, posmívat se lidem, kteří nemoc berou vážně, vykládat, že svoboda je moje věc, rozhodnout se mám a musím sám. - Kolik toho jako jednotlivci o covidu víme? Na základě čeho se chceme rozhodovat? Na základě pocitů? - Roman Prymula na lékaře zareagoval takto: "Jsem velice znepokojen naprosto nezodpovědným přístupem signatářů této petice. Nikdo z nich nerozumí epidemiologii a překvapivě nechápe ani základní fakta. Za poslední měsíc počet zemřelých denně 10krát vzrostl ze 2 na 20."

Lékaři dopis končí slovy: "… zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost". Snaha nebýt obézní, tedy dnes mimořádně ohrožený, sportovat, hýbat se, je určitě v pořádku. Ale odpovědní bychom snad měli být i za druhé, nejen za sebe.